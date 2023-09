Leopold's: Το παγωτατζίδικο τριών Ελλήνων μεταναστών στη Τζόρτζια των ΗΠΑ -Εκεί έτρωγε παγωτό ο Τζίμι Κάρτερ - iefimerida.gr

Το Leopold's είναι ένα από τα πιο εμβληματικά παγωτατζίδικα στον κόσμο και μάλιστα με ελληνική γεύση και ιστορία.

Βρίσκεται στην Σαβάνα της Τζόρτζια των ΗΠΑ και φιγουράρει στη λίστα του TasteAtlas με τα 150 καλύτερα γλυκοπωλεία στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την 13η θέση.

Το παγωτατζίδικο ιδρύθηκε το 1919 από τρία αδέλφια που ήταν Έλληνες μετανάστες. Ο George, ο Peter και ο Basil Leopold έφτασαν στη Σαβάνα, αγόρασαν ένα παλιό, γωνιακό μανάβικο, στη στάση λεωφορείων και άνοιξαν ένα μαγαζί, που αρχικά πουλούσε σοκολάτες, φαγητό και αργότερα παγωτό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τρία αδέλφια Leopold /Φωτογραφία: leopoldsicecream.com

Στη συνέχεια, έμαθαν την τέχνη της παρασκευής γλυκών από έναν θείο τους που είχε ήδη εγκατασταθεί στην Αμερική. Tελειοποίησαν τις μυστικές τους συνταγές και δημιούργησαν το παγκοσμίου φήμης Leopold’s Ice Cream.

Τα αδέλφια χρησιμοποίησαν τη διαδικασία της γαλλικής κατσαρόλας που είχαν μάθει από τον ζαχαροπλάστη James Peter Zarafonetis, φτιάχνοντας παρτίδες παγωτού πέντε και δέκα γαλονιών στο σπίτι και χρησιμοποιώντας φρέσκια κρέμα, γάλα και αυγά από τοπικές γαλακτοκομικές φάρμες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημιούργησαν το signature παγωτό «Tutti Frutti», ένα ζωηρό μείγμα διαφορετικών γεύσεων από φρούτα και ζαχαρωτά, που ανέπνευσε το γνωστό τραγούδι «Tutti Frutti» του Little Richard. Μάλιστα, ήταν η αγαπημένη γεύση παγωτού του διάσημου συνθέτη Johnny Mercer, ενώ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ, προτιμούσε να τρώει εκεί το λατρεμένο του παγωτό butter pecan.

Ακόμη, φημίζονταν για τα αναψυκτικά, τα μιλκσέϊκ, τα επιδόρπια με παγωτό (όπως τα περίφημα banana split και Sundae), μετατρέποντας το μαγαζί τους σε δημοφιλή προορισμό της νεολαίας μετά από συναυλίες, χορούς και αθλητικές σχολικές εκδηλώσεις.

Οι αδελφοί αναδιαμόρφωσαν το κατάστημα το 1935, εκσυγχρονίζοντάς το και λανσάροντας μια βελτιωμένη υπηρεσία delivery.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παγωτατζίδικο με τη vintage διακόσμηση, τη νοσταλγική, ροζ μαρκίζα, το '30s soda fountain, τους ξύλινους πάγκους, το μπαρ και τα μεταλλικά, ψηλά σκαμπό έγινε γρήγορα το hot spot της πόλης, που προσελκύει ακόμη και σήμερα λάτρεις του παγωτού από όλο τον κόσμο.

Παγωτό με αέρα Χόλιγουντ

Ο μικρότερος γιος του Peter, Stratton Leopold, ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση μετά τον θάνατο του πατέρα του, το 1963. Ο Stratton, ωστόσο, έκλεισε το παγωτατζίδικο το 1969 και ακολούθησε το όνειρό του στο Χόλιγουντ και σήμερα είναι διάσημος παραγωγός ταινιών, σκηνοθέτης και ηθοποιός.

O Stratton Leopold /Φωτογραφία: leopoldsicecream.com

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, υπήρξε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Paramount Pictures ενώ πλέον βρίσκεται στην βιομηχανία του θεάματος για πάνω από 40 χρόνια, με πολλές ταινίες στο ενεργητικό του όπως: Bound by Honor, The General’s Daughter, The Sum of All Fears, Paycheck και Mission: Impossible III.

Το 2004 αποφάσισε να αναβιώσει το παγωτατζίδικο του πατέρα και των θείων του. Άνοιξε το ανανεωμένο Leopold's στην τωρινή του τοποθεσία, στην Broughton Street, με το παγωτό να ακολουθεί την πρωτότυπη, μυστική φόρμουλα της οικογένειας, όπως και τη ρετρό διακόσμηση του πρώτου μαγαζιού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ο Stratton δεν βρίσκεται σε κάποιο πλατό για κάποιο κινηματογραφικό έργο, μπορεί να τον δει κανείς πίσω από το μπαρ να βάζει παγωτό στους πελάτες και να πλένει πιάτα, όπως όταν ήταν παιδί! Το 2019, το Leopold's γιόρτασε την εκατονταετηρίδα με ένα μεγάλο πάρτι με πολύ παγωτό!