Netflix: Πώς έφτασε να χάνει συνδρομητές -Ο ανταγωνισμός και τα προβλήματα που δεν λύνει - iefimerida.gr

Χρειάστηκε να περάσουν δέκα χρόνια για να έρθει η στιγμή που θα αμφισβητηθεί η κυριαρχία του Netflix στον χώρο του streaming.

Για πολλά χρόνια ο κόσμος είχε δυο επιλογές για να παρακολουθήσει μια ταινία. Θα πήγαινε στο σινεμά ή θα νοίκιαζε μια βιντεοκασέτα ή ένα DVD. Αντίστοιχα τα τηλεοπτικά προγράμματα ήταν διαθέσιμα αποκλειστικά από την TV. Όλα άλλαξαν με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και του Internet.

Το Netflix μπήκε στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και έφερε την ευκολία της θέασης ενός προγράμματος ανά πάσα στιγμή, χωρίς διακοπές, με ένα σχετικά μικρό αντίτιμο για τα δεδομένα της εποχής, με ένα κλικ. Επί σειρά ετών το Netflix ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στον χώρο του streaming.

Σε τέτοιο σημείο που η εταιρεία αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να κυριαρχήσει σε θεσμούς που είναι συνώνυμο του παραδοσιακού σινεμά. Μπορεί το CODA του Apple TV να έγινε η πρώτη ταινία πλατφόρμας streaming που κερδίζει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, αλλά το δρόμο για αυτή την επιτυχία τον άνοιξε το Netflix.

Μπορεί το Netflix να κατάφερε να γίνει συνώνυμο της νόμιμης θέασης online αλλά τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν δραματικά για την πλατφόρμα. Μέσα στην εβδομάδα έγινε γνωστό, ότι για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια έχασε συνδρομητές. Μάλιστα οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο κόσμος που επιλέγει να σταματήσει τη συνδρομή του πρόκειται να αυξηθεί. Όλα αυτά σε μια χρονιά που το Netflix δαπάνησε πολλά εκατομμύρια ευρώ για ταινίες όπως το Red Notice, Don’t Look Up και το Power of The Dog.

To Netflix και η πανδημία

Τα πρώτα δυο χρόνια της πανδημίας αποδείχθηκαν ευλογία για το Netflix. Εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν στα σπίτια τους λόγω των lockdown. Εκείνη την εποχή η πλατφόρμα είχε κυκλοφορήσει τη σειρά ντοκιμαντέρ «Tiger King» και τη σειρά μυθοπλασίας «The Queen’s Gambit», αμφότερες αποτέλεσαν σημείο αναφορά για την ποπ κουλτούρα στα χρόνια της πανδημίας.

Όταν ο κόσμος άρχισε να επιστρέφει στις δουλειές του, και στις κινηματογραφικές αίθουσες σε κάποιες χώρες, είχε λιγότερο χρόνο για να παρακολουθήσει τις κυκλοφορίες της πλατφόρμας. Παρά το γεγονός ότι τον Μάρτιο επέστρεψε με νέα επεισόδια το «Bridgerton» και υπάρχει προσμονή για μια δεύτερη σεζόν του «Squid Game», της μεγαλύτερης επιτυχίας του Netflix, οι συνδρομητές μειώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Την ώρα που ο κόσμος κατανάλωνε το περιεχόμενο, το Netflix δυσκολευόταν αρκετά στο να δημιουργήσει νέο λόγω των περιορισμών στο πρώτο σκέλος της πανδημίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Stranger Things, που αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της εταιρείας, που χρειάστηκε να σταματήσει τα γυρίσματα δυο φορές. Η νέα σεζόν θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2022, σχεδόν τρία χρόνια μετά το τέλος της προηγούμενης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει χαθεί ένα μεγάλο μέρος του Hype που υπήρχε. Σύμφωνα με τους αναλυτές πολλοί χρήστες επιλέγουν να σταματήσουν τη συνδρομή τους και να μεταφερθούν σε άλλη πλατφόρμα μέχρι να επιστρέψει η αγαπημένη τους σειρά στο Netflix.

Η συνεχόμενη αύξηση των τιμών

Τον περασμένο Ιανουάριο το Netflix αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση τιμών των πακέτων του. Στις Ηνωμένες πολιτείες το basic plan κοστίζει πλέον 9,99 δολάρια και το κορυφαίο πακέτο 19,99 το μήνα. Αυτό οδήγησε αρκετούς χρήστες να αποφασίσουν να ακυρώσουν τις συνδρομές τους.

Τα στοιχεία της εταιρείας Antenna δείχνουν ότι 3,6 εκατομμύρια άνθρωποι ακύρωσαν τη συνδρομή τους το πρώτο τρίμηνο του 2022. Πρόκειται για ένα εκατομμύριο περισσότερο από το νούμερο του πρώτου και του τέταρτου τριμήνου του 2021 μαζί.

Δεν μπορεί να προσελκύσει νέους συνδρομητές

Σύμφωνα με την έκθεση της Similarweb σχετικά με τα δεδομένα κίνησης του Netflix, οι ακυρώσεις ξεπέρασαν τις εγγραφές το πρώτο τρίμηνο του 2022. Οι παγκόσμιες εγγραφές μειώθηκαν κατά 16% το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι ακυρώσεις αυξήθηκαν κατά 61% τον Μάρτιο. Το ποσοστό νέων χρηστών του Netflix είναι μειωμένο σε σχέση με πριν από δυο χρόνια και έχει το χαμηλότερο ποσοστό νέων μέσων μοναδικών επισκεπτών μεταξύ των ανταγωνιστών του, γεγονός που υποδηλώνει ότι το Netflix θα μπορούσε να δυσκολευτεί περισσότερο με την αύξηση των συνδρομητών του στο μέλλον.

Ωστόσο υπήρξε μια μικρή αύξηση των εγγραφών στα τέλη Μαρτίου, καθώς οι θεατές είχαν την περιέργεια να δουν τις ταινίες «Don’t Look Up» και «The Power Of The Dog» που ήταν υποψήφιες για Όσκαρ και είχαν επίσης λαμπερά καστ.

Ο ανταγωνισμός είναι σκληρότερος και φτηνότερος

Οι εποχές που το Netflix είχε μηδαμινό ανταγωνισμό ανήκουν στο παρελθόν. Πλατφόρμες όπως το Prime Video της Amazon, το Apple Tv +, το HBO Max και το Dinsey + είναι μερικοί από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους ανταγωνιστές.

Όπως είναι λογικό τα νοικοκυριά με χαμηλό προϋπολογισμό δεν μπορούν να αντέξουν τη συνδρομή σε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες και το Netflix φαίνεται να χάνει αυτή τη μάχη. Το θέμα του κόστους οδηγεί πολλούς χρήστες να επιλέγουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν περιεχόμενο αλλά με διαφημίσεις κατά τη διάρκεια της προβολής.

Τα προηγούμενα χρόνια το Netflix είχε αποφύγει να υιοθετήσει μια τέτοια λύση, αλλά την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Reed Hastings, δήλωσε ότι πλέον αυτό το ενδεχόμενο εξετάζεται σοβαρά. Βέβαια, όχι με τη μορφή δωρεάν συνδρομής, αλλά με χαμηλότερο τίμημα που θα περιλαμβάνει κάποιες διαφημίσεις.

Σύμφωνα με το Forbes οι μεγάλοι ανταγωνιστές του Netflix έχουν χαμηλότερη μηναία συνδρομή. Την ίδια ώρα μερικές από τις δημοφιλέστερες σειρές του 2022, όπως τα «Severance», «Roar», και «Slow Horses» βρίσκονται στο Apple TV + και όχι στο Netflix.

«Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και αντί οι άλλες υπηρεσίες να προσπαθούν να κερδίσουν το χαμένο έδαφος έναντι του Netflix, το Netflix είναι αυτό που πρέπει να βρει δημιουργικές στρατηγικές για να διατηρήσει την ηγετική του θέση στον κλάδο», δήλωσε ο Eric Sorensen, αναλυτής της Parks Associates.

Έχασε περιεχόμενο που κατέληξε στο Disney +

Μετά το λανσάρισμα του Disney + το 2019 το Netflix έχασε όλα τα δικαιώματα σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που ανήκει στην Disney. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι σειρές της Marvel «Daredevil», «Jessica Jones», «The Punisher», «Luke Cage»,«Iron Fist» και «The Defenders». Ωστόσο και αυτές μετακόμισαν στο Disney + στις 16 Μαρτίου και μαζί φαίνεται πως άλλαξαν στέγη και όσοι ήθελαν να τις παρακολουθήσουν καθώς η υπηρεσία της Disney κοστίζει 7,99 δολάρια το μήνα, την ώρα που το Νetflix μετά τις αυξήσεις κοστίζει 9,99 δολάρια το μήνα.

Ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» του Netflix

Σχεδόν με την έναρξη της υπηρεσίας του, το Netflix αντιμετωπίζει το πρόβλημα με τους χρήστες που μοιράζονται τους κωδικούς. Κάποιος αγοράζει ένα πακέτο με ταυτόχρονη προβολή πολλαπλών διαφορετικών οθονών και μοιράζεται το ποσό με τους φίλους του.

Κατά καιρούς η πλατφόρμα έχει αναφέρει ότι θα πάρει μέτρα για αυτό το ζήτημα, αλλά όσο τα πράγματα πήγαιναν καλά έμενε μόνο στα λόγια. Μαζί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το Netflix ανέφερε ότι σχεδιάζει να μπλοκάρει όσους μοιράζονται τους κωδικούς τους με φίλους ή συγγενείς που δεν ζουν στο ίδιο σπίτι.

Πόσο εύκολο είναι να γίνει κάτι τέτοιο; Σίγουρα αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερους ατομικούς λογαριασμούς, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αποξενώνει τους υπάρχοντες συνδρομητές αναγκάζοντάς τους να ακυρώσουν και εκείνοι την συνδρομή τους.

«Η κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία για την εταιρεία. Μπορεί να είναι μια σημαντική δυνητική επέκταση της μηνιαίας βάσης εσόδων της, εάν η εταιρεία προσεγγίσει φιλικά τους επηρεαζόμενους συνδρομητές με εύκολες, προσιτές επιλογές αντί για μια τιμωρητική προσέγγιση», τόνισε ότι Paul Erickson, διευθυντής ερευνών στην Parks Associates.

Αποχώρηση από την αγορά της Ρωσίας

Το Netflix όπως και άλλες εταιρείες ανακοίνωσε στις 6 Μαρτίου την απόφαση να διακόψει την παροχή υπηρεσιών στη Ρωσία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Bloomberg, το Netflix επρόκειτο να χάσει από 100.00 έως 1 εκατομμύριο συνδρομητές από την απόφαση αυτή.

Ακόμα και αν δεν είχε διακόψει την υπηρεσία για Ρώσους πολίτες θα είχε πρόβλημα στο να λάβει τις πληρωμές, καθώς Visa, Mastercard και American Express ανέστειλαν επίσης τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία. Θυμίζουμε ότι το Netflix έγινε διασέσιμο στην αγορά της Ρωσίας το 2016.