Πώς το φαινόμενο Τέιλορ Σουίφτ επηρεάζει θετικά την αμερικανική οικονομία -Τι είναι τα Swiftonomics - iefimerida.gr

Η Τέιλορ Σουίφτ, η παγκοσμίου φήμης Αμερικανίδα τραγουδίστρια-τραγουδοποιός, δεν είναι απλώς ένα μουσικό είδωλο. Είναι πλέον και μια σημαντική δύναμη στην αμερικανική οικονομία.

Η φετινή περιοδεία της «Eras Tour» είχε τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, καθώς οι θαυμαστές της, γνωστοί ως «Swifties», δαπάνησαν δισεκατομμύρια δολάρια σε εισιτήρια, ταξίδια και εμπορεύματα.

Ξοδεύουν πολλά οι «Swifties»

Η Κατ Μάχον, μια 25χρονη ειδικός στις δημόσιες σχέσεις από το Νιου Τζέρσι, είναι μια χαρακτηριστική «Swiftie». Ξόδεψε πάνω από 10.000 δολάρια για να παρακολουθήσει 11 συναυλίες της Σουίφτ στη Νέα Υόρκη, στη Φιλαδέλφεια και στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα MarketWatch. Παρόλο που ήταν μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση, η Μάχον θεωρεί ότι η εμπειρία άξιζε τον κόπο.

Τα «Swiftonomics»

Η Μάχον δεν είναι μόνη. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας QuestionPro, οι «Swifties» ξόδεψαν συνολικά περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την περιοδεία της Σουίφτ. Αυτά τα χρήματα δαπανήθηκαν σε εισιτήρια, ταξίδια, ενοικιάσεις ξενοδοχείων, φαγητό, ποτό και εμπορεύματα.

Η οικονομική επίπτωση της περιοδείας της Σουίφτ είναι τόσο σημαντική, που ορισμένοι οικονομολόγοι την έχουν ονομάσει «Taylornomics» ή «Swiftonomics». Η περιοδεία είχε ιδιαίτερα μεγάλη επίδραση στις βιομηχανίες του τουρισμού και του θεάματος. Για παράδειγμα, οι κινηματογράφοι AMC Entertainment Holdings είδαν αύξηση της μετοχής τους κατά τις ημέρες που οδήγησαν στην κυκλοφορία της ταινίας για την «Eras Tour».

Η περιοδεία της «Eras Tour»

Η επιτυχία της περιοδείας της Σουίφτ είναι χαρακτηριστική της ισχυρής αγοραστικής δύναμης των Αμερικανών καταναλωτών. Παρά την πρόσφατη άνοδο των πληθωριστικών πιέσεων, οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι πρόθυμοι να δαπανήσουν χρήματα σε εμπειρίες που τους χαροποιούν.

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν είναι απλώς μια μουσική καλλιτέχνις. Είναι μια επιχειρηματίας που έχει σημαντική επίδραση στην αμερικανική οικονομία. Η περιοδεία της «Eras Tour» είναι μια απόδειξη της ισχυρής της επιρροής και της αγάπης που έχουν για αυτήν οι θαυμαστές της.

Εμπνέει μια ολόκληρη γενιά

Η Swift στέλνει επίσης ένα μήνυμα άλλου είδους, λέει ο Damian Bazadona, ιδρυτής του Situation Group, ενός πρακτορείου μάρκετινγκ της Νέας Υόρκης που ειδικεύεται στη ζωντανή ψυχαγωγία.

Η Swift δεν συγκέντρωσε μια λεγεώνα θαυμαστών για το τίποτα, εξηγεί ο Bazadona. Το κατάφερε δημιουργώντας τη μία επιτυχία μετά την άλλη, από το «Anti-Hero» μέχρι το «We Are Never Ever Getting Back Together» και, ναι, το «Shake It Off».

Στη συνέχεια ένωσε αυτά τα τραγούδια στη συναυλία διάρκειας τριών ωρών και 15 λεπτών «Eras Tour», την οποία ακόμη και οι πιο σκληροί κριτικοί επαίνεσαν ως μια εκπληκτική σύνοψη της καλλιτεχνικής της πορείας.

Η Holly Gleason, μια βετεράνος, βραβευμένη δημοσιογράφος που έχει επίσης εργαστεί στη βιομηχανία, λέει ότι η επιρροή της Swift στον κόσμο του θεάματος είναι αδιαμφισβήτητη. Και η επιρροή της επεκτείνεται περαιτέρω, σημειώνει η Gleason, επισημαίνοντας πως η τραγουδίστρια πιθανότατα εμπνέει μια ολόκληρη γενιά γυναικών.

«Είτε είσαι ένα μικρό κορίτσι που θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση ή να γράψει ένα τραγούδι ή να εκδώσει ένα βιβλίο… ό,τι κι αν είναι αυτό που θέλεις να κάνεις, αυτή είναι το πρότυπο που δίνει θάρρος σε όλες τις γυναίκες», υποστηρίζει η Gleason.