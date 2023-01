Το μπεστ σέλερ βιβλίο της Κόλιν Χούβερ «Τελειώνει με εμάς» γίνεται ταινία -Ποιοι παίζουν - iefimerida.gr

Το μπεστ σέλερ βιβλίο της Κολίν Χούβερ «It Ends With Us» («Τελειώνει με εμάς» ) θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστές τους Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι όπως επιβεβαίωσε το Variety.

Η ταινία της Sony Pictures και των Wayfarer Studios βρίσκεται στο στάδιο της προπαραγωγής με τον Μπαλντόνι να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή, μεταφέροντας στα πλατό το μπεστ σέλερ βιβλίο.

Η ιστορία του βιβλίου που θα γίνει ταινία

Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία της Λίλι η οποία μετακομίζει στη Βοστώνη και ξεκινά τη δική της επιχείρηση. Οταν γνωρίζει τον γοητευτικό νευροχειρουργό Ράιλ Κινκέιντ, ξαφνικά η ζωή της αλλάζει. Ωστόσο η μεγάλη του απέχθειά για τις σχέσεις είναι ανησυχητική. Και παρόλο που η Λίλι γίνεται η εξαίρεση στον κανόνα του, προσπαθεί να μάθει τους λόγους που ο Ράιλ απέφευγε να δεσμευτεί. Όταν εμφανίζεται ο πρώτος της έρωτας «όλα όσα η Λίλι έχτισε με τον Ράιλ απειλούνται».

Το βιβλίο «It Ends With Us» κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2016, με την συγγραφέα να το χαρακτηρίζει ως «το πιο δύσκολο βιβλίο που έχω γράψει ποτέ». Eχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες και βρίσκεται στη λίστα των best seller των New York Times για περισσότερες από 90 εβδομάδες.

Το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Διόπτρα.

