Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές στις streaming πλατφόρμες; -Αυτοί είναι οι λόγοι - iefimerida.gr

Οι streaming πλατφόρμες όπως το Netflix, το Hulu, το Disney Plus, το ESPN Plus και το Apple Tv Plus, ανακοίνωσαν αύξηση της συνδρομής τους το 2022.

Αυτο σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να πληρώσει περισσότερα χρήματα για να δει τις σειρές και τις ταινίες που επιθυμεί σε αυτές τις πλατφόρμες. Οπως αναφέρει το «The Verge», αυτή η τάση δεν πρόκειται να σταματήσει σύντομα. Οι υπηρεσίες streaming πρέπει να αυξήσουν τις τιμές τους ή να αγκαλιάσουν τη διαφήμιση, αν θέλουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των επενδυτών τους. Το ρίσκο στην προκειμένη περίπτωση, είναι ότι θα πρέπει να διακινδυνεύσουν να χάσουν συνδρομητές που δεν θέλουν να πληρώσουν αυτές τις ανεβασμένες τιμές στην πορεία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Netflix αύξησε την συνδρομή του

Το 2011, μια τυπική συνδρομή στο Netflix κόστιζε μόλις 7,99 δολάρια το μήνα -1 δολάριο περισσότερο από το διαφημιστικό πρόγραμμα που λάνσαρε το Netflix την περασμένη εβδομάδα. Η εταιρεία εισήγαγε την premium συνδρομή 4K αξίας 11,99 δολαρίων το μήνα το 2013, και από εκεί και πέρα, τα πράγματα έγιναν όλο και πιο ακριβά, με το Netflix να αυξάνει τις τιμές κατά 1 ή 2 δολάρια σε όλα τα προγράμματά του κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών.

Το 2017, το πιο ακριβό πρόγραμμα του Netflix αυξήθηκε από 11,99 σε 13,99 δολάρια και το κανονικό πρόγραμμα από 9,99 σε 10,99 δολάρια. Εκείνη την εποχή, η εταιρεία απέδωσε την αύξηση στην προσθήκη νέου αποκλειστικού περιεχομένου και λειτουργιών. Αλλά προφανώς αυτό δεν ήταν το τέλος των αυξήσεων των τιμών του Netflix: το 2019 ανέβηκε και πάλι, ανεβάζοντας την τιμή του premium στα 15,99 δολάρια, το κανονικό πρόγραμμα στα 13,99 δολάρια και αυξάνοντας για πρώτη φορά τη βασική επιλογή στα 8,99 δολάρια. Το Netflix αύξησε τα τυπικά και τα premium πακέτα κατά άλλα 2 δολάρια το 2020 και στη συνέχεια ανέβασε ξανά τις τιμές νωρίτερα φέτος το 2022.

Το 2022, η τιμή του premium πακέτου έφτασε στα 19,99 δολάρια, στα 15,49 δολάρια έφτασε το standard πακέτο και στα 9,99 δολάρια η βασική συνδρομή. Αλλά το Netflix δεν είναι το μόνο. Το Hulu αύξησε την τιμή της συνδρομής του που υποστηρίζεται από διαφημίσεις για πρώτη φορά πέρυσι, και νεότερες υπηρεσίες, όπως η Disney Plus και η Apple TV Plus (και οι δύο ξεκίνησαν το 2019), αύξησαν όλες τις τιμές τους φέτος.

Αλλάζει το τοπίο της πλατφόρμας streaming

Καθώς οι υπηρεσίες streaming επενδύουν περισσότερα χρήματα στη δημιουργία μίας βιβλιοθήκης περιεχομένου, δεν επωφελούνται τόσο πολύ από την προσθήκη νέων συνδρομητών, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι γίνονται συνδρομητές σε μία κυρίως πλατφόρμα προγραμμάτων. Σύμφωνα με τον όμιλο ανάλυσης δεδομένων «Kantar», τον Δεκέμβριο του 2021, το 85% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ ήταν συνδρομητές σε μια υπηρεσία streaming. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε μόνο κατά 2% σε ετήσια βάση, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια ανάπτυξης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πλατφόρμα streaming βρίσκεται στην εφηβεία της», εξηγεί στο The Venge ο Eric Schmitt, διευθυντής ερευνών και αναλυτής της «Gartner». «Μπαίνουμε σε μια φάση όπου οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να αποδείξουν στους επενδυτές τους ότι έχουν βιώσιμες επιχειρήσεις», επισήμανε ο αναλυτής.

Πως διαμορφώθηκαν οι τιμές της streaming πλατφόρμας Netflix ανά τα χρόνια / The Verge

Επιπλέον, οι πλατφόρμες όπως το Netflix δεν κερδίζουν από την παραχώρηση αδειών χρήσης περιεχομένου σε άλλες πλατφόρμες. Το πρωτότυπο περιεχόμενο του Netflix είναι αποκλειστικό για την υπηρεσία του και πληρώνει για να αποκτήσει τα δικαιώματα του περιεχομένου άλλων στούντιο στην πλατφόρμα του.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η υπηρεσία ανέλαβε δράση αφού ανέφερε ότι έχασε συνδρομητές για πρώτη φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία τον Απρίλιο και στη συνέχεια έχασε εκατομμύρια ακόμη τους μήνες που ακολούθησαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τότε το Netflix έχει θέσει σε λειτουργία μία βαθμίδα συνδρομής που υποστηρίζεται από διαφημίσεις και σχεδιάζει να αποκλείσει τον διαμοιρασμό κωδικών πρόσβασης το επόμενο έτος, σε μια προσπάθεια να διαφοροποιήσει την πηγή εσόδων της και να συμπιέσει τους υπάρχοντες συνδρομητές. Εθεσε επίσης ένα ανώτατο όριο 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις δαπάνες για περιεχόμενο που θα διαρκέσει μέχρι το 2023 και ίσως να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει και το Apple Tv plus

Το Apple TV Plus βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση με το Netflix, καθώς κερδίζει χρήματα μόνο από την προσέλκυση συνδρομητών και όχι από την αδειοδότηση του περιεχομένου που δαπανά χρήματα για τη δημιουργία του. Η Apple αύξησε τις τιμές σε όλες τις υπηρεσίες της τον περασμένο μήνα, συμπεριλαμβανομένου του Apple TV Plus, επικαλούμενη «αύξηση του κόστους αδειοδότησης». Ενώ η εταιρεία δεν έχει στραφεί ακόμη στη διαφήμιση για να βοηθήσει στην άμβλυνση ορισμένων από αυτά τα έξοδα, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα το κάνει.

Disney +, Hulu και ESPN Plus αύξησαν την τιμή της συνδρομής

Νωρίτερα φέτος, η Disney πλήρωσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να τερματίσει πρόωρα μία ανώνυμη συμφωνία αδειοδότησης και να αποκτήσει το περιεχόμενο στη δική της πλατφόρμα. Ενώ η Disney δεν διευκρίνισε το εν λόγω περιεχόμενο, κάποιοι υποψιάζονται ότι είχε να κάνει με την επαναγορά από την εταιρεία των σειρών Marvel που παρήγαγε το Netflix στα μέσα της δεκαετίας του 2010, όπως το Jessica Jones και το Daredevil, οι οποίες τώρα βρίσκονται στο Disney Plus. Ο τερματισμός προσοδοφόρων συμφωνιών όπως αυτή (και η μη σύναψή τους εξ αρχής) δεν αφήνει στη Disney άλλη επιλογή από το να αυξήσει τις τιμές για να αντισταθμίσει αυτή την απώλεια.

Και αυτό ακριβώς έκανε η Disney: αυξάνει την τιμή του Disney Plus από 7,99 δολάρια τον μήνα σε 10,99 δολάρια τον μήνα από τον Δεκέμβριο και έχει ήδη αυξήσει το πρόγραμμα Hulu με διαφημίσεις από 6,99 δολάρια τον μήνα σε 7,99 δολάρια τον μήνα, ενώ η έκδοση χωρίς διαφημίσεις θα αυξηθεί από 12,99 δολάρια τον μήνα σε 14,99 δολάρια τον μήνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη και το ESPN Plus ανέβηκε σε τιμή τον Ιούλιο, γεγονός που εξηγεί γιατί το 40% των συνδρομητών επέλεξαν να αγοράσουν το πακέτο της Disney που περιλαμβάνει και τις τρεις υπηρεσίες (Disney Plus, Hulu και ESPN Plus) σε φθηνότερη τιμή.

«Η τιμή των υπηρεσιών streaming αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα και το κόστος που απαιτείται για την παραγωγή και τη διανομή του περιεχομένου», επισημαίνει στο «The Verge» ο Eric Schmitt. «Και νομίζω ότι η αγορά συμβαδίζει με τη θεμελιώδη φυσική αυτών των εξόδων».

Παρόλο που η Disney Plus πρόσθεσε 9 εκατομμύρια συνδρομητές στις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, έχασε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα λόγω της «αύξησης του κόστους προγραμματισμού και παραγωγής», καθώς και της έλλειψης κινηματογραφικών ταινιών απευθείας προς ροή. Για να στηρίξει περαιτέρω τις απώλειές της, η Disney επέλεξε επίσης να υιοθετήσει το μοντέλο με διαφημιστική υποστήριξη και θα θέσει σε λειτουργία τη νέα κατηγορία των 7,99 δολαρίων ανά μήνα στις 8 Δεκεμβρίου.