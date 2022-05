Γιος ηγέτη πολυγαμικής αίρεσης σοκάρει: «Ο πατέρας μου παντρευόταν 12χρονες» - iefimerida.gr

Ένας από τους πολλούς γιους του καταδικασμένου βιαστή παιδιών και ηγέτη της πολυγαμικής αίρεσης Γουόρεν Τζεφς, μίλησε για όσα πέρασε με τον «χειριστικό» πατέρα του.

Πλέον, ο ίδιος θέλει να χαράξει ένα νέο δρόμο για τον εαυτό του, αλλάζοντας μάλιστα και το επίθετό του.

Ο Γουέντελ Τζέφσον, 21 ετών, μεγάλωσε σε ένα ράντσο 1.700 στρεμμάτων κοντά στο Eldorado του Τέξας, μαζί με τα σχεδόν 50 αδέλφια του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατέρας του, Γουόρεν Τζεφς, ήταν αυτοανακηρυγμένος προφήτης της Φονταμενταλιστικής Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων της Τελευταίας Ημέρας (FLDS). Έγινε διάσημος τη δεκαετία του '90, προτού μπει στον κατάλογο των 10 πιο καταζητούμενων του FBI και καταδικαστεί το 2011 για σεξουαλική κακοποίηση δύο έφηβων κοριτσιών που παντρεύτηκε, ισχυριζόμενος ότι ήταν οι «πνευματικές» σύζυγοί του.

Το 2007, ο Τζεφς επιχείρησε να κρεμαστεί στο κελί του στη φυλακή της Γιούτα και το 2009 τον τάισαν με το ζόρι σε φυλακή της Αριζόνα. Μετά την καταδίκη του, τέθηκε σε τεχνητό κώμα έπειτα από νηστεία σε φυλακή του Τέξας και παραμένει μέχρι σήμερα πίσω από τα κάγκελα της Πολιτείας.

Αρκετά από τα παιδιά και τους οπαδούς του Τζεφς έχουν μιλήσει μετά τη σύλληψή του το 2006, αλλά ένα νέο κύμα κατηγόρων - μεταξύ των οποίων και κάποιοι που ήταν πιο κοντά του - μιλούν στο νέο ντοκιμαντέρ του Peacock, «Preaching Evil: A Wife on the Run with Warren Jeffs».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Post, ο Τζέφσον περιέγραψε την κακοποίηση και τις απειλές του πατέρα του για αιώνια καταδίκη ως «συναισθηματικές» και «χειριστικές».

«Ο Γουόρεν Τζεφς έλεγχε τα πάντα, από τα πράγματα που τρως, μέχρι τα πράγματα που φοράς και -αν μπορούσε- ακόμη και τα πράγματα που σκέφτεσαι», δήλωσε ο Τζέφσον στην The Post.

Η πρώτη του ανάμνηση είναι από τη σπαρακτική και μπερδεμένη στιγμή που ο Τζεφς χώρισε τον τότε 3χρονο και τα αδέλφια του από τις μητέρες τους στο Hildale της Γιούτα για να τα μεταφέρει στο συγκρότημά του στο Τέξας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αναρωτιόμουν γιατί με χώριζαν από τη μητέρα μου και γιατί έκλαιγε», δήλωσε πρόσφατα ο Τζέφσον στο Insider. «Ήμουν πολύ μικρός. Δεν καταλάβαινα πραγματικά τίποτα από όσα συνέβαιναν».

Ο Τζέφσον τελικά επανενώθηκε με τη μητέρα του - τη Βίκι Τόμσον, 42 ετών σήμερα - όταν μεταφέρθηκε στο «Ράντσο της Λαχτάρας για τη Σιών» έξι μήνες αργότερα.

Γουόρεν Τζεφς / Φωτογραφία: splashnews

Από πολύ μικρή ηλικία, τα παιδιά ξυπνούσαν στις 5 π.μ. για να βοηθήσουν στο πρωινό και στην καθαριότητα, προτού τα στείλουν να δουλέψουν στους κήπους όλη την ημέρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν υπήρχε ούτε μουσική, ούτε διαδίκτυο, ούτε τηλεόραση, ούτε ταινίες, τίποτα τέτοιο», δήλωσε ο Τζέφσον στο Insider. «Απλά δημιούργησε ένα περιβάλλον όπου ήμασταν εκτεθειμένοι μόνο σε πράγματα που ήθελε να μας εκθέσει. Είχε τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο βλέπαμε τον έξω κόσμο από κάθε άποψη».

Ο Τζέφσον ήταν 7 ετών όταν ο πατέρας του συνελήφθη. Ο ίδιος και σχεδόν 500 άλλα παιδιά απομακρύνθηκαν από τον καταυλισμό, αλλά τα περισσότερα επέστρεψαν τελικά.

«Θυμάμαι τους Τέξας Ρέιντζερς και τα SWAT να μπαίνουν μέσα με τουφέκια και τα πάντα», είπε στο Fox News σε συνέντευξή του. «Δεν ήξερα αν θα επιβιώσω. Μας είχαν διδάξει ότι αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να μας εξοντώσουν. Ένιωσα ότι απλώς επιβεβαίωνε αυτό που μας είχε διδάξει ο Γουόρεν Τζεφς».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως ο Τζέφσον αμφισβήτησε την πίστη του και τις διδασκαλίες του πατέρα του από μικρή ηλικία, καθώς δεν καταλάβαινε γιατί σε εκείνον και την οικογένειά του έλεγαν ότι οι μαύροι άνθρωποι ήταν «πολύ κακοί», όπως μοιράστηκε με το Fox News, καθώς και γιατί τους απαγόρευαν να φορούν κοντά μανίκια, να τρώνε γλυκά, να παίζουν με παιχνίδια, να πηγαίνουν στο σχολείο και να επιλέγουν οι ίδιοι σύζυγο.

«Μεγάλωσα με μητέρες που ήταν 15 ετών», δήλωσε ο Τζέφσον στο Insider. «Δεν είναι σωστό, αλλά παντρευόταν 12χρονες και μου έλεγαν ότι ήταν οι μαμάδες μου, ενώ ίσα που ήταν λίγο μεγαλύτερες από μένα».

Όταν ήταν 14 ετών, ο Τζέφσον και η οικογένειά του αποκόπηκαν από το FLDS, σύμφωνα με το Fox News. Τελικά εγκατέλειψαν την εκκλησία και εκείνος κατέληξε να εργάζεται σε οικοδομές, είπε στην Post, κερδίζοντας χρήματα για να νοικιάσει ένα σπίτι για τον ίδιο, τη μαμά του και την αδελφή του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εγκατάλειψη της εκκλησίας

Μετά από δύο χρόνια που ζούσαν μόνοι τους και κέρδισαν την ανεξαρτησία τους, ο Τζέφσον, η μητέρα του Βίκι και η αδελφη του, Σάρα, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν εντελώς την εκκλησία.

«Στα 18 μου άρχισα να αποκτώ τη δική μου ανεξαρτησία», είπε στην Post για την αποχώρησή του από το FLDS - και για τη συνεχιζόμενη επιρροή του πατέρα του, ακόμη και όταν εκείνος ήταν φυλακισμένος. «Μπορούσα να δω πόσο πολύ ήλεγχε τη ζωή μας και αυτό δεν ήταν αυτό που ήθελα για το μέλλον μου"».

Ο Γουόρεν Τζεφς με μία ανήλικη νύφη του / Φωτογραφία: splashnews

Ο Τζέφσον τελείωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν ξεκινήσει καριέρα στις ασφάλειες. Γνώρισε την τραγουδοποιό Yolanda Nosakhare, 21 ετών και της έκανε πρόταση γάμου τον Οκτώβριο του 2021.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Βίκι τελικά μετακόμισε από το σπίτι του γιου της και ερωτεύτηκε τον αστυνομικό Άαρον Τόμσον, 50 ετών, ο οποίος γνώριζε προηγουμένως τις οδυνηρές συνθήκες της, αφού πέρασε χρόνο ως προσωπικός φρουρός της φυλακής του Τζεφς και ως επικεφαλής ερευνητής σε αρκετές υποθέσεις του FLDS. Οι δυο τους παντρεύτηκαν και πρόσφατα καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί, τον Τζέιντεν. Η αδελφή του Τζέφσον, η Σάρα, εν τω μεταξύ, αποφοιτά φέτος από το λύκειο.

«Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και προχωράμε μπροστά», δήλωσε ο Τζέφσον στην εφημερίδα The Post. Παραμένει πολύ κοντά με τα λίγα αδέλφια του που επίσης εγκατέλειψαν την εκκλησία, αλλά δήλωσε ότι έχει αποκοπεί εντελώς από το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειάς του που «δυστυχώς» παρέμεινε και πιστεύει ότι έχει υποστεί «πλύση εγκεφάλου» και «ελέγχεται από τον διάβολο».

Για να τιμήσει τη νέα του πορεία, άλλαξε ακόμη και το επώνυμό του από Τζεφς σε Τζέφσον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Απομακρύνομαι από την ατζέντα των Τζεφς», δήλωσε στην Post. «Ανοίγω το δικό μου δρόμο και φτιάχνω τη δική μου ζωή για τον εαυτό μου, ενώ ταυτόχρονα διατηρώ το όνομα Τζεφς στο επώνυμό μου, επειδή θέλω αυτό το επώνυμο να ξαναγίνει καλό».