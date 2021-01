Η ιστορία πίσω από το θρυλικό νυφικό της Τζάκι Κένεντι -Το φόρεμα που την έχρισε πριγκίπισσα της Αμερικης [εικόνες]

Ήταν 12 Σεπτεμβρίου του 1953 όταν η Ζακλίν Μπουβιέ, ή αλλιώς Τζάκι Κένεντι όπως έγινε γνωστή αργότερα, παντρεύτηκε τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Μετά από λίγα χρόνια, έγινε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Η Τζάκι Κένεντι, θεωρείται η επιτομή του στυλ και μια από τις πιο κομψές Πρώτες Κυρίες που έχουν περάσει ποτέ από τον Λευκό Οίκο. Μέχρι και σήμερα, τα look της εμπνέεουν πολλές γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο. Φυσικά, η Τζάκι Κένεντι, δεν θα μπορούσε να μην είναι εντυπωσιακή και σικάτη την ημέρα του γάμου της με τον τότε γερουσιαστή, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.

Περίπου 800 προσκεκλημένοι είδαν το νυφικό της στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της Αγίας Μαρίας στο Νιούπορτ, στο Ρόουντ Άιλαντ και 400 ακόμη το είδαν το βράδυ μέσα από τη δεξίωση. Ο γάμος της Τζάκι Κένεντι και του Τζον Φ. Κένεντι, είχε προκαλέσει φρενίτιδα στον Τύπο και τον κόσμο. Τρεις χιλιάδες άνθρωποι έσπασαν τα οδοφράγματα της αστυνομίας για να παρακολουθήσουν την άφιξη της Ζακλίν Λι Μπουβιέ.

Μια φωτογραφία των νεόνυμφων κόσμησε την πρώτη σελίδα των The New York Times στις 13 Σεπτεμβρίου 1953. Αλλά το γεμάτο κόκκο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, με τη νύφη να είναι μισοκρυμμένη από τον άντρα της, δεν μπορούσε να αναδείξει το υπέροχο νυφικό, με τη φουντωτή φούστα από μεταξένιο ταφτά, τις περίπλοκες πτυχές και τα μικροσκοπικά λουλούδια. Μια κατάλληλη επιλογή για τη γυναίκα που πρόκειται να γίνει μια Αμερικανίδα «royalty».

Το φόρεμα, όπως αυτά που φορούσαν οι παράνυμφοι της Τζάκι Κένεντι, ήταν δημιουργία της Αφροαμερικανίδας σχεδιάστριας μόδας, Ανν Λόου (Ann Lowe), η οποία πέθανε τον Φεβρουάριο του 1981.

Η Τζάκι παντρεύτηκε τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι παντρεύτηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου 1953 / Φωτογραφία: Getty Images



«Αυτό το φόρεμα που έφτιαξε για την Τζάκι Κένεντι, φωτογραφήθηκε ευρέως. Πολλοί το είδαν και αναμφίβολα επηρέασε τα μέσα αμερικανικά νυφικά και τα φορέματα για χορούς», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Γουέι, βοηθός επιμελήτρια στο Μουσείο του FIT (Fashion Institute of Technology). «Το γεγονός ότι (το φόρεμα) προήλθε από τη δημιουργικότητα μιας μαύρης γυναίκας, πραγματικά μιλάει για το πόσο μεγάλο ρόλο έχουν παίξει οι μαύροι στη διαμόρφωση της αμερικανικής κουλτούρας».

«Το καλύτερα κρυμμένο μυστικό της κοινωνίας»

Και ενώ το νυφικό φόρεμα ευχαρίστησε το αμερικανικό κοινό, το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί και για την νύφη. Σύμφωνα με την ιστορικό μόδας Κίμπερλι Κρίσμαν -Κάμπελ, η οποία είναι η συγγραφέας του βιβλίου "The Way We Wed: A Global History of Wedding Fashion", «η Τζάκι Κένεντι δεν ήταν οπαδός του φορέματος που φόρεσε για να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Παρόλο που είναι ένα όμορφο φόρεμα, δεν ήταν αυτό που ήθελε και το συνέκρινε με ένα αμπαζούρ», εξήγησε η Κρίσμαν -Κάμπελ. «Το επέλεξε ο πεθερός της, ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει μια αμερικανική βασιλική στιγμή και πραγματικά όρισε τον γιο του ως κληρονόμο της οικογενειακής δυναστείας», πρόσθεσε.

Εκείνη την περίοδο, η Λόου, ήταν μια καταξιωμένη σχεδιάστρια με αμερικάνικο στυλ, που είχε πλούσιους πελάτες της υψηλής κοινωνίας σε όλη τη χώρα (συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της Ζακλίν, Janet Lee Auchincloss, η οποία ανέθεσε στη Λόου να δημιουργήσει τα νυφικά της κόρης της) με πριγκιπικά πρότυπα. Χρόνια αργότερα, η εφημερίδας The Saturday Evening Post την περιέγραψε ως «το καλύτερα κρυμμένο μυστικό της κοινωνίας» και ως «άγνωστη εκτός από τους πολύ πλούσιους».

Η σνομπ όπως λένε Ανν Λόου, ήταν επιλεκτική σχετικά με τους πελάτες της. Μόνο η ελίτ άξιζε να ντυθεί από εκείνη. Όπως οι Rockefellers και οι du Ponts, καθώς και σταρ όπως η Ολίβια ντε Χάβιλαντ, που φορούσε ένα από τα ζωγραφισμένα στο χέρι φλοράλ φόρεμα της Λόου, τη νύχτα που κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στα Βραβεία Όσκαρ του 1947.

«Λατρεύω τα ρούχα μου και είμαι συγκεκριμένη για το ποιος τα φοράει», είχε δηλώσει η Λόου σε συνέντευξή της στο περιοδικό Ebony. «Δεν με ενδιαφέρει να ράβω για την κοινωνία της καφετέριας ή τους αριβίστες. Δεν αναλαμβάνω τη Μαίρη και τη Σου. Ράβω για τις οικογένειες της υψηλής κοινωνίας».

Για να ικανοποιήσει την πελατεία της, δεν φαινόταν ότι υπήρχε κάτι που δεν θα έκανε. Μετά από μια πλημμύρα στο στούντιο της στο Μανχάταν, που κατέστρεψε τα φορέματα της Κένεντι μόλις 10 ημέρες πριν από την τελετή, αυτή και η ομάδα της εργάστηκαν μέρα και νύχτα για να διασφαλίσουν ότι ένα νέο σετ θα ολοκληρωνόταν εγκαίρως. Ποτέ δεν ανέφερε ούτε μια λέξη στην οικογένεια, και απορρόφησε τα πρόσθετα έξοδα μόνη της.

Η Τζάκι Κένεντι με το νυφικό, δημιουργία της Ανν Λόου / Φωτογραφία: AP Photo/Bradford Bachrach

Ποια ήταν η σχεδιάστρια του νυφικού της Τζάκι Κένεντι

Η Ανν Λόου, γεννήθηκε στο Κλέιτον της Αλαμπάμα, το 1898. Η γιαγιά της, η οποία είχε γεννηθεί υπό το καθεστώς της δουλείας, και η μητέρα της, διοικούσαν μια επιχείρηση ραπτικής και η Λόου έμαθε την τέχνη τους από νεαρή ηλικία.

«Εργαζόταν ως μοδίστρα από τότε που ήταν μικρό κορίτσι, οπότε είχε πραγματικά δεκαετίες εμπειρίας μέχρι να φτιάξει αυτές τις τουαλέτες, αυτά τα νυφικά, αυτά τα φορέματα», είπε ο Γούει.

Στα 16, η Λόου ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση μετά το θάνατο της μητέρας της. Αργότερα σπούδασε σχέδιο στη Νέα Υόρκη, διαχωρισμένη από τους λευκούς συναδέλφους της. Αποφοίτησε μετά από έξι μήνες μόνο λόγω των εξαιρετικών ικανοτήτων της και στη συνέχεια άνοιξε ένα κατάστημα στη Φλόριντα, όπου έχτισε τη φήμη της πάνω στην υπερβολή και την αποκλειστικότητα. Μετά από μια δεκαετία, επέστρεψε στο Μανχάταν για να κάνει το ίδιο στην Ανατολική Ακτή.

Όμως, ο ακραίος πλούτος των πελατών που τόσο αγαπούσε, δεν ήταν αρκετός για να ενισχύσει την επιχείρησή της. Συνήθιζε να μειώνει τις τιμές της και συχνά κατέληγε να χάνει χρήματα από προμήθειες. Το 1963, κήρυξε πτώχευση. Σύμφωνα με μια φήμη που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια, η Τζάκι Κένεντι μπορεί να είχε εξοφλήσει ανώνυμα τα χρέη της στην Εφορία. Μέχρι τη στιγμή που αποσύρθηκε το 1972, ήταν απένταρη.

«Κάνει το ίδιο εκπληκτικό είδος δουλειάς που κάνει ο Mainbocher», παρατήρησε κάποτε η αρθρογράφος της μόδας Eugenia Sheppard, αναφερόμενη στον Main Rousseau Bocher, τον σχεδιαστή μόδας που έζησε την ίδια περίοδο με τη Λόου. «Η διαφορά είναι ότι ο Mainbocher είναι επιχειρηματίας εκτός από σχεδιαστής και χρεώνει ό, τι πρέπει για να παραμείνει στην επιχείρηση».

Ανακαλύπτοντας ξανά μια κληρονομιά μόδας

Από το θάνατό της, το όνομα της Ανν Λόου, δεν λέει πολλά στον κόσμο έξω από τους κύκλους της ιστορίας της μόδας. Αλλά τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μια απότομη αύξηση του ενδιαφέροντος γύρω από την σχεδιάστρια. Τόσο μια βιογραφία της Ανν Λόου, όσο και ένα παιδικό βιβλίο για αυτήν έχουν κυκλοφορήσει, ενώ ένα ιστορικό μυθιστόρημα από τον Piper Huguley, βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα σχέδιά της έχουν εκτεθεί στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας και Πολιτισμού Αφροαμερικάνων, και ως μέρος της έκθεσης του 2017 του FIT "Black Fashion Designers".

Η Ανν Λόου με την ηθοποιό Αλις Μπέικερ / Φωτογραφία: Getty Images

Η συμβολή της Λόου, όχι μόνο τη βιομηχανία της μόδας -σε έναν τομέα όπου οι μαύρες γυναίκες συνήθως διαγράφονται και αποκλείονται - αλλά και την αμερικανική ιστορία, χάρη στην ικανότητα και την επιτυχία της, είναι τεράστια.

«Με όλα τα πολιτικά κινήματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, που χτίζονται τον τελευταίο αιώνα, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την ιστορία των μαύρων καλλιτεχνών και των μαύρων δημιουργών σε τόσες πολλές βιομηχανίες και είναι υπέροχο να γνωρίζουμε ότι (η συμμετοχή των μαύρων στη μόδα) δεν ξεκίνσησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000», είπε ο Γουέι. «Οι μαύροι σχεδιαστές εργάζονταν πάντα στη βιομηχανία. Υπάρχει μια κληρονομιά εκεί», επισήμανε κλείνοντας.