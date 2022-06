Γιατί στη Νορβηγία είναι καχύποπτοι με τον σαμάνο σύντροφο της πριγκίπισσας -Εξωγήινοι και θεραπείες κόλπου - iefimerida.gr

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα τον αρραβώνα της με τον σαμάνο Durek Verrett και ο Τοm Leonard στη Daily Mail τον... συστήνει.

Περιγράφει γιατί στη Νορβηγία είναι σκεπτικοί με τον αρραβωνιαστικό της πριγκίπισσας αλλά και όλες τις αμφιλεγόμενες πρακτικές τις οποίες έχει στο παρελθόν ακολουθήσει. Τι έχει πει για εξωγήινους, τι λέει για τον καρκίνο και τι... για τις θεραπείες κόλπου. Ακόμη μιλά για τις εξωφρενικές του αμοιβές αλλά και τις φιλίες του στο Χόλιγουντ που του έδωσαν άλλη ώθηση.

Γράφει ο Tom Leonard στη Daily Mail:

Αποκαλεί τον εαυτό του σαμάνο έκτης γενιάς, του οποίου οι δυνάμεις να επικοινωνεί με τον κόσμο των πνευμάτων, να "βοηθά συναισθηματικά τους ανθρώπους" και να "βοηθά" τα θύματα του καρκίνου και έχει φαν στο Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Σέλμα Μπλερ και η Ροζάριο Ντόσον.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου, έχει μάλιστα περιγράψει τον bisexual, αυτοαποκαλούμενο «παγκόσμιο πρεσβευτή της αγάπης« ως «αδελφή ψυχή» της.

O σαμάνος με τη μεγάλη πειθώ

Άλλοι αποκαλούν τον Durek Verrett στην καλύτερη περίπτωση έναν παλιάτσο απατεώνα - έναν σόουμαν και όχι σαμάνο που κερδίζει από την ικανότητά του να πείθει αστέρες του κινηματογράφου και σε πολλές περιπτώσεις απελπιστικά ευάλωτους ανθρώπους να πιστεύουν ότι έχει υπερφυσικές δυνάμεις.

Και υπάρχουν και οι Νορβηγοί, οι οποίοι, ανεξάρτητα από τις απόψεις τους για τις ικανότητές του, ίσως χρειαστεί σύντομα να ονομάσουν τον Σαμάνο Ντούρεκ του Χόλιγουντ μέλος της βασιλικής τους οικογένειας. Τα «πιο θερμά συγχαρητήρια» που έστειλαν ο βασιλιάς Χάραλντ και η βασίλισσα Σόνια στην κόρη τους, πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ, και τον σαμάνο Ντούρεκ μετά την ανακοίνωση των αρραβώνων τους την περασμένη εβδομάδα δύσκολα θα βρουν ανταπόκριση από τους Νορβηγούς.

Χρεώνει 1.500 δολάρια την ώρα...

Οι ισορροπημένοι Σκανδιναβοί δεν βλέπουν με καλό μάτι τους τρελούς ισχυρισμούς του σαμάνου... πρίγκιπα, όσο κι αν η βασιλική οικογένεια κάνει τα στραβά μάτια για έναν άνθρωπο που χρεώνει έως και 1.500 δολάρια την ώρα και υπερασπίζεται τη δύναμη του πνευματικού κόσμου έναντι της συμβατικής επιστήμης και ιατρικής.

Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα, όλα όσα τους ενώνουν

Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ, το μεγαλύτερο παιδί του βασιλικού ζεύγους της Νορβηγίας, παραμένει τέταρτη στη σειρά για τον νορβηγικό θρόνο μετά τον μικρότερο αδελφό της πρίγκιπα Χάακον και τα παιδιά του. Εκτός από τον ισχυρισμό του ότι είναι νορβηγικής καταγωγής, ο Durek Verrett μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχει πολλά κοινά με την πριγκίπισσα. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον: Η διαζευγμένη μητέρα τριών παιδιών ισχυρίζεται επίσης ότι έχει μεγάλη επαφή με τον κόσμο των πνευμάτων.

Ο σαμάνος με τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας

Πάντα αντισυμβατική, παραιτήθηκε από τον τίτλο της HRH το 2002 όταν παντρεύτηκε έναν κοινό θνητό, έναν συγγραφέα ονόματι Ari Behn.

Εκείνος αυτοκτόνησε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2019, δύο χρόνια αφότου βγήκε το διαζύγιό τους.

Οι αντισυμβατικές απόψεις της πριγκίπισσας

Άρχισε να ισχυρίζεται ότι είναι διορατική ήδη από το 2007, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «πηγή φωτός υψηλής ευαισθησίας».

Άνοιξε το Εκπαιδευτικό Κέντρο Astarte για την επικοινωνία με τους... αγγέλους, υποσχόμενη να διδάξει στους μαθητές να «δημιουργούν θαύματα» στη ζωή τους «με τους αγγέλους και με τη δική σας δύναμη». Η σχολή έκλεισε το 2018.

Το 2019, ανακοίνωσε (στο Instagram) ότι είναι ερωτευμένη με τον Durek Verrett, τον Αμερικανό αυτοαποκαλούμενο «πνευματικό χάκερ», ο οποίος στο παρελθόν είχε μπλεξίματα και με το νόμο, κάτοικο Λος Άντζελες και τρεις μήνες αργότερα παραιτήθηκε από πολλά από τα βασιλικά της καθήκοντα. Η πριγκίπισσα είναι 50 ετών, ο σαμάνος 47.

Πώς γνωρίστηκε με τον σαμάνο

Το ζευγάρι συναντήθηκε σε ένα ραντεβού στα τυφλά που κανόνισαν κοινοί φίλοι σε ένα εστιατόριο για vegan το 2018, αν και ο Verrett ισχυρίζεται ότι έχουν συναντηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν κατά τη διάρκεια προηγούμενων ζωών, συμπεριλαμβανομένης μιας στην οποία εκείνος ήταν φαραώ και εκείνη η βασίλισσά του.

Τον περιέγραψε ως τη «δίδυμη φλόγα». της, προσθέτοντας: «Με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι η αγάπη χωρίς όρους υπάρχει πραγματικά εδώ σε αυτόν τον πλανήτη».

Ο σαμάνος με την πριγκίπισσα και τα παιδιά της

Μέσα σε λίγες ημέρες από την ανακοίνωση, το ζευγάρι διέψευσε τους φόβους των σκεπτικιστών ότι θα έθετε σε κίνδυνο την οικογένειά της, διοργανώνοντας μια σειρά σεμιναρίων σε όλη τη Νορβηγία με τίτλο The Princess And The Shaman. Μετά από κατακραυγή για τον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλευόταν τον βασιλικό της τίτλο, συμφώνησε να μην τον χρησιμοποιεί για το έργο της.

Το ζευγάρι απέδωσε μεγάλο μέρος της εχθρότητας που αντιμετώπισε στη Νορβηγία στον ρατσισμό. Έχει πει μεταξύ άλλων ότι «οι άνθρωποι δεν θέλουν έναν μαύρο άνδρα σε μια ευρωπαϊκή βασιλική οικογένεια» και υποστήριξε ότι είχαν δεχθεί απειλές θανάτου.

Μια νορβηγική εφημερίδα που παρακολούθησε αυτά τα πρώτα σεμινάρια που έδωσε το ζευγάρι δεν εντυπωσιάστηκε. «Ήμασταν προετοιμασμένοι για ασυναρτησίες και κλισέ, αλλά και πάλι ήταν δύο ώρες από τη ζωή σας που δεν θα πάρετε ποτέ πίσω», ανέφερε η iTromso. «Το πρόβλημα ήταν η έλλειψη φόρμας που ακολουθούσε η έλλειψη περιεχομένου».

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Durek Verrett δήλωσε «πανευτυχής» που θα περάσει «το υπόλοιπο της ζωής μου με την πιο αγνόκαρδη, αγγελική, σοφή, δυναμική γυναίκα που αντιπροσωπεύει όλα τα επίπεδα μιας θεάς στα μάτια μου».

Χωρίς αμφιβολία, αναμένοντας αντιδράσεις για τον αρραβώνα τους - είναι και οι δύο μελλοντολόγοι, άλλωστε - το ευτυχισμένο ζευγάρι έβγαλε μια ανακοίνωση που θα προκαλέσει αντιδράσεις: «Η αγάπη δεν κρίνει από πού έρχεσαι ή ποιος είσαι ως άνθρωπος. Η αγάπη δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ ανθρώπων, πολιτισμών και θρησκειών». Και δύσκολα θα καθησυχάσει εκείνους -ιδιαίτερα στη Νορβηγία- που έχουν καταγγείλει τον και έχουν αφιερώσει χρόνο για να διαψεύσουν τους πολλούς άγριους ισχυρισμούς του.

Μιλάει με ζώα, πνεύματα, φαντάσματα

Ο Verrett περιγράφει το εαυτό του με κάθε είδους εντυπωσιακή περιγραφή της Νέας Εποχής, όπως «εξελικτικός καινοτόμος» και «ηγέτης της ενδυνάμωσης των γυναικών».

Έχει ισχυριστεί ότι, όπως και άλλοι σαμάνοι, μπορεί να μιλάει με ζώα-πνεύματα και ανθρώπινα φαντάσματα, έχοντας ανακαλύψει για πρώτη φορά τις σαμανικές του δυνάμεις σε ηλικία δύο ετών, όταν η μητέρα του έπαιξε τύμπανα και τον έστειλε σε έκσταση, κατά την οποία συνάντησε τους νεκρούς προγόνους του.

Μεγάλωσε σε πλούσια ή φτωχή οικογένεια;

Μεγάλωσε στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια και έχει υποστηρίξει ότι μεγάλωσε μέσα σε τεράστιο πλούτο ως γιος ενός επιτυχημένου εργολάβου ακινήτων που είχε ιδιωτικό τζετ.

Άλλες φορές, έχει πει ότι ήταν τόσο φτωχοί που έπρεπε να πηγαίνει για ψάρεμα τη νύχτα για να ταΐσει την οικογένειά του.

Προσθέτει ότι ξεκίνησε τη σαμανική του εκπαίδευση σε ηλικία 11 ετών και απέκτησε τις δυνάμεις του μέσω της μητέρας του.

H σεξουαλική κακοποίηση και τα μπλεξίματα σε εφηβική ηλικία

Ισχυρίζεται επίσης ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από έναν άνδρα μπέιμπι σίτερ, με αποτέλεσμα να πίνει πολύ και να κάνει χρήση ναρκωτικών ως έφηβος.

Παράτησε το σχολείο και έμπλεξε σε μπελάδες, καθώς διέρρηξε ένα σπίτι για να μπορέσει αυτός και κάποιοι φίλοι του να διοργανώσουν ένα πάρτι. Στη συνέχεια το έκαψαν -και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης, όντας ανήλικος.

Δηλώνει bisexual

Λέει ότι έχει ζήσει στην Τουρκία, το Ισραήλ, το Μπελίζ και το Λονδίνο, όπου έμεινε με έναν πελάτη-διαχειριστή hedge-fund, του οποίου «έκανα τη ζωή άνω κάτω».

Λέει ότι έβγαινε με άνδρες και γυναίκες, ενώ η μακροβιότερη σχέση του -με έναν μασέρ ονόματι Χανκ Γκρίνμπεργκ- διήρκεσε οκτώ χρόνια. Ήταν αρραβωνιασμένοι για να παντρευτούν, αλλά χώρισαν κάπως άσχημα το 2014.

Ο Γκρίνμπεργκ, ο πρώην σύντροφός του, έχει επικρίνει τη φιλία του Durek Verrett με τους πλούσιους και διάσημους πελάτες του -συμπεριλαμβανομένης της πριγκίπισσας- και αμφισβήτησε την «αυθεντικότητά» του.

Στις θεραπείες του επικαλείται πνεύματα

Οι σαμάνοι υποτίθεται ότι παρέχουν μια γέφυρα μεταξύ του φυσικού και του πνευματικού κόσμου, επιτρέποντας στους νεκρούς να δίνουν συμβουλές και να διοχετεύουν θεραπευτική ενέργεια.

Κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών του, ξεκινά με μια «σαμανική ανάγνωση», αναλύοντας τα μάτια, την αναπνοή και τα οστά του ασθενούς. Με την τεχνική που αποκαλεί «spirit hacking», επικαλείται τα πνεύματα νεκρών μελών της οικογένειάς του -συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του, της θείας του τραγουδίστριας της όπερας και της γιαγιάς του- για να τον βοηθήσουν να «επανεκκινήσει» τους ασθενείς του.

Ο Verrett ισχυρίζεται ότι μπορεί να απελευθερώσει τους πελάτες του από «μπλοκαρίσματα» που τους εμποδίζουν να βρουν την επιτυχία ή την αγάπη, ή εναλλακτικά να ξεπεράσουν τους εθισμούς τους.

Εχει επίσης έναν κουβά πρόχειρο, έχοντας μιλήσει στο παρελθόν για το ότι κάνει τους ασθενείς να κάνουν εμετό από τα «δηλητήρια» του σώματός τους. Ο Verrett περιορίζει τα δηλητήρια στον δικό του οργανισμό με το να μην τρώει κρέας, καθώς όπως λέει ήταν ιδιαίτερα επώδυνο γι' αυτόν, καθώς νιώθει τις αναμνήσεις κάθε ζώου που καταναλώνει.

Θεωρεί επίσης ότι τα ταξίδια με τρένο αποτελούν πρόβλημα εξαιτίας όλων των πνευμάτων των συνεπιβατών του που προσπαθούν να του μιλήσουν.

Τι έχει υποστηρίξει για τους... εξωγήινους

Ο σαμάνος Durek φέρεται να έχει προωθήσει μια θεωρία συνωμοσίας παρόμοια με αυτή που διαδίδει ο David Icke, ο οποίος ισχυρίζεται ότι οι εξωγήινοι που αλλάζουν μορφή ελέγχουν τη Γη. Έχει επίσης ισχυριστεί ότι μπορεί να διασπάσει άτομα. Τουλάχιστον παραδέχεται ότι είναι θνητός, αφού παραλίγο να πεθάνει από νεφρική ανεπάρκεια - «πεθαίνοντας» για τέσσερα λεπτά - πριν από μια μεταμόσχευση νεφρού το 2012.

Οταν έκανε έξι γυναίκες να κλαίνε σε λίγα λεπτά

Όσο εξωφρενικές και αν είναι οι δυνάμεις που έχει δηλώσει ότι έχει, είναι σαφές ότι δεν του λείπει το χάρισμα. Οι άνθρωποι που τον έχουν συναντήσει τον περιγράφουν ως «μαγευτικό» και «σαγηνευτικό».

«Οι περισσότεροι από τους πελάτες του είναι γυναίκες. Ένα απόγευμα, το καλοκαίρι του 2019, για παράδειγμα, φάνηκε ότι έκανε κάθε μία από τις έξι γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί σε μια βεράντα στο Χόλιγουντ να δακρύσει μέσα σε μόλις 17 λεπτά. Ξεσπώντας σε τραγούδια, μιλώντας σε γλώσσες, μερικές φορές αγγίζοντας τις γυναίκες, απελευθέρωσε την αρνητική ενέργεια, ελαχιστοποιώντας τον πόνο και θεραπεύοντας τα τραύματα", ανέφερε το περιοδικό Vanity Fair.

Μία από τις γυναίκες «βογκούσε και έκλαιγε τόσο δυνατά που θύμιζε τη σκηνή του Katz's Deli στο Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι».

Δίνει και γυναικολογικές συμβουλές -Ο καθαρισμός... αποτυπωμάτων κόλπου

Συχνά τραγουδάει τραγούδια από ταινίες της Disney, ένα μουσικό πάθος που μοιράζεται με την πριγκίπισσα.

Οι επαγγελματικές του συμβουλές περιλαμβάνουν και γυναικολογικές συμβουλές. Λέει ότι ορισμένες γυναίκες μπορεί να αποκτήσουν «αποτυπώματα» στο εσωτερικό του κόλπου τους αν κάνουν πολύ σεξ και τους συμβουλεύει να κάνουν συγκεκριμένες ασκήσεις που μπορούν να «καθαρίσουν» αυτά τα αποτυπώματα.

Τον έχουν κατηγορήσει ότι παραπλανά πάσχοντες με καρκίνο

Στα πιο σοβαρά θέματα τώρα, ο σαμάνος της πριγκίπισσας έχει κατηγορηθεί ότι παραπλανά τους πάσχοντες από καρκίνο και λευχαιμία.

Έχει αρνηθεί ότι μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο, αλλά επιμένει ότι μπορεί να βοηθήσει στην «ανακούφισή» του.

Έχει επίσης απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι ισχυρίστηκε ότι μπορεί να αψηφήσει τη διαδικασία της γήρανσης.

Παρόλα αυτά, με το χολιγουντιανό φανατικό κοινό των διασημοτήτων του να τον αποθεώνει, οι δουλειές πήγαιναν καλά, ειδικά σε μια εποχή που η αυτοβελτίωση έγινε εμμονή στις ΗΠΑ.

Το 2019 έγραψε ένα βιβλίο με μεγάλη δημοσιότητα, το Spirit Hacking: Shamanic Keys To Reclaim Your Personal Power, Transform Yourself And Light Up The World.

Σε αυτό υποστηρίζει ότι ο καρκίνος μπορεί να προκληθεί από «αρνητικές σκέψεις» και ότι η χημειοθεραπεία χορηγείται στους καρκινοπαθείς όχι επειδή βοηθάει τους ασθενείς, αλλά επειδή οι γιατροί βγάζουν χρήματα από αυτήν.

Αποκαλύπτει επίσης ότι τα κακόβουλα πνεύματα έλκονται από το περιστασιακό σεξ, αφήνοντας αυτά τα κολπικά αποτυπώματα που ξέρει πώς να αφαιρέσει.

Η καθοριστική φιλία του με την Gwyneth Paltrow

Η διεθνής περιοδεία του για την προώθηση του βιβλίου του του περιελάμβανε ένα ταξίδι στο Λονδίνο, στο οποίο οι κάτοχοι εισιτηρίων (πληρώνοντας έως και 110 λίρες ο καθένας) έμαθαν για τη «σαμανική εκκαθάριση ανεπιθύμητων ενεργειών» και πώς να «ενεργοποιήσουν τη νοημοσύνη της φωτεινής νοημοσύνης τους».

Η φιλία της Gwyneth Paltrow ήταν σαφώς καθοριστική για την άνοδό του.

Ο σαμάνος με την Πάλτορου

«Αυτό που αγαπώ στην Gwyneth είναι ότι από τη στιγμή που γνωριστήκαμε, ξέραμε ότι είμαστε αδέλφια και ότι ήταν γραφτό να συμμετέχουμε ο ένας στη ζωή του άλλου», είχε πει στο παρελθόν ο σαμάνος της πριγκίπισσας.

«Δεν υπάρχουν τείχη ή εμπόδια μεταξύ μας. Μόνο αγάπη… ο σύζυγός της είναι ο αδελφός μου, τα παιδιά της είναι τα μωρά μου».

Επιμένει ότι δεν έχει κίνητρο το χρήμα, υποστηρίζοντας ότι όταν πρωτογνώρισε την πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ, έλεγξε να δει αν φορούσε φανταχτερό ρολόι.

«Αν φορούσε, δεν θα ενδιαφερόμουν. Μισώ αυτό το είδος της επίδειξης».

Ο σαμάνος Durek παραδέχτηκε ότι αιφνιδιάστηκε από την εχθρική υποδοχή που του επιφύλαξαν στη Νορβηγία όταν την επισκέφθηκε για πρώτη φορά μαζί της και είπε ότι είπε στην πριγκίπισσα ότι δεν θα ξαναπάει 'για πολύ καιρό'.