«Ναι! Δεν έχουμε μπανάνες»: Πώς ένας Έλληνας μανάβης ενέπνευσε το τραγούδι που έγινε επιτυχία και τραγούδησε και η Όντρεϊ Χέπμπορν [βίντεο] | STORIES | iefimerida.gr

Το τραγούδι «Yes! We Have No Bananas» («Ναι! Δεν έχουμε μπανάνες»), το οποίο βασίστηκε σε έναν Έλληνα πωλητή φρούτων, έγινε μια αναπάντεχη αλλά διαχρονική επιτυχία, από τη στιγμή που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1923.

Η μελωδία γράφτηκε από τον Φρανκ Σίλβερ και τον Ίρβινγκ Κον, οι οποίοι παρακινήθηκαν να το γράψουν μετά από μια συνάντηση με έναν Έλληνα οπωροπώλη που είχε τη μοναδική πρακτική να «αρχίζει κάθε πρόταση με ένα “ναι”», όπως εξήγησε ο Σίλβερ στο Time Magazine.

«Είμαι Αμερικανός, εβραϊκής καταγωγής, με γυναίκα και μικρό γιο. Πριν από περίπου ένα χρόνο η μικρή μου ορχήστρα έπαιζε σε ένα ξενοδοχείο του Λονγκ Άιλαντ. Από και προς το ξενοδοχείο συνήθιζα να σταματάω σε ένα φρουτοπωλείο που ανήκε σε έναν Έλληνα, ο οποίος άρχιζε κάθε φράση με “Ναι”». Το κουδούνισμα του ιδιώματος του στοίχειωσε εμένα και τον φίλο μου τον Κον. Τελικά έγραψα αυτόν τον στίχο και ο Κον του ταίριαξε με μια μελωδία», θυμόταν ο Σίλβερ.

Ακούστε το τραγούδι «Yes! We Have No Bananas»:

Μόλις κυκλοφόρησε, το τραγούδι έγινε μια επιτυχία που κανείς δεν περίμενε, με τους ανόητους, αλλά αξιαγάπητους, στίχους του. Έκτοτε, διάφορες εκδόσεις του «Yes! We Have No Bananas» ηχογραφήθηκαν από μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ της εποχής, συμπεριλαμβανομένων των Μπίλι Τζόουνς, Μπίλι Μάρεϊ, Άρθουρ Χολ και Έρβινγκ Κάουφμαν.

Οι εναρκτήριοι στίχοι, που μπορεί να θεωρηθούν λίγο προσβλητικοί σήμερα, ήταν: «Υπάρχει ένα οπωροπωλείο στον δρόμο μας - το έχει ένας Έλληνας. Και κρατάει καλά πράγματα για να φάει, αλλά πρέπει να τον ακούσεις να μιλάει! Όταν τον ρωτάς οτιδήποτε, δεν απαντά ποτέ “όχι”. Απλώς σου λέει “ναι” μέχρι θανάτου, και καθώς παίρνει τα ψιλά σου, σου λέει…»

Στη συνέχεια, το ρεφρέν, το οποίο έχει γίνει πλέον εμβληματικό, αναφέρει: «Ναι, δεν έχουμε μπανάνες, δεν έχουμε μπανάνες σήμερα. Έχουμε αμπελοφάσουλα, και κρεμμύδια, λάχανα και κρεμμύδια, και κάθε λογής φρούτα και λέμε… Έχουμε μια παλιομοδίτικη ντομάτα, μία πατάτα απ' το Λονγκ Άιλαντ, αλλά ναι, δεν έχουμε μπανάνες. Δεν έχουμε μπανάνες σήμερα».

Μερικοί έχουν υποστηρίξει ότι η εμπειρία του Σίλβερ με τον Έλληνα πωλητή φρούτων και η έλλειψη μπανάνας μπορεί να ήταν το αποτέλεσμα μιας επιδημίας της νόσου του Παναμά, μιας ασθένειας των φυτών που εξαφάνισε μεγάλο μέρος των καλλιεργειών μπανάνας εκείνη την εποχή.

Ο σημαντικός ρόλος του τραγουδιού στην Ιστορία και την ποπ κουλτούρα

Λόγω της δημοτικότητάς του τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς, το τραγούδι της δεκαετίας του 1920 έγινε το κέντρο πολλών εμβληματικών στιγμών, τόσο στην Ιστορία όσο και στην ποπ κουλτούρα.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, το τραγούδι ήταν μια κραυγή κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Μπέλφαστ το 1932 (Outdoor Relief Protests). Το κίνημα, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην εξασφάλιση κοινωνικών παροχών και πρόνοιας, ήταν ένα από τα μοναδικά στην ιστορία της χώρας που περιλάμβανε διαμαρτυρίες τόσο Καθολικών όσο και Προτεσταντών στην ίδια πλευρά. Χρησιμοποίησαν το τραγούδι «Yes! We Have No Bananas» ως μια κραυγή συγκέντρωσης, καθώς ήταν ένα από τα λίγα αδογμάτιστα τραγούδια που γνώριζαν τα μέλη και των δύο ομάδων.

Ο τίτλος του τραγουδιού έπαιζε ευρέως σε οπωροπωλεία στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς η χώρα απαγόρευσε τις εισαγωγές μπανανών για πέντε χρόνια κατά τη διάρκεια της επιβολής περιορισμών. Οι πωλητές φρούτων παρουσίαζαν τη φράση για να διατηρήσουν το ηθικό τους όταν πουλούσαν μόνο τρόφιμα τοπικής παραγωγής, κάνοντας λίγο χιούμορ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το τραγούδι έχει επίσης εμφανιστεί σε πολλά βιβλία, κόμικ, τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου «Tender is the Night», του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ και της ταινίας «Sabrina», στην οποία η σταρ Όντρεϊ Χέπμπορν τραγουδά το τραγούδι στον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ ενώ κάνουν κρουαζιέρα στο Long Island Sound με ένα ιστιοφόρο.