DJ Avicii: Ήταν σαν «ζόμπι» προς το τέλος της ζωής του -Χρησιμοποιούσε τους στίχους του ως κραυγή για βοήθεια - iefimerida.gr

Ο διάσημος DJ Avicii ήταν τόσο εξαντλημένος από τα χάπια που έπαιρνε προς το τέλος της ζωής του, που έμοιαζε με «ζόμπι», όπως αποκαλύπτει ένα νέο ντοκιμαντέρ.

Ο εκλιπών Σουηδός DJ και παραγωγός EDM (ηλεκτρονική χορευτική μουσική), που αυτοκτόνησε το 2018 σε ηλικία 28 ετών, έπαιρνε τόση υπερβολική δόση που τα μαύρα μάτια του έμοιαζαν με «καρφίτσες», είπε ο Jesse Waits, ο οποίος υπήρξε κάτι σαν μεγαλύτερος αδελφός του.

Κατά τη διάρκεια ενός δείπνου ο Avicii «δεν ήταν εκεί», παρόλο που τα μάτια του ήταν «ορθάνοιχτα», είπε ο Waits στο «I'm Tim», το οποίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca την Κυριακή.

Στην ταινία εμφανίζεται ο ίδιος ο Avicii, κατά κόσμον Tim Bergling, να δίνει μια ανατριχιαστική αφήγηση από μια συνέντευξη που παραχώρησε στα τέλη της καριέρας του.

Λέει ότι υπέφερε από παραλυτικό άγχος και παραδέχεται ότι «σκότωνα τον εαυτό μου» με την ακατάπαυστη περιοδεία του.

Το όνειρο του Avicii ήταν να μην χρειάζεται να «εξαντλείται συνεχώς» και να πιέζει τον εαυτό του να δουλεύει όλο και πιο σκληρά, αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει.

Σε μια ανατριχιαστική στιγμή ένας από τους πιο διάσημους συνεργάτες του Avicii λέει ότι το SOS, το πρώτο single από το μεταθανάτιο άλμπουμ του Tim, ήταν μια μυστική κραυγή για βοήθεια.

Ο Aloe Blacc, η οποία τραγούδησε στο mega hit του Avicii «Wake Me Up», είπε ότι ήταν μια προειδοποίηση που άκουσαν «πολύ αργά».

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο απέσπασε ενθουσιώδη χειροκροτήματα στην Tribeca από μια αίθουσα γεμάτη από θαυμαστές του Avicii, περιλαμβάνει εμφανίσεις μερικών από τους πιο διάσημους συνεργάτες του Avicii, όπως ο θρύλος της ντίσκο Nile Rogers και ο Chris Martin των Coldplay.

Σκέφτονται το τίμημα που είχε η περιοδεία για τον Avicii, ο οποίος έγινε διάσημος πριν κλείσει τα 20 του χρόνια και έδωσε περισσότερες από 800 συναυλίες μέσα σε έξι χρόνια,

Η αυτοκτονία του Avicii

Όμως πάλεψε με προβλήματα ψυχικής υγείας, χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ και αναγκάστηκε να σταματήσει τις περιοδείες το 2016 σε ηλικία 26 ετών.

Ο Avicii βρέθηκε νεκρός στην πόλη Μουσκάτ του Ομάν, αφού φέρεται να κόπηκε με ένα σπασμένο μπουκάλι κρασιού και να αιμορράγησε μέχρι θανάτου.

Μετά το θάνατό του, η οικογένειά του δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή στην οποία ανέφερε ότι ήταν ένας «τελειομανής με υπερβολικές επιδόσεις».

Είπαν ότι «δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο» και ότι «ήθελε ειρήνη» για τον εαυτό του.

Ο Avicii στο Table Mountain / Φωτογραφία: avicii / Instagram

Ποιος ήταν ο DJ Avicii και πώς έφτασε στην κορυφή

Το «I'm Tim» περιγράφει λεπτομερώς πώς ο Avicii μεγάλωσε στη Στοκχόλμη, την πρωτεύουσα της Σουηδίας, και ήταν τόσο προστατευμένος που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των πρώτων 19 ετών του σε μια ακτίνα πέντε τετραγώνων, στην οποία συμπεριλαμβανόταν και το σχολείο του.

Στην ταινία λέει ότι ακόμα και τότε ήταν «ανασφαλής» και είχε μόνο τρεις ή τέσσερις στενούς φίλους.

Ο Avicii παραδέχεται ότι «δεν ήταν καλός άνθρωπος» με τα άλλα παιδιά και κατηγορούσε τα άγχη του. Ένα καλοκαίρι άλλαξε τους τρόπους του και έγινε ένας ευχάριστος άνθρωπος.

Στο σχολείο οι φίλοι του τον θυμόντουσαν ως σπασίκλα των υπολογιστών και οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ απεικονίζουν τον Avicii με σοβαρή ακμή στα νιάτα του.

Στο σχολείο γνώρισε τον Filip Akesson, τον DJ γνωστό ως Philgood, και οι δυο τους άρχισαν να φτιάχνουν μουσική μαζί, κάνοντας κοπάνα από το σχολείο για να περνούν ώρες στην κρεβατοκάμαρα του Avicii.

Ο Avicii άρχισε να ανεβάζει τη μουσική του σε blogs house μουσικής και σύντομα τράβηξε την προσοχή του Σουηδού promoter Arash Pournouri, ο οποίος υποσχέθηκε να τον κάνει αστέρι.

Δεδομένου του εκπληκτικού χαρίσματος του Avicii για τη δημιουργία μελωδίας, μέσα σε ένα χρόνο ήταν ήδη ένας περιζήτητος DJ.

Όπως λέει ο ίδιος στην ταινία: «Από νέος, από το σχολείο, έφτασα στην περιοδεία».

Μια από τις πρώτες επιτυχίες του Avicii ήταν το Alcoholic με το προφητικό πλέον ρεφρέν: «Call it what you wanna call it, I'm a f alcoholic».

Επέλεξε το όνομα Avicii επειδή το Tim Bergling ήταν ήδη κατειλημμένο στο MySpace, την πρώιμη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, και το ίδιο και το Avici, το όνομα μιας από τις 28 κολάσεις του Ινδουισμού και του Βουδισμού.

Στην αρχή η περιοδεία ήταν ένα όνειρο και ο Avicii λέει ότι «δεν αισθανόταν αληθινό». Ήταν «νέος και πεινασμένος» και λάτρευε τον τρόπο ζωής.

Η καριέρα του Avicii ανέβηκε άλλο ένα σκαλοπάτι με την κυκλοφορία του Levels το 2011, το οποίο έγινε διεθνής επιτυχία.

Και όταν κυκλοφόρησε το Wake Me Up, το lead single από το ντεμπούτο άλμπουμ του True, το 2013, ζητούσε σχεδόν 750.000 δολάρια για να παίξει ζωντανά.

«Σκότωνα τον εαυτό μου»

Ωστόσο, η εμφάνιση στη σκηνή δεν ήταν εύκολη για τον Avicii, ο οποίος ήταν εκ φύσεως εσωστρεφής.

Στην ταινία ο Avicii λέει: «Συνειδητοποίησα πόσο άκαμπτος ήμουν όταν δεν έπινα και έτσι βρήκα τη μαγική θεραπεία του να πίνεις μερικά ποτά πριν βγεις στη σκηνή για να χαλαρώσεις».

Απλά έπαιρνα ό,τι μπορούσα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι μπορούσες να κάνεις Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αλλά μόλις αυτό άνοιξε μπορούσες να κάνεις περιοδεία όλο το χρόνο».

«Σκότωνα τον εαυτό μου. Η περιοδεία έγινε ακόμα πιο τρελή γιατί οι αμοιβές αυξάνονταν… όλα πήγαν τόσο γρήγορα από εκείνο το σημείο και μετά».

Το τίμημα για την υγεία του Avicii άρχισε να αυξάνεται και τον Ιανουάριο του 2012 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με παγκρεατίτιδα, μια κατάσταση που προκαλείται από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και συνήθως παρατηρείται σε μεσήλικες άνδρες.

Οι γιατροί του είπαν να μείνει νηφάλιος για έξι μήνες, αλλιώς το στομάχι του δεν θα γινόταν καλά.

Γράφοντας στα ημερολόγιά του, ο Avicii είπε ότι «δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί ότι δεν θα ξαναπιεί ποτέ» και παραδέχεται ότι άκουγε μόνο τους γιατρούς που του έλεγαν να πίνει με μέτρο.

Τον Φεβρουάριο του 2013, ο Avicii μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Αυστραλίας, αφού το πάγκρεας του φλεγόταν για δεύτερη φορά.

Έχασε σημαντική ποσότητα βάρους, γεγονός που άφησε τους φίλους και την οικογένειά του βαθιά ανήσυχους.

Ο Avicii λέει στην ταινία ότι ήξερε ότι η απόφασή του να μην ξεκουραστεί και να αναρρώσει από την παγκρεατίτιδα θα με «δάγκωνε στον κ@@@», αλλά το έκανε ούτως ή άλλως.

Avicii: «Ήμουν πιο ευτυχισμένος πριν γίνω διάσημος»

«Ήμουν πολύ πιο ευτυχισμένος πριν γίνω διάσημος από ό,τι όταν έγινα διάσημος. Άρχισα να αισθάνομαι πολύ δυστυχισμένος. Ήμουν σε κατάσταση αυτόματου πιλότου. Άρχισα πραγματικά να αναρωτιέμαι γιατί αισθανόμουν έτσι. Φέρθηκα σαν να μην ήμουν, γιατί έτσι υποτίθεται ότι πρέπει να φέρεσαι. Νομίζω ότι δεν έδωσα στον εαυτό μου αρκετό χρόνο για να καταλάβω αν υπήρχε κάτι που ήθελα να αλλάξω», είπε.

Ο Waits, διευθύνων σύμβουλος του νυχτερινού κέντρου XS στο Λας Βέγκας, περιγράφει στην ταινία ότι ο Avicii «έχασε τον εαυτό του» εν μέσω της επιτυχίας του. Ο Waits δηλώνει ότι θεωρούσε τον Avicii ως «μικρότερο αδελφό» και τον ενθάρρυνε να πάρει μια νέα, πιο προσωπική κατεύθυνση στην καριέρα του.

Το αποτέλεσμα ήταν τραγούδια όπως το Wake Me Up, το οποίο είχε bluegrass επιρροή και έγινε παγκόσμια επιτυχία.

Υπήρξαν όμως και εμπόδια στην πορεία, όπως το περιβόητο σετ του Avicii το 2013 στο Ultra Music Festival στο Μαϊάμι, όπου οι οπαδοί της EDM σοκαρίστηκαν όταν τον είδαν να παίζει τραγούδια από το νέο του άλμπουμ Stories με ζωντανή μπάντα.

Ο Waits είπε ότι ο Avicii ήταν «πραγματικά συντετριμμένος» και αρνήθηκε να βγει από το δωμάτιό του. «Ήταν συντετριμμένος, κοιτάζοντας τα feeds του Twitter και του Instagram», λέει.

Στα επόμενα χρόνια, ο Avicii μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο άλλες δύο φορές και χρειάστηκε να του κάνουν πλύση στομάχου επειδή έπινε πολύ και έπαιρνε συνταγογραφούμενα φάρμακα.

«Ο Avicii ήταν σαν ζόμπι»

Μια παρέμβαση της οικογένειάς του άφησε τον Avicii αρχικά «έξαλλο», λέει ο πατέρας του, Klas, στην ταινία, αλλά συμφώνησε να μπει σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης στην Ίμπιζα, το οποίο κόστιζε 13.000 δολάρια την εβδομάδα.

Παρόλα αυτά, ο Waits έμεινε βαθιά προβληματισμένος μετά από ένα δείπνο στη Στοκχόλμη, όπου ο Avicii έδειχνε να είναι εκτός εαυτού.

Ο Waits είπε στον φίλο του ότι έβγαζε περισσότερα χρήματα σε μια συναυλία από όσα βγάζουν μερικοί άνθρωποι στη ζωή τους και είχε μια υποστηρικτική οικογένεια. Απ' έξω δεν υπήρχε καμία ένδειξη της εσωτερικής αναταραχής του Avicii, σύμφωνα με τον Waits.

Ο Avicii στο στούντιο / Φωτογραφία: avicii / Instagram

Ο ίδιος είπε στους κινηματογραφιστές: «Συνειδητοποίησα ότι έπαιρνε παυσίπονα. Μεγάλωσα με οικογένεια που έπαιρνε φάρμακα και είδα ότι όταν οι άνθρωποι παίρνουν οπιούχα τα μάτια τους αλλάζουν. Η καρφίτσα, τα μικρά μαύρα μέρη των ματιών τους».

«Τα μάτια του ήταν ορθάνοιχτα σαν ζόμπι, δεν ήταν εκεί. Στο δείπνο, η συμπεριφορά του άλλαξε και τα μάτια του διαστέλλονταν».

«Αυτό άλλαξε τα πάντα, αυτά τα χάπια αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι και το πώς αισθάνεσαι. Ξυπνάς και νιώθεις χάλια και πρέπει να πάρεις άλλο ένα για να νιώσεις καλά. Γι' αυτόν ήταν για να καταστείλει το άγχος του, αλλά αυτό απλώς του δημιούργησε περισσότερο άγχος».

Στα πιο δυνατά σημεία της ταινίας, ο Avicii περιγράφει λεπτομερώς τους αγώνες του και λέει ότι ήταν «τόσο αγχωμένος» όλη την ώρα.

«Το ένιωθα σωματικά», λέει. «Ήταν σαν μια πέτρα στα σωθικά μου και ήταν συνεχές, ένα συνεχές συναίσθημα».

Ο Avicii δοκίμασε ψυχιάτρους, γιατρούς και διάφορες δίαιτες, λέει, αλλά όλα αυτά ήταν «ηλίθια πράγματα» που δεν ήταν το πραγματικό πρόβλημα.

«Είναι πραγματικά δύσκολο. Έφτασα σε ένα σημείο που δεν μου άρεσε πια (η περιοδεία και η δημιουργία μουσικής)», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Προσπαθώ να είμαι κάτι που δεν είμαι εγώ. Το όνειρο θα ήταν να είμαι εντελώς άνετος με αυτό που έχω ήδη και να μην έχω καμία φιλοδοξία να κάνω ένα δισεκατομμύριο άλλα πράγματα... τότε θα είμαι ευτυχισμένος".' Θέλω να είμαι απαλλαγμένος από τις ιδέες της ζωής. Αυτό με εμπόδιζε να ζήσω μια ζωή… αυτή θα ήταν η ζωή για μένα, το να είμαι ευχαριστημένος».

Ο Avicii χαρακτηρίζει την καθοδήγηση της δισκογραφικής του εταιρείας ότι έπρεπε να τραβήξει την προσοχή του κοινού σε πέντε δευτερόλεπτα ως «ηλίθια».

Με τη φωνή του να γίνεται θυμωμένη, παραπονιέται πως «τον έριξαν σε μια βιομηχανία όπου το ζητούμενο είναι να κυνηγάς πόσες προβολές έχεις, πόσα σχόλια - έχει γίνει σχεδόν αδύνατο να μείνεις μακριά».

«Δεν μπορείς να κάνεις μια συνάντηση με κάποιον στη βιομηχανία χωρίς να αναφέρει 60 φορές διαφορετικές στατιστικές και γιατί αυτό είναι καλύτερο από εκείνο», λέει.

Η απόφαση του Avicii να σταματήσει τις περιοδείες το 2016 τον οδήγησε στο να είναι ο πιο ευτυχισμένος από τότε που ήταν 18 ετών, λέει.

Δοκίμαζε τον υπερβατικό διαλογισμό και οι φίλοι του έλεγαν ότι βρισκόταν σε καλό σημείο κάνοντας μουσική με νέους συνεργάτες.

Οι «δαίμονές» του δεν τον άφησαν ποτέ

Αλλά οι δαίμονες του Avicii δεν τον άφησαν ποτέ και έλεγε στους φίλους του ότι εξακολουθούσε να πονάει πολύ.

Μια μέρα πριν πεθάνει, ένας συνταξιδιώτης στο Ομάν τηλεφώνησε στον πατέρα του για να εκφράσει την ανησυχία του για τις πρακτικές διαλογισμού του Avicii.

Είπε ότι ο Avicii έκλαιγε, δεν μιλούσε, αρνιόταν να φάει και καθόταν στον καυτό ήλιο. Ανάμεσα στα τελευταία μηνύματα του Avicii προς τους φίλους του περιλαμβάνεται και ένα ανησυχητικό κείμενο που έλεγε: «Η αποβολή της ψυχής είναι η τελευταία προσκόλληση, πριν ξαναρχίσει!».

Τις ημέρες μετά το θάνατό του, προέκυψε ότι έβγαινε με το μοντέλο Tereza Kacerová / Φωτογραφία: terezakacerova / Instagram

Η Tereza ανέβαζε φωτό και βίντεο από τον χρόνο που περνούσαν μαζί, όπου φαίνεται η στενή σχέση του Avicii με τον γιο της Lucas / Φωτογραφία: terezakacerova / Instagram

Στο ντοκιμαντέρ, ο Aloe Blacc, ο τραγουδιστής του Wake Me Up, λέει ότι ο Avicii θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη μουσική του για να πει πόσο δύσκολη ήταν η ζωή του.

Ο ίδιος λέει: «Αναρωτιέμαι τι τον έκανε να γράψει τους στίχους στο SOS, τι σκεφτόταν όταν έγραφε αυτές τις πρώτες γραμμές;». Οι στίχοι του τραγουδιού ξεκινούν «Can you listen me? SOS, βοήθησέ με να ηρεμήσω.

«Φαινόταν σαν να είχαμε αυτό το κάλεσμα για βοήθεια και λαμβάνω αυτό το γράμμα από τον Tim πολύ αργά».

Η αυτοκτονία του Avicii συγκλόνισε την EDM κοινότητα και τις ημέρες μετά το θάνατό του, προέκυψε ότι έβγαινε με την Τσεχο-Αμερικάνα Tereza Kačerová, μοντέλο στο επάγγελμα, και ήταν στοργικός πατριός του μικρού της γιου.

Η Τερέζα αποκάλυψε ότι ο Avicii ήταν ένας στοργικός πατριός και σχεδίαζε να κάνει δικά του παιδιά / Φωτογραφία: terezakacerova / Instagram

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του, ανέφεραν ότι «πάλευε με σκέψεις σχετικά με το νόημα της ζωής και την ευτυχία».

«Όταν σταμάτησε τις περιοδείες, ήθελε να βρει μια ισορροπία στη ζωή του για να νιώθει καλά και να μπορεί να κάνει αυτό που αγαπούσε περισσότερο - τη μουσική», είπαν.

«Ο Tim δεν ήταν φτιαγμένος για τους μηχανισμούς στους οποίους κατέληξε, ήταν ένας ευαίσθητος τύπος που αγαπούσε τους θαυμαστές του, αλλά απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Τιμ, θα αγαπιέσαι και θα λείπεις για πάντα. Ποιος ήσουν και η μουσική σου θα συνεχίσουν να φέρουν τη μνήμη σου».