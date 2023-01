Όταν ο πρίγκιπας Εδουάρδος Η' ερωτεύτηκε μια εταίρα-δολοφόνο - iefimerida.gr

Πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι ο πρίγκιπας Χάρι με τη στάση του τώρα προκαλεί αναταραχές στη βρετανική βασιλική οικογένεια. Υπήρξαν όμως και πιο δύσκολες καταστάσεις, με πρωταγωνιστή τον πρίγκιπα Εδουάρδο Η'.

Ο άτακτος πρίγκιπας Εδουάρδος Η', ο οποίος, όπως φαίνεται, αρεσκόταν στο να μπαίνει σε μπελάδες, ερωτεύτηκε μια εταίρα-δολοφόνο και άφησε τη βασιλική οικογένεια συγκλονισμένη από το σκάνδαλο.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου Savoy Hotel στο Λονδίνο ήταν συνηθισμένο σε απαιτητική και εξωφρενική συμπεριφορά από την εύπορη πελατεία του, αλλά το ζευγάρι που έμενε στη σουίτα 41 ήταν το θέμα συζήτησης.

Τα ζευγάρια διαφορετικών φυλών ήταν ασυνήθιστα το 1923, ιδίως στο πολυτελές περιβάλλον του Savoy, οπότε η λαμπερή Παριζιάνα και ο Αιγύπτιος σύζυγός της θα προκαλούσαν αναστάτωση ακόμη και χωρίς τους έξαλλους καβγάδες τους.

Η στιγμή της δολοφονίας

Ένα μεσημέρι, το ζευγάρι, ο πρίγκιπας Ali Fahmy και η σύζυγός του, Marguerite, καβγάδιζαν τόσο δυνατά, που παρενέβη ο αρχηγός της ορχήστρας του Savoy, οπότε η Marguerite δήλωσε δραματικά: «Ο σύζυγός μου θα με σκοτώσει σε 24 ώρες».

Στην πραγματικότητα, ο πρίγκιπας Ali Fahmy ήταν αυτός που βρέθηκε αργότερα νεκρός σε μια λίμνη αίματος.

Εκείνο το βράδυ, αφού το ζευγάρι επέστρεψε από την παρακολούθηση μιας οπερέτας -ειρωνικά, της «Εύθυμης Χήρας»- άρχισαν να ουρλιάζουν ξανά ο ένας στον άλλον, κατά τη διάρκεια του δείπνου. Η Marguerite πήρε ένα μπουκάλι κρασί και απείλησε να το σπάσει στο κεφάλι του Ali. «Αν το κάνεις», της απάντησε εκείνος, «θα σου κάνω το ίδιο».

Ο Εδουάρδος Η΄ γύρω στο 1925 / Φωτογραφία: Getty Images

Εκείνος έφυγε ορμητικά από το ξενοδοχείο, επιστρέφοντας στις 2 τα ξημερώματα, οπότε ακούστηκαν φωνές από τη σουίτα τους. Το ζευγάρι πετάχτηκε στο, διάδρομο, μαζί με το σκυλί της Marguerite που γρύλιζε, και συνάντησε τον John Beattie, τον νυχτερινό θυρωρό.

Ο Beattie πήγε να καλέσει τον νυχτερινό διευθυντή, αλλά, καθώς περνούσε τη γωνία, άκουσε τρεις πυροβολισμούς - και έτρεξε πίσω για να βρει τον Ali πεσμένο στον τοίχο σε μια λίμνη αίματος, με μια τρύπα στο κρανίο του.

Η Marguerite κρατούσε ένα πιστόλι, το οποίο πέταξε στο πάτωμα, ουρλιάζοντας στα γαλλικά: «Τι να κάνω; Τον πυροβόλησα!».

Όταν η πριγκίπισσα συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές Holloway, φαινόταν προφανές ότι θα καταδικαζόταν για φόνο και θα την κρεμούσαν. Αλλά, όσο κι αν ακούγεται απίστευτο, παρά τις καταδικαστικές συνθήκες, αθωώθηκε.

Η πριγκίπισσα Marie Marguerite Fahmy, Γαλλίδα σύζυγος του πρίγκιπα Ali Kamel Fahmy Bey της Αιγύπτου, η οποία κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του / Φωτογραφία: Getty Images

Πώς τη γνώρισε ο πρίγκιπας Εδουάρδος Η'

Γιατί; Φαίνεται ότι η Marguerite όφειλε τη ζωή και την ελευθερία της στην παρέμβαση του βασιλικού οίκου, για να προστατεύσει τη φήμη του πρώην εραστή της, του μελλοντικού Εδουάρδου Η'.

Καθώς το παλάτι του Μπάκιγχαμ προετοιμάζεται για την τελευταία ομοβροντία ενός σύγχρονου προβληματικού πρίγκιπα -τα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι θα φτάσουν στα ράφια των βιβλιοπωλείων στις 10 Ιανουαρίου- πριν από έναν αιώνα οι βασιλείς έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από τις πράξεις ενός άλλου κάπως οξύθυμου νεαρού πρίγκιπα, η ερωτική ζωή του οποίου απειλούσε να βυθίσει τη βασιλική οικογένεια σε σκάνδαλο.

Στο βιβλίο του για την υπόθεση, The Prince, The Princess And The Perfect Murder (Ο πρίγκιπας, η πριγκίπισσα και ο τέλειος φόνος), ο πρώην δικηγόρος Άντριου Ρόουζ προβάλλει πειστικά την υπόθεση ότι οι αυλικοί συνωμότησαν με τη Δικαιοσύνη για να εξασφαλίσουν μια κακοδικία, προκειμένου να προστατεύσουν τον πρίγκιπα Εδουάρδο.

Αυτή η παρέμβαση είχε τις ρίζες της στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο Εδουάρδος -γνωστός στους φίλους και στην οικογένεια ως Ντέιβιντ- ήταν επιτελικός αξιωματικός στη Γαλλία.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας εμφανίζεται σε ηλικία 17 ετών, το 1911, με ναυτική ενδυμασία / Φωτογραφία AP

Οι συνάδελφοί του αξιωματικοί ήταν αποφασισμένοι να εκμεταλλευτεί ο πρίγκιπας, που τότε ήταν 20 ετών, την ευκαιρία της παραμονής του στη Γαλλία για να έχει την πρώτη του σεξουαλική επαφή. Τον πήγαν σε έναν οίκο ανοχής, όπου μια πόρνη, ονόματι Paulette, τον απάλλαξε από την παρθενιά του.

Από εκείνη τη στιγμή ο Εδουάρδος απέκτησε εμμονή με το σεξ. Λίγους μήνες αργότερα, σε άδεια στο Παρίσι, συνάντησε την 24χρονη Marguerite και γοητεύτηκε.

Κόρη ενός οδηγού ταξί και μιας καθαρίστριας, έμεινε έγκυος στην εφηβεία της, ενώ εργαζόταν ως οικιακή βοηθός. Το μωρό της μεγάλωσε αλλού και η Marguerite στράφηκε στην πορνεία για να επιβιώσει στο Παρίσι. Μια εντυπωσιακή ομορφιά με σαγηνευτικό τρόπο, σύντομα μεταπήδησε σε έναν οίκο ανοχής υψηλής κατηγορίας, όπου προετοιμάστηκε για να γίνει μια επιτυχημένη εταίρα, καλά εκπαιδευμένη στις τέχνες της κρεβατοκάμαρας.

Φωτογραφήθηκε κρατώντας ένα μαστίγιο και σύντομα έγινε γνωστή ως dominatrix. Οι πλούσιοι εραστές της την έλουζαν με κοσμήματα και χρήματα και η επιτυχία της της επέτρεψε να ζει σε ένα μεγάλο διαμέρισμα με υπηρέτες.

Με το ξέσπασμα του πολέμου, το Παρίσι έγινε πόλος έλξης για τους Άγγλους της ανώτερης τάξης που έπαιρναν άδεια από το μέτωπο, ανάμεσά τους ο πλούσιος δούκας του Γουέστμινστερ και ο βοηθός του, Έρνεστ Μπόλντ. Η Marguerite, που πλέον αποκαλούσε τον εαυτό της «Maggy», φιλοξένησε και τους δύο κυρίους και ο δούκας ήταν αυτός που τη σύστησε στον πρίγκιπα Εδουάρδο όταν ήρθε στο Παρίσι με άδεια τον Απρίλιο του 1917.

Η σχέση του Εδουάρδου με τη Μαργαρίτα

Για τους επόμενους 18 μήνες ο Έντουαρντ και η Μαργαρίτα ήταν εραστές, συναντιόντουσαν όποτε μπορούσε να δραπετεύσει στο Παρίσι, όπου έπιναν σαμπάνια και την έκανε βόλτες με τη Rolls-Royce του.

Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους εκείνος έγραψε 20 άκρως αδιάκριτα γράμματα στη Μαργαρίτα -«Mon Bébé»- στα οποία επέκρινε τον πατέρα του, Γεώργιο Ε'. Εκείνη του έστελνε όχι μόνο γράμματα, αλλά και ερωτική λογοτεχνία.

Όταν ο Έντουαρντ διέκοψε τη σχέση τους για να επικεντρωθεί στη νέα του Αγγλίδα ερωμένη, την παντρεμένη Φρέντα Ντάντλεϊ Γουόρντ, της ζήτησε να καταστρέψει τα γράμματά του, αλλά εκείνη δεν το έκανε. Αντιθέτως, η Marguerite άρχισε να τον εκβιάζει.

Ταραγμένος, ο Έντουαρντ είπε στον ιπποκόμο του, τον «Τζόι» Λεγκ: «Φοβάμαι ότι είναι ο τύπος των 100.000 λιρών ή τίποτα». Αυτό ήταν ένα τεράστιο ποσό, που ισοδυναμούσε με περισσότερα από 9 εκατομμύρια λίρες σήμερα.

Αλλά τότε, ξαφνικά, οι εκβιαστικές απειλές σταμάτησαν. Η Marguerite παντρευόταν έναν πλούσιο άνδρα. Ωστόσο, ήταν αρκετά έξυπνη ώστε να κρατήσει τα γράμματα του πρίγκιπα.

Marie Marguerite Ali Bey, η Γαλλίδα σύζυγος του Αιγύπτιου ευγενή Ali Kamel Fahmy Bey / Φωτογραφία: Getty Images

Η Marguerite σύντομα διαπίστωσε ότι ο έγγαμος βίος δεν της ταίριαζε. Χώρισαν και επέστρεψε στη ζωή της ως εταίρα.

Το 1922 γνώρισε τον νεαρό Αιγύπτιο πλέιμποϊ, τον πρίγκιπα Ali Fahmy, πολυεκατομμυριούχο. Αν και τυπικά δεν ήταν πρίγκιπας, ήταν απίστευτα πλούσιος και, ξετρελαμένος, την περιέλουσε με διαμάντια. Παντρεύτηκαν στο Κάιρο στις αρχές του 1923, αφού η Μαργαρίτα είχε ασπαστεί το Ισλάμ.

Όμως, ο γάμος επιδεινώθηκε γρήγορα, κι όταν έφτασαν στο Λονδίνο εκείνον τον Ιούλιο για τη θερινή σεζόν, η Μαργαρίτα εμφανιζόταν συχνά με μώλωπες και ο Αλί με γραντζουνισμένο πρόσωπο.

Στο Savoy, η Μαργαρίτα κάλεσε έναν γιατρό ο οποίος διέγνωσε αιμορροΐδες, μια κατάσταση που προκλήθηκε, όπως ισχυρίστηκε, από την επιμονή του συζύγου της σε «αφύσικη επαφή». Μια επέμβαση για την αφαίρεσή τους κανονίστηκε για τις 11 Ιουλίου, αλλά τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας σημειώθηκε ο πυροβολισμός.

Η Marguerite συνελήφθη - αν και όχι πριν αλλάξει το αιματοβαμμένο Chanel φόρεμά της. Ο Ali μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά πέθανε ώρες αργότερα.

Η αναστάτωση στο Παλάτι με τη σύλληψη της

Όταν η είδηση της σύλληψής της έγινε γνωστή, ο βασιλικός οίκος πανικοβλήθηκε. Αν το άθλιο παρελθόν της χρησιμοποιούνταν από την Εισαγγελία για να τη σκιαγραφήσει ως μια ραδιούργα γυναίκα του δρόμου, ικανή για φόνο, η φήμη του πρίγκιπα της Ουαλίας θα σέρνονταν στη λάσπη.

Οι αποκαλύψεις ότι είχε πιει σαμπάνια με μια παριζιάνικη πόρνη, ενώ τα στρατεύματα υπέφεραν στα χαρακώματα, θα ήταν εξαιρετικά επιζήμιες. Ο Ernest Bald, ο πρώην εραστής της, στάλθηκε στις φυλακές Holloway, όπου πιστεύεται ότι έκλεισε συμφωνία μαζί της.

Ο συγγραφέας Andrew Rose πιστεύει ότι η Marguerite συμφώνησε να παραδώσει τις επιστολές του πρίγκιπα, με αντάλλαγμα την εγγύηση ότι δεν θα γινόταν καμία αναφορά σε αυτό το ρακένδυτο παρελθόν.

Η πριγκίπισσα Ελισάβετ με τον θείο της, πρίγκιπα Εδουάρδο, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Balmoral, το 1933 / Φωτογραφία: ΑΡ

Η Marguerite κανόνισε δεόντως την αποστολή των συμβιβαστικών επιστολών στο Λονδίνο, όπου ο ίδιος ο Εδουάρδος εγγυήθηκε για τη γνησιότητά τους. Στη συνέχεια τον έστειλαν σε επίσκεψη στον Καναδά για τη διάρκεια της δίκης.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα έγγραφα που να επιβεβαιώνουν αυτή τη θεωρία -τα ενοχλητικά βασιλικά μυστικά συχνά εξαλείφονται από τα αρχεία-, υπάρχει μια αποκαλυπτική επιστολή του λόρδου Κέρζον, του υπουργού Εξωτερικών.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, παραμονή της δίκης της Marguerite στο Ολντ Μπέιλι, έγραψε στη σύζυγό του Γκρέις: «Αγαπημένο μου κορίτσι, στο Λονδίνο τις προάλλες άκουσα μια είδηση που μπορεί να σε διασκεδάσει. Η Γαλλίδα που πυροβόλησε τον λεγόμενο Αιγύπτιο πρίγκιπά της και πρόκειται να δικαστεί για φόνο, είναι η φανταχτερή γυναίκα που ήταν η "φυλαγμένη" του πρίγκιπα στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του πολέμου ... και φοβόντουσαν τρομερά μήπως τον διασύρουν. Είναι ευτύχημα που έχει φύγει για τον Καναδά και το όνομά του θα μείνει κρυφό».

Η δίκη προκάλεσε αίσθηση. Η Marguerite ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν με ένα γεμάτο πιστόλι Browning κάτω από το μαξιλάρι της για την περίπτωση κλεφτών κοσμημάτων, και ότι είχε πυροβολήσει τον Ali τρομοκρατημένη για τη ζωή της, όταν εκείνος στράφηκε εναντίον της αφού εκείνη ζήτησε διαζύγιο. Ωστόσο, στην πραγματικότητα τον είχε πυροβολήσει τρεις φορές στην πλάτη καθώς έσκυβε πάνω από τον σκύλο.

Εδουάρδος και Γουόλις Σίμπσον την ημέρα του γάμου τους / Φωτογραφία: AP Photo/BIPPA



Ο δικηγόρος της την περιέγραψε ως μια «φτωχή, καταρρακωμένη γυναίκα», θύμα ενός βίαιου «ανατολίτη» συζύγου, ο οποίος όχι μόνο ήταν αμφιφυλόφιλος (ο δικηγόρος της υπονόησε πονηρά μια σεξουαλική σχέση μεταξύ του Αλί και του άνδρα γραμματέα του), αλλά την ανάγκαζε σε αφύσικες σεξουαλικές πρακτικές.

Δεν έγινε καμία αναφορά στην ασταθή συμπεριφορά της ίδιας της Marguerite, εκτός από την παραδοχή ότι «δεν ήταν πολύ αυστηρής ηθικής».

Παίζοντας με τις φυλετικές προκαταλήψεις των ενόρκων, τους προέτρεψε να «ανοίξουν την πύλη και να αφήσουν αυτή τη Δυτική γυναίκα να επιστρέψει στο φως του μεγάλου δυτικού ήλιου του Θεού».

Εν τω μεταξύ, ο δικαστής επηρέασε απροκάλυπτα τους ενόρκους αποκαλώντας τη σεξουαλική συμπεριφορά του Ali «σοκαριστική, αρρωστημένη και αηδιαστική... μια σκληρή και αποτρόπαια πράξη».

Οι ένορκοι αθώωσαν τη Marguerite και εκείνη επέστρεψε στο Παρίσι, όπου προσπάθησε να διεκδικήσει την περιουσία του Ali. Η οικογένειά του, ταραγμένη από τον βίαιο θάνατο του Αλί, κατάφερε να το αποτρέψει αυτό, οπότε εκείνη απλώς συνέχισε τη ζωή της ως εταίρα.

Όσο για τον Εδουάρδο, συνέχισε να κυνηγά ακατάλληλες γυναίκες. Η συγκάλυψη του κατεστημένου για τη διάσωση της φήμης του ήταν τελικά μάταιη, καθώς 13 χρόνια αργότερα επρόκειτο να εγκαταλείψει το στέμμα του για χάρη μιας άλλης χειραγωγικής, κυρίαρχης γυναίκας, της Γουόλις Σίμπσον (Wallis Simpson).