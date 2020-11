«Τι είναι αυτό το Among Us»: Το παιχνίδι-«κόλλημα» που παίζουν μικροί και μεγάλοι-Θυμίζει το «Μια νύχτα στο Παλέρμο» [βίντεο]

«Κλείσε! Εχω να παίξω Among Us». Αυτή είναι μία από τις ατάκες, που ακούγονται μεταξύ φίλων το τελευταίο διάστημα, με άλλους να καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για παιχνίδι στο Διαδίκτυο και άλλους να αναρωτιούνται τι είναι...



Πρόκειται για το πιο δημοφιλές παιχνίδι του 2020, που κάνει θραύση στις νεαρές ηλικίες και όχι μόνο. Ενα παιχνίδι που θυμίζει «Μια νύχτα στο Παλέρμο» και πιθανότατα αυτός είναι ένας λόγος που έχει γίνει «κόλλημα».



Among Us: Το παιχνίδι που «τα σπάει»



Ηταν το 2018 όταν το αμερικανικό game studio game Innersloth λάνσαρε το Among Us, ωστόσο, χρειάστηκε δύο χρόνια και μια καραντίνα για να βρεθεί εντός του ραντάρ των φανατικών gamers και μη. Θέλοντας να διασκεδάσει τους θεατές του κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ο Chance Morris, γνωστός στο Διαδίκτυο ως Sodapoppin, ξεκίνησε το παιχνίδι στο live streaming του στο Twitch τον Ιούλιο. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου το Among Us είχε εκτοξευτεί. Ξαφνικά άρχισαν να παίζουν όλοι… ανάμεσά τους αστέρια του Youtube, όπως ο James Charles και ο DrLupo, influencers, TikTokers, αλλά και ο κωμικός PewDiePie.



RETWEET to be the next video's sister shoutout!!



PLAYING AMONG US FOR THE FIRST TIME! featuring some very special guests 😇🔪 https://t.co/NhpxZf4mdR pic.twitter.com/KkOCQJf3Qk — James Charles (@jamescharles) October 6, 2020

Πώς παίζεται το Among Us



Το Among Us είναι ένα παιχνίδι multiplayer, όπου 10 παίκτες μπαίνουν σε ένα διαστημόπλοιο και ο καθένας του έχει έναν ρόλο. Κάποιοι ανήκουν στο κανονικό πλήρωμα και ένας είναι ο impostor (απατεώνας). Στόχος του πληρώματος είναι να ολοκληρώσει διάφορες αποστολές, ενώ ο impostor πρέπει να σκοτώσει τους υπόλοιπους ή να τους εμποδίσει να ολοκληρώσουν τα tasks, προκειμένου να κερδίσει. Εάν είστε στο πλήρωμα στόχος σας είναι να βρείτε τον impostor. Από την άλλη ο «δολοφόνος», πρέπει να σκοτώσει τα μέλη του πληρώματος και να σαμποτάρει τις αποστολές, χωρίς να κινήσει υποψίες. Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος του απατεώνα είναι πιο διασκεδαστικός και με περισσότερη αγωνία καθώς δεν θέλει να αποκαλυφθεί και κινείται υπογείως!



Κανένα μέλος του πληρώματος δεν μπορεί να μιλήσει κατά την εκτέλεση των αποστολών, μέχρι να σκοτωθεί κάποιος. Οταν κάποιος πεθάνει, οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να κάνουν συμβούλιο, όπου αναφέρουν τις θέσεις τους, υπερασπίζονται εαυτόν και συμπαίκτες τους. Στη συνέχεια, ακολουθεί ψηφοφορία, με σκοπό να ξεσκεπαστεί ο impostor. Φυσικά, υπάρχουν αρκετοί παίκτες, μπορείτε να επιλέξετε πάνω από έναν impostor -συνήθως 2.



I knew I recognized this sound from somewhere pic.twitter.com/AV7AbQ8MGo — William Tyler (@TheMasterOfLuck) October 12, 2020

Το παιχνίδι Among Us έχει πάνω από 100 εκατ. downloads και αποτελεί «κόλλημα» για πολλούς εφήβους και όχι μόνο. Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι NYT, ενήλικοι που δεν έχουν να βγουν σε κάποιο μπαρ μετά τη δουλειά για να χαλαρώσουν, επιλέγουν να παίξουν Among Us. Ο Ricky Hayberg, συγγραφέας και Youtuber, υποστηρίζει ότι έχει αναπτύξει πιο δυνατές φιλίες με ανθρώπους που συνάντησε στο παιχνίδι, εδώ και δύο μήνες στο παιχνίδι, παρά με αυτούς που ήξερε για χρόνια εκτός σύνδεσης.



Η συνεχής επιτυχία του παιχνιδιού ενισχύεται περαιτέρω από μια ατελείωτη ροή περιεχομένου που σχετίζεται με το Among Us. Λογαριασμοί Twitter όπως το No Context Among Us και Among Us Struggle Tweets δημοσιεύουν memes για το παιχνίδι σε εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους. Τα βίντεο στο TikTok, συμπεριλαμβανομένου του hashtag Among Us, έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 13 δισεκατομμύρια προβολές. «Η διαφημιστική καμπάνια συνεχίζει να αυξάνεται γιατί όλοι παίζουν», δήλωσε η 17χρονη Nicole Draper, η οποία δημοσιεύει memes του Among Us στο Bruhloon, τη σελίδα με meme στο Instagram. «O κόσμος κάνει παρωδίες και voice-overs με σκηνές από το Among Us. Μεγαλώνει πιο πολύ από κάθε άλλο παιχνίδι», λέει.