Η NASA αποκαλύπτει νέες εικόνες και βίντεο από την επιφάνεια του Αρη -Δείτε live

Την περασμένη εβδομάδα η παγκόσμια κοινότητα παρακολούθησε την προσεδάφιση του ρόβερ «Perseverance» της NASA στον πλανήτη Άρη.

Η επιτυχής προσεδάφιση δίνει ένα ακόμη όπλο στη NASA προκειμένου να εξερευνήσει τις λεγόμενες παγωμένες λίμνες του Άρη και να λάβει πληροφορίες για την ύπαρξη ή μη ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη.

Η αποστολή ειδικών της NASA για την εξερεύνηση του Άρη συνεχίζεται και έτσι η υπηρεσία δίνει εικόνες και πληροφορίες για όσα «είδε» το ρόβερ τα πρώτα εικοσιτετράωρα στην επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη.

Το εξάτροχο ρόβερ, μεγέθους SUV, γνωστό και με το παρατσούκλι «Πέρσι», είναι λίγο μεγαλύτερο και βαρύτερο από το ρόβερ «Curiosisy», που μελετά μέχρι σήμερα τον Άρη.

Διαθέτει πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα, ικανά για πιο φιλόδοξα πειράματα, αποτελώντας το πιο εξελιγμένο εργαστήριο αστροβιολογίας που έχει ποτέ σταλεί σε άλλο ουράνιο σώμα.

Με τα εργαλεία του θα συλλέξει δείγματα από τον Αρη, που θα έρθουν στη Γη με μια μελλοντική αποστολή, κάτι που, εφόσον συμβεί, θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά.

Η NASA προέβαλε εικόνα, στην οποία έδινε αναλυτικές λεπτομέρειες για όσα ευελπιστεί να εντοπίσει στην επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη, αλλά και τις λειτουργίες του νέου ρόβερ.

Το «Perseverance» θα κατέβει μέσα στον μεγάλο κρατήρα Jezero, που κάποτε ήταν αρχαία λίμνη και δέλτα ποταμού, όπου θεωρείται πιθανότερο να υπήρχαν μορφές ζωής πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο Αρης ήταν πιο θερμός, υγρός και πιθανώς φιλόξενος για ζωή.

This is it. I’m entering the top of the Mars atmosphere. No looking back. Seven minutes to touchdown. #CountdownToMars pic.twitter.com/q4LcKcPfpr