Ανάλυση The Sun: Πόλεμος με τα fake news -Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο επικίνδυνη από ένα τανκ - iefimerida.gr

Fake News και τεχνητή νοημοσύνη μοιάζουν σαν δύο συγκοινωνούντα δοχεία, ενώ πληθαίνουν τα παραδείγματα γύρω μας που μπορούν να μπερδέψουν δραματικά την πραγματικότητα με την παραπληροφόρηση.

Η αλματώδης ανάπτυξη στο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης τα τελευταία χρόνια, έχει πυροδοτήσει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τους κινδύνους αυτό το εργαλείο να γίνει όπλο στα λάθος χέρια.

Η βρετανική εφημερίδα Sun με έναν ευφάνταστο τίτλο καταπιάστηκε με το φλέγον θέμα της τεχνητής νοημοσύνης ως εξής:

«FAKE NEWS- Είμαστε σε πόλεμο και η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο επικίνδυνη από ένα τανκ T-80. Σε αντίθεση με το τανκ, [η τεχνητή νοημοσύνη] είναι στα χέρια όλων μας.

Είναι γεγονός ότι όλη η συζήτηση πήρε φωτιά με την έλευση, ή ακόμα καλύτερα με την διάδοση του CHATGPT, μιας μηχανής- πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μέσω της πρόσβασής της σε τεράστιο όγκο δεδομένων μπορεί να δίνει απαντήσεις, γνώμες και σχόλια γύρω από οποιοδήποτε θέμα, φιλοσοφικό, πρακτικό, κοινωνικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό, ακαδημαϊκό και πολλά άλλα.

Υπάρχουν όμως σοβαροί κίνδυνοι εκεί που η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται με τη διάδοση των ψευδών ειδήσεων-Fake News, την παραπληροφόρηση, από τη δημιουργία ψεύτικων βίντεο, εικόνων, ακόμα και fake συνεντεύξεων και τραγουδιών.

Ο πάπας Φραγκίσκος «fashion icon»

Τον περασμένο Μάρτιο φωτογραφίες έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο. Πρόκειται για την εικόνα που έγινε viral σε όλο τον κόσμο, με τον Πάπα Φραγκίσκο, να φορά ένα ογκώδες, μακρύ, λευκό φουσκωτό παλτό Balenciaga.

Η fake φωτογραφία του Πάπα Φραγκίσκου

Μάλιστα η φωτογραφία ξεγέλασε πολλούς γιατί ήταν πολύ αληθοφανής.

«Προσπαθούσα να βρω τρόπους να κάνω κάτι αστείο γιατί αυτό προσπαθώ συνήθως να κάνω. Κι έτσι απλά μου ήρθε στο μυαλό : Πρέπει να κάνω τον Πάπα. Και μετά σκέφτηκα: Ο Πάπας με φουσκωτό παλτό Balenciaga, περπατώντας στους δρόμους της Ρώμης, του Παρισιού. Τέτοια πράγματα», είπε ο δημιουργός που προκάλεσε σάλο.

Πρωτιά σε διαγωνισμό φωτογραφίας με εικόνα τεχνητής νοημοσύνης

Ένα ακόμα παράδειγμα, όχι ακριβώς παραπληροφόρησης και Fake news αλλά ενδεικτικό των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτό του διαγωνισμού φωτογραφίας Sony World Photography Award, σε μία κατηγηορία του οποίου κέρδισε μια ψεύτικη φωτογραφία.

Ο Μπόρις Έλνταγκσεν, γερμανός καλλιτέχνης, απέρριψε το βραβείο από διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας υψηλού κύρους, αφού αποκάλυψε ότι η υποψήφια φωτογραφία του δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Επιθυμούσε με την συμμετοχή του στον διαγωνισμό να αποδείξει τις τρομακτικές δυνατότητες του AI.

Η εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που κέρδισε διαγωνισμό φωτογραφίας

Η Αστυνομία γραπώνει τον Τραμπ στο Μανχάταν

Μια από τις πιο viral ειδήσεις των τελευταίων ημερών ήταν πολύκροτη δίκη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπό το βάρος πολλών κατηγοριών, εξαπάτησης και χρηματισμού, μεταξύ άλλων.

Το ταξίδι του Τραμπ από τη βίλα του στο Μαρ-α-Λάγκο, της Φλόριντα μέχρι τη Νέα Υόρκη έγινε αντικείμενο συζήτησης χιλιάδων μέσω ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο και προφανώς «έκαιγε» το πώς θα τον αντιμετωπίσουν οι αρχές, ως κατηγορούμενο, φτάνοντας στο Μανχάταν. Τελικά ο Ντόλαντ Τραμπ δεν βρέθηκε με χειροπέδες άλλα πολύ καλά επεξεργασμένες φωτογραφίες στο διαδίκτυο έδειξαν έναν μαινόμενο Τραμπ να κρατείται από τις αρχές, μια εικόνα που έμοιαζε τόσο αληθινή ίσως γιατί θα μπορούσε να συμβεί και στην πραγματικότητα.

Fake συνέντευξη με τον Σουμάχερ

Η Die Aktuelle, ένα εβδομαδιαίο γερμανικό κουτσομπολίστικο περιοδικό, κυκλοφόρησε στο εξώφυλλό της στις 15 Απριλίου του 2023 μια συνέντευξη του θρύλου της φόρμουλα Μάικλ Σουμάχερ.

Το γερμανικό περιοδικό Die Aktuelle καταγγέλθηκε για το εξώφυλλό του, το οποίο ισχυρίστηκε ότι περιλαμβάνει την «πρώτη αποκλειστική συνέντευξη του θρύλου της F1», ενώ στην πραγματικόητα το περιεχόμενο των απαντήσεων διαμορφώθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, από αντίστοιχο πρόγραμμα με το ChatGPT.

Το διαβόητο πρωτοσέλιδο

Ένα τραγούδι που δεν ηχογραφήθηκε ποτέ

Ένα νέο τραγούδι με τίτλο Heart On My Sleeve με τη συμμετοχή των διάσημων καλλιτεχνών Drake και του The Weeknd κυκλοφόρησε στις υπηρεσίες streaming αλλά δεν ηχογραφήθηκε ποτέ.

Το τραγούδι αποσύρθηκε λίγο μετά με πρωτοβουλία των εταιρειών καθώς επρόκειτο για «παράνομο περιεχόμενο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη». Οι καλλιτέχνες δεν τοείχαν ηχογραφήσει ποτέ και το τραγούδι δημιουργήθηκε μέσω AI, επισήμανε η Sun.

Πόλεμος κατά της αλήθειας

Πριν από λίγο καιρό, θα ήταν απλό να διακρίνουμε τις πραγματικές από τις ψεύτικες εικόνες, αλλά τώρα είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπίσουμε τη διαφορά, διαπιστώνει ο Mansoor Ahmed-Rengers, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge .

Η ευκολία της παραγωγής αυτών των ψεύτικων φωτογραφιών, βίντεο, συνεντεύξεων, ακόμα και τραγουδιών σημαίνει ότι οι πλατφόρμες που δεν θέτουν μέτρα εναντίον τους θα πλημμυρίσουν από αυτά.

Οι νέες τεχνολογίες και η παραπληροφόρηση αποτελούν σαφείς και παρούσες απειλές για τη δημοκρατία και αξιοποιούνται από προπαγανδιστικά καθεστώτα για να πνίξουν την αλήθεια, σημειώνει ο καθηγητής, μιλώντας για ένα νέο είδος πολέμου, κατά της αλήθειας κα ιτης πραγματικότητας.

