Ολη η αλήθεια για την «ψεύτικη» φωνή του Μάικλ Τζάκσον -Οι ενέσεις ορμόνης και η κακοποίηση από τον πατέρα του

Για τον Μάικλ Τζάκσον, έχουν ακουστεί και γραφτεί πολλά. Ένα από τα χαρακτηριστικά του, που τον έκαναν να ξεχωρίζει, εκτός φυσικά από την ιδιαίτερη εμφάνισή και το ταλέντο του, ήταν και ο τρόπος ομιλίας του.

Όλοι θυμόμαστε τον Μάικλ Τζάκσον να μιλά απαλά, με μια πολύ γλυκιά φωνή. Αυτοί όμως που τον ήξεραν καλά, ισχυρίζονται ότι τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά, πίσω απ' τις «κλειστές πόρτες».

Ο λόγος για τον οποίο ο «βασιλιάς της ποπ» είχε τόσο λεπτή φωνή, είναι σοκαριστικός. Σύμφωνα με τη Mirror, η φωνή του ήταν έτσι, καθώς ο πατέρας του Τζο, τον ανάγκασε να υποστεί «χημικό ευνουχισμό», όταν ήταν μόλις 13 χρονών, με σκοπό να καθυστερήσει την εφηβεία και να κρατήσει την «τραγουδιστική» φωνή του, υψηλή.

Ο Μάικλ Τζάκσον σε συναυλία το 1984 / Φωτογραφία: ΑΡ

Οι ενέσεις ορμόνης και η «εξομολόγηση» του Μάικλ Τζάκσον

Ο δρ Κόνραντ Μάρεϊ, ο οποίος καταδικάστηκε για ακούσια ανθρωποκτονία του διάσημου καλλιτέχνη, ισχυρίστηκε ότι ο Μάικλ Τζάκσον του είπε ότι του είχαν χορηγηθεί ενέσεις ορμόνης όταν ήταν έφηβος, αλλά τον έκαναν να ορκιστεί να μην πει ποτέ τίποτα σε κανέναν.

Ο 67χρονος σήμερα Μάρεϊ, προχώρησε αρχικά σε αυτή την αποκάλυψη το 2016, μέσα από το βιβλίο του «This Is It! The Secret Lives of Dr Conrad Murray and Michael Jackson» («Αυτό είναι! Οι μυστικές ζωές του δρ Κόνραντ Μάρεϊ και του Μάικλ Τζάκσον»).

«Έβλεπα συχνά τον Μάικλ στις πιο εκτεθειμένες και εξομολογητικές φάσεις του. Συμφώνησε μόνο να το μοιραστεί μαζί μου, αφού με είχε κάνει να ορκιστώ. “Δεν θα πεις ποτέ κουβένα. Ποτέ”, μου είπε», γράφει ο γιατρός στο βιβλίο του.

«Συμφώνησα. Σοκαρίστηκα όταν μου το είπε. Αυτό εξηγούσε όλες τις ασυνήθιστες συμπεριφορές του Μάικλ, καθώς και τις μορφολογικές αλλαγές του», συνεχίζει ο γνωστός καρδιολόγος.

Ο Μάρεϊ, ο οποίος πήγε φυλακή για δύο χρόνια, για τη χορήγηση του μοιραίου μίγματος προποφόλης και άλλων ηρεμιστικών που σκότωσε τον Μάικλ Τζάκσον τον Ιούνιο του 2009, αλλά ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, αργότερα χαρακτήρισε τον Τζο, ως «έναν από τους χειρότερους πατέρες στην ιστορία».

«Ψεύτικη η φωνή του Μάικλ Τζάκσον»

Ωστόσο, οι καλοί φίλοι του Τζάκσον, Λάιζα Μινέλι και Ντέιβιντ Τζεστ, αντικρούσαν κάποτε τα λεγόμενά του Μάρεϊ, αφήνοντας να γλιστρήσει ότι ο σταρ, είχε μια δεύτερη, μυστική φωνή.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν τον πραγματικό του εαυτό. Δεν μιλάει έτσι», δήλωσε για τον Μάικλ Τζάκσον, ο Ντέιβιντ Τζέστ σε εκπομπή του Λάρι Κινγκ το 2002.

Η Λάιζα Μινέλι και ο Μάικλ Τζάκσον το 1988 / Φωτογραφία: ΑΡ

Όπως όλοι οι άλλοι, έτσι και η Λάιζα πίστευε ότι ο ψηλός τόνος της φωνής του ήταν πραγματικός και σοκαρίστηκε όταν σήκωσε το τηλέφωνό μια νύχτα και τον άκουσε να μιλάει με τον σύζυγό της Ντέιβιντ, με την πραγματική του φωνή.

«Του είπα Μάικλ, σε 'πιασα. Σ' έχω τώρα. Όλα αυτά τα χρόνια μιλούσες με αυτή τη φωνή», είχε πει η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια.

Τότε ποια ήταν η πραγματική φωνή του Μάικλ Τζάκσον; Το 2005, η δημοσιογράφος του Court TV, Νταϊάν Ντίμοντ, δήλωσε πως ο Τζάκσον είχε στην πραγματικότητα μια «μεγάλη, βαθιά φωνή.

«Αν του φέρνατε κακά νέα ή αν τον τρελαίνετε, η φωνή του γινόταν πολύ, πολύ βαθιά», είχε πει στο Access Hollywood. «Ήμουν εκεί μια μέρα όταν κάποιος τον ρώτησε για τη δικηγόρο Γκλόρια Άλλρεντ που τα είχε βάλει μαζί του, γύρισε απότομα με μια κίνηση και είπε: “Μπορεί να πάει στην κόλαση” με αυτή τη μεγάλη, βαθιά αρρενωπή φωνή».

Ήταν ψεύτικη τελική η φωνή του Μάικλ Τζάκσον; / Φωτογραφία: AP Photo/Arne Dedert

Την ιστορία της επιβεβαίωσε και ο Βρετανός παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν, υποστηρίζοντας ότι μια φορά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ο Μάικλ Τζάκσον ξεχάστηκε και μίλησε με την κανονική του φωνή.

«Το πιο περίεργο πράγμα για τον Μάικλ Τζάκσον, το οποίο ενθάρρυνε τις υποψίες μου για αυτόν, ήταν ότι όταν μιλούσε για φιλανθρωπία και παιδιά, είχε αυτή την πολύ απαλή, ψηλή φωνή. Όταν άλλαξα το θέμα σε δουλειές, η φωνή του έπεσε αρκετές οκτάβες και έγινε ένα τελείως διαφορετικό άτομο. Αυτό με παρεξένεψε, μου έδειξε ότι ήταν ένας διαφορετικός, πολύπλευρος χαρακτήρας ανάλογα με το θέμα», θυμάται ο παρουσιαστής.

Μάικλ Τζάκσον η «ψεύτικη» φωνή και η κακοποίηση από τον πατέρα του

Αλλά γιατί να δημιουργήσει μια ψεύτικη φωνή; Ο Ντέιβιντ και η Λάιζα, πιστεύουν ότι ο Μάικλ Τζάκσον είψε δημιουργήσει μια δημόσια περσόνα για να προστατεύει τον εσωτερικό του εαυτό μετά από χρόνια «πόνου».

«Έχει πληγωθεί πάρα πολύ, Λάρι. Θέλω να πω, έχουν πει κάπως ελεεινά πράγματα γι 'αυτόν. Το πρόσωπο που εμείς ξέρουμε είναι ένας αρκετά κανονικός τύπος, είτε το πιστεύετε, είτε όχι», είχε πει στη συνέντευξη στον Λάρι Κινγκ, η Μινέλι.

Ο Μάικλ Τζάκσον με τον πατέρα του, Τζο / Φωτογραφία: AP Photo/Michael A. Mariant, File

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Μάικλ Τζάκσον, δεν σχολίασε ποτέ τις φήμες για τη φωνή του, αλλά επανειλημμένα κατηγορούσε τον πατέρα του για κακοποίηση, ισχυριζόμενος ότι ο μπαμπάς του τον ανάγκαζε να ξεγυμνώνεται, τον άλειφε με λάδι και τον χτυπούσε με καλώδια.

«Απλά σε μαστίγωνε σε όλο σου το πρόσωπο, την πλάτη σου, παντού», είχε πει κάποτε ο ίδιος, αποκαλύπτοντας ότι η μητέρα του τον παρακαλούσε Κάθριν, τον παρακαλούσε να σταματήσει. «Εγώ απλώς παραιτούμουν, γιατί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, ξέρετε, και τον μισούσα γι 'αυτό», είχε δηλώσει ο Μάικ Τζάκσον.