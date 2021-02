Οι σκοτεινές στιγμές του συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ρόαλντ Νταλ μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του -Ο μικρόκοσμος που έφτιαξε στον τάφο της [εικόνες & βίντεο]

Στους εκατομμύρια νεαρούς θαυμαστές του, ο συγγραφέας Ρόαλντ Νταλ, είναι ο δημιουργός των ποταμών σοκολάτας, των φανταστικών αλεπούδων και των φιλικών γιγάντων.

Μερικά από τα πιο γνωστά έργα του, είναι «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας», «Ματίλντα» και «Ο Τζίμης και το γιγαντοροδάκινο». Ωστόσο, στο βιβλίο του με τίτλο « The Twits» θα παρουσιάσει πιο σκληρούς χαρακτήρες.

Η νέα ταινία «To Olivia» («Στην Ολίβια»), που κυκλοφόρησε στις 19 Φεβρουαρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπονοεί τη φύση «Τζέκιλ και Χάιντ» του Νταλ, ο οποίος θα μπορούσε να γίνει τόσο μοχθηρός, όσο οι κακοί στα πολυαγαπημένα βιβλία του.

Ο συγγραφέας – τον οποίο υποδύεται ο 57χρονος Χιου Μπονβιλ από το Downton Abbey - φαίνεται να υπονομεύει και να ζηλεύει τη σύζυγό του που ήταν σταρ του κινηματογράφου και να επιτίθεται όσους ήταν γύρω του, μετά το θάνατο της επτάχρονης κόρης του Ολίβια, από ιλαρά το 1962.

Ο Ρόαλντ Νταλ, είχε κάνει επίσης αντισημιτικά σχόλια, με αποτέλεσμα οι κληρονόμοι του και η εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα των έργων του, να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας για τον συγγραφέα Ρόαλντ Νταλ:

Στην ταινία, η πρώτη σύζυγος του συγγραφέα, η ηθοποιός Πατρίσια Νιλ, την οποία παίζει η 45χρονη Κίλεϊ Χόους, τον ενημερώνει ότι θέλει να επιστρέψει στην υποκριτική, με έναν ρόλο στην ταινία «Hud» του 1963, με τον Πολ Νιούμαν.

Απορρίπτει την ιδέα, της λέγοντας: «Δεν θα παρατηρήσουν καν ότι δεν είστε εκεί». Ωστόσο, η Πατρίσια πήρε το ρόλο και κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου ένα χρόνο αργότερα.

Η ταινία βασίζεται στο «An Unquiet Life», μια βιογραφία της Πατρίσια από τον φίλο της Στίβεν Μάικλ Σίρερ. Ο Σίρερ, ο οποίος περιγράφει τον Ρόαλντ Νταλ ως «τραχύ και ανεξέλεγκτο», πιστεύει ότι ενώ ο συγγραφέας ζήλευε την καριέρα της γυναίκας του, χρειαζόταν επίσης τα χρήματα που κέρδιζε όντας μια σταρ του Χόλιγουντ.

Μιλώντας στη The Sun είπε: «Την υπονόμευε επειδή είχε ένα μεγάλο «εγώ». Το εγώ του Ρόαλντ Νταλ, ήταν πολύ μεγαλύτερο από της Πατρίσια Νιλ. Ήταν σίγουρα ένας περίπλοκος άνθρωπος».

Όταν ο γεννημένος στην Ουαλία Νταλ, γνώρισε την Πατρίσι στις ΗΠΑ, ήταν μια σταρ του σινεμά, στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου. Είχε ήδη κάνει μια σχέση με τον Ρόναλντ Ρίγκαν, καθώς και με τον παντρεμένο Γκάρι Κούπερ. Πιο γνωστή κυρίως για την ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1951 «The Day The Earth Stood Still», η Πατρίσια μπορούσε να κερδίσει σε μια εβδομάδα αυτό που θα έπαιρνε ο συγγραφέας σε ένα ολόκληρο έτος.

Αν και αρχικά τον θεωρούσε αγενή, τελικά η Πατρίσια ερωτεύτηκε τον εκνευριστικό πρώην πιλότο της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος είχε τη φήμη του ερωτύλου. Αφού παντρεύτηκε το 1953, το ζευγάρι μετακόμισε από τις ΗΠΑ στο Great Missenden της Αγγλίας, για να κάνει οικογένεια. Ο γάμος τους διήρκεσε τριάντα χρόνια και απέκτησαν πέντε παιδιά: την Ολίβια, την Τέσσα, την Οφίλια, τον Θίο και τη Λούσι.

Η Πατρίσια και ο Ρόαλντ την ημέρα του γάμου τους το 1953 / Φωτογραφία: ΑΡ

Σύμφωνα με την ταινία, ο Νταλ ήταν ένας αφοσιωμένος πατέρας που του άρεσε να λέει στα πέντε παιδιά τους πολύχρωμες ιστορίες.

Κάποτε έγραψε τα ονόματα των παιδιών του στο γκαζόν χρησιμοποιώντας ζιζανιοκτόνο και τους έπεισε το επόμενο πρωί ότι ήταν έργο νεράιδων. Ο Στίβεν Μάικλ Σίρερ, ο οποίος μίλησε σε όλα τα επιζώντα παιδιά του ζευγαριού, είπε: «Αγαπούσε τα παιδιά του, επειδή ήταν μέρος του. Όλα τα παιδιά αγαπούσαν πάρα πολύ τον μπαμπά τους».

Αλλά όταν η πρωτότοκη Ολίβια απομακρύνθηκε τόσο σκληρά από αυτόν, δεν μπορούσε να το αντέξει και τον έκανε να στραφεί στο αλκοόλ στο οποίο βυθίστηκε, ενώ η σκληρή λεκτική κακοποίηση έκανε την εμφάνισή της.

«Οποιοσδήποτε άντρας θα θρηνούσε την απώλεια ενός παιδιού, αλλά αυτό πήρε διαστάσεις μαμούθ. Η κόρη του Τέσσα, είπε ότι η Πατρίσια τους κράτησε μαζί ως οικογένεια όσο καλύτερα μπορούσε, επειδή ο Ρόαλντ δεν μπορούσε να δείξει τη θλίψη του. Η Πατ έσπαγε μερικές φορές εξαιτίας της απώλειας της Ολίβια. Ήταν ένα φωτεινό κοριτσάκι. Έγραφε ποιήματα και συνέθετε τραγούδια», ανέφερε ο Σίρερ.

Ήταν η αρχή για μια περίοδο γεμάτη «βαθύ σκοτάδι» για τον συγγραφέα, κατα τη διάρκεια της οποίας, δεν μπορούσε καν να πει το όνομα της Ολίβια για μήνες.

«Δεν μοιράστηκε τη θλίψη του, έπινε πολύ. Ήταν βίαιος, προφορικά, στην Τέσσα και την Πατρίσια. Αγνοούσε τα κανονικά, καθημερινά πράγματα. Δεν σκεφτόταν τα άλλα παιδιά, κυριεύτηκε από τη θλίψη του. Πέρασαν αρκετοί μήνες πριν μπορέσει να πει το όνομα της Ολίβια. Η Πατρίσια αισθάνθηκε ότι είχε χάσει τον σύζυγό της. Δεν τον φοβόταν, αλλά φοβόταν γι' αυτόν».

Το ζευγάρι με τα παιδιά του (από αριστερά) Οφίλια, Θίο, Τέσσα και Λούσι / Φωτογραφία: AP

Η εμμονή του συγγραφέα με την κόρη του που πέθανε

Είχε αποκτήσει εμμονή με τη χαμένη του κόρη. Έχτισε ένα μνημείο στον τάφο της Ολίβια κοντά στο σπίτι τους στο Great Missenden: έναν τέλειο κόσμο μικροσκοπικών ειδωλίων, ζώων και δέντρων για το κοριτσάκι του που λάτρευε.



«Έφτιαξε έναν κήπο, ένα μνημείο για εκείνη, αρνούνταν να την αφήσει να φύγει», εξηγεί ο Στίβεν. «Την κρατούσε ζωντανή κάνοντας αυτό, ήταν μια εμμονή για αυτόν».

Η μικρότερη κόρη του ζευγαριού Λούσι, που γεννήθηκε το 1965, τρία χρόνια μετά το θάνατο της Ολίβια, θυμάται σκηνές και κάποτε περιέγραψε το εξής: «Ο τάφος ήταν καλυμμένος με μικροσκοπικά δέντρα μπονσάι, πολλά, και ευθύνη μας ήταν να τα κρατήσουμε μικρά. Ήταν σαν ένας μικρός κόσμος.



«Θα μάζευε και θα έβαζε εκεί μινιατούρες φιγούρες, άλογα και πρόβατα, μικρά σπίτια. Η κορυφή του τάφου τα κάλυπτε, αν δεν ήξερες ότι ήταν εκεί, δεν μπορούσες να τα δεις. Θα πηγαίναμε μία φορά την εβδομάδα χωρίς αμφιβολία. Μας έλεγε ιστορίες για την Ολίβια. Θα έλεγε: “Κοίτα αυτό το μικρό άλογο που της αγόρασα, θα το λατρέψει”».

Ο Ρόαλντ και Πατρίσια που κρατά τη μικρή Λούσι / Φωτογραφία: ΑΡ

Το τραγικό ατύχημα του γιου του, Θίο

Άλλη μια τραγωδία έπληξε το σπίτι των Νταλ. Η φροντίδα του γιου τους, Θίο, αποτελούσε πρόκληση καθώς είχε χτυπηθεί από ταξί στη Νέα Υόρκη, ενώ βρισκόταν στο καροτσάκι του, σπάζοντας το κρανίο του. Ως αποτέλεσμα, ο Θίο είχε υγρό στον εγκέφαλο και χρειαζόταν μια ειδική συσκευή, εν μέρει σχεδιασμένη από τον μπαμπά του, για να ελαφρύνει το βασανιστήριο του.

Η Πατρίσια Νιλ παθαίνει εγκεφαλικό

Ενώ τα βιβλία του Νταλ έχουν πουλήσει τώρα πάνω από 250 εκατομμύρια αντίτυπα, το 1961 το πιο πρόσφατο, το «Ο Τζίμης και το γιγαντοροδάκινο», είχε πουλήσει μόλις μερικές χιλιάδες.

Έτσι, το 1962, όταν στην Πατρίσια προσφέρθηκαν 25.000 λίρες για να παίξει την οικονόμο στο «Hud», δέχτηκε. Το 1965, ένα χρόνο μετά το Όσκαρ για αυτήν την ταινία, φαινόταν ότι η καριέρα της τελείωσε όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά την πέμπτη εγκυμοσύνη της.

Έμεινε σε κώμα για τρεις εβδομάδες και η κατάστασή της ήταν τόσο κακή που μια εφημερίδα ανακοίνωσε εσφαλμένα το θάνατό της. Αλλά έμαθε να περπατά και να μιλά ξανά, χάρη εν μέρει στην σκληρή αγάπη του συζύγου της.

«Η Πατ μου είπε, “με πολλούς τρόπους βοήθησε την ανάρρωσή μου από εγκεφαλικό”. Τον σεβόταν ως άντρα και συγγραφέα. Η Ρόαλντ μεγάλωσε τα παιδιά τους μετά την ασθένειά της, επειδή ήταν εντελώς ανίκανη να γίνει η μητέρα που κάποτε ήταν», δήλωσε ο Σίρερ.

Η ηθοποιός Πατρίσια Νιλ, όταν έφτασε με την οικογένειά της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Washington Dulles από το Λος Άντζελες στις 18 Μαΐου 1965 μετά την περιπέτεια με την υγεία της / Φωτογραφία: ΑΡ

Αυτά τα χρόνια μπορεί να ήταν δύσκολα, αλλά ήταν η προδοσία του Νταλ που έληξε το γάμο τους. Για περισσότερο από μια δεκαετία είχε σχέση με τη φίλη της Πατρίσια, Φελίσιτι Κρόσλαντ. Αφού το έμαθε, η Πατρίσια τον χώρισε το 1983. Την ίδια χρονιά, ο Νταλ παντρεύτηκε τη Φελίσιτι και έμειναν μαζί μέχρι το θάνατό του, σε ηλικία 74 ετών, το 1990.

Μετά το διαζύγιο εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις των βιβλίων του Νταλ και έγινε πλούσιος. Τα κλασικά όπως «Charlie And The Chocolate Factory», «The Witches», «Danny», «The Champion Of The World» και «The BFG», έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Ο Νταλ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της μετέπειτα ζωής του στα φιλανθρωπικά ιδρύματα για τα παιδιά και ήταν ένθερμος υποστηρικτής των προγραμμάτων εμβολιασμού - επειδή ένα εμβόλιο θα είχε σώσει τη ζωή της πολυαγαπημένης του κόρης, Ολίβια.

Το ζευγάρι έζησε μια θυελλώδη σχέση / Φωτογραφία: ΑΡ

Αφού η Πατρίσια ανέκαμψε από το εγκεφαλικό, επέστρεψε την καριέρα της στις ΗΠΑ και έγινε φίλη με τον Στίβεν Σίρερ, ενθαρρύνοντας αργότερα να γράψει τη βιογραφία της.

Μόνο όταν ήταν σαφές ότι ο πρώην σύζυγός της πέθανε από καρκίνο, η Πατρίσια κατάφερε να συγχωρήσει τον Ρόαλντ για τον πόνο που είχε προκαλέσει. Τα παιδιά τους την είχαν ζητήσει να τον επισκεφτεί τους τελευταίους μήνες στο αγαπημένο του σπίτι στο Great Missenden.

«Τα βρήκαν λίγο πριν από το θάνατό του. Πήγε και κυριολεκτικά βρισκόταν δίπλα στο κρεβάτι του. Η Πατρίσια ήθελε να μοιραστεί την καλοσύνη στις τελευταίες μέρες του - το έκανε περισσότερο για τα παιδιά της».



Η βαριά καπνίστρια Πατρίσια, η οποία δεν ξαναπαντρεύτηκε, έζησε άλλα 20 χρόνια, και τελικά πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα σε ηλικία 84 ετών το 2010.