Bridgerton: Το νέο ειδύλλιο του 3ου κύκλου της σειράς του Netflix –Οι πρώτες φωτό της Penelope με τον Colin - iefimerida.gr

Η δημοφιλής σειρά Bridgerton του Netflix επιστρέφει με 3ο κύκλο όπου θα δούμε το ρομαντικό ειδύλλιο μεταξύ Penelope και Collin. Οι πρώτες φωτογραφίες και η αλλαγή στη σειρά των βιβλίων.

Μην ανησυχείτε μετά το ταραχώδες φινάλε της 2ης σεζόν του Bridgerton: Η Lady Whistledown θα ξαναγράψει και έχει ήδη ανακοινωθεί ότι η σειρά εποχής θα συνεχίσει και με τέταρτη σεζόν.



Το Bridgerton, βασισμένο σε μια σειρά οκτώ μυθιστορημάτων που έγραψε η Julia Quinn και διασκευάστηκε για το Netflix ακολουθώντας την οικογένεια Bridgerton, που αποτελείται από τη χήρα μητριάρχη Violet και τα οκτώ παιδιά της, καθώς αναζητούν ταίρι για γάμο στην υψηλή κοινωνία της Αγγλίας.

Η πρώτη σεζόν, που έκανε πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου 2020, έσπασε τα ρεκόρ τηλεθέασης του Netflix, καθώς ακολούθησε την αναζήτηση της μεγαλύτερης κόρης Daphne για σύζυγο και την απροσδόκητη σχέση της με τον τολμηρό Simon Basset, δούκα του Hastings. Στη συνέχεια, η 2η σεζόν ασχολήθηκε με το δεύτερο βιβλίο της σειράς, εστιάζοντας στο ειδύλλιο του μεγαλύτερου αδελφού Anthony με την παράτολμη Kate Sharma.

Μετά από ένα φινάλε που κατέληξε σε συζυγική ευτυχία για τον Anthony και την Kate, αλλά σε εξαπάτηση για την Penelope Featherington και την καλύτερη φίλη της, Eloise Bridgerton, δείτε τι γνωρίζουμε για το τι θα ακολουθήσει.





Bridgerton: Τι θα δούμε στον τρίτο κύκλο της σειράς του Netfix



Η 3η σεζόν του Bridgerton θα επικεντρωθεί στο ειδύλλιο της Penelope, γνωστής και ως Lady Whistledown, και του Colin Bridgerton, όπως επιβεβαίωσε η Coughlan (υποδύεται την Penelope) σύμφωνα με το Variety.



Η Penelope Featherington έχει τελικά εγκαταλείψει τον μακροχρόνιο έρωτά της για τον Colin Bridgerton, αφού άκουσε τα απαξιωτικά λόγια του για εκείνη την προηγούμενη σεζόν. Έχει, ωστόσο, αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα να πάρει έναν σύζυγο, κατά προτίμηση έναν που θα της παρέχει αρκετή ανεξαρτησία για να συνεχίσει τη διπλή της ζωή ως Lady Whistledown, μακριά από τη μητέρα και τις αδελφές της. Όμως, στερούμενη αυτοπεποίθησης, οι προσπάθειες της Penelope στο γάμο αποτυγχάνουν θεαματικά.

Εν τω μεταξύ, ο Colin έχει επιστρέψει από τα καλοκαιρινά του ταξίδια με νέα εμφάνιση και σοβαρή αίσθηση του καυχησιάσματος. Αλλά απογοητεύεται όταν συνειδητοποιεί ότι η Penelope, το μόνο άτομο που πάντα τον εκτιμούσε όπως ήταν, του δείχνει την ψυχρή στάση.

Ανυπομονώντας να ξανακερδίσει τη φιλία της, ο Colin προσφέρεται να καθοδηγήσει την Penelope στους τρόπους της αυτοπεποίθησης για να τη βοηθήσει να βρει σύζυγο αυτή τη σεζόν. Αλλά όταν τα μαθήματά του αρχίζουν να λειτουργούν υπερβολικά καλά, ο Colin πρέπει να παλέψει με το αν τα αισθήματά του για την Penelope είναι πραγματικά απλώς φιλικά. Τα πράγματα περιπλέκονται για την Penelope λόγω της ρήξης με την Eloiza , η οποία έχει βρει μια νέα φίλη σε ένα πολύ απίθανο μέρος, ενώ η αυξανόμενη παρουσία της Penelope κάνει ακόμα πιο δύσκολο να κρατήσει μυστικό το alter ego της Lady Whistledown.

Αυτή η κατεύθυνση σηματοδοτεί μια απόκλιση από τη σειρά των βιβλίων, καθώς η επόμενη ιστορία είχε πρωταγωνιστή τον Benedict, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του An Offer From a Gentleman. Η ιστορία αντλεί πολλά στοιχεία από την ιστορία της Σταχτοπούτας: Ο Benedict ερωτεύεται τη Σόφι Μπέκετ, κόρη κόμη που εξαναγκάζεται σε δουλεία από τη μισητή μητριά της. Το βιβλίο με επίκεντρο τον Colin, κι έχοντας τίτλο «Romancing Mr. Bridgerton», είναι το τέταρτο στη σειρά.





Γιατί ο Colin και η Penelope θα βρεθούν στο επίκεντρο της 3ης σεζόν;

Συντελεστής της σειράς έχει αναφέρει στο Variety σχετικά με την αλλαγή σειράς που έγινε βάση των βιβλίων: «Πραγματικά νιώθω ότι είναι η ώρα του Colin και της Penelope. Επειδή παρακολουθούμε και τους δύο αυτούς ηθοποιούς στις οθόνες μας από την 1η σεζόν, έχουμε ήδη επενδύσει λίγο σε αυτούς. Ξέρουμε ποιοι είναι ως άνθρωποι. Αισθάνομαι ότι, ειδικά στην τελευταία σεζόν, υπάρχουν αυτές οι στιγμές έντασης μεταξύ τους, όπου είναι σαν, ο Colin να περπατάει μέχρι τη γραμμή που σχεδόν συνειδητοποιεί ότι η Penelope έχει αισθήματα γι' αυτόν, αλλά δεν φτάνει ακριβώς εκεί. Αντί να πατάμε το νερό σε αυτή τη δυναμική, θέλαμε να την προωθήσουμε στη δική τους σεζόν. Πραγματικά αισθάνθηκα ότι ήταν η τέλεια στιγμή για να το ξεκινήσουμε».

Εκτός από το ρομάντζο που βρίσκεται στο επίκεντρο, η 3η σεζόν θα εμβαθύνει σίγουρα και στις ζουμερές υποπλοκές της. Στο τέλος της 2ης σεζόν, η Eloise είχε τελικά μάθει την ταυτότητα της καλύτερής της φίλης ως Lady Whistledown. Η ίδια δήλωσε στο ELLE :«Νομίζω ότι η Eloise δεν θα πει σε κανέναν το μυστικό της Penelope. Νομίζω ότι η Eloise θα συνεχίσει να είναι καλή φίλη. Πιστεύω ότι θα τα βρουν, αλλά δεν νομίζω ότι θα συμβεί γρήγορα».

Θα επιστρέψει όλο το καστ;

Μετά την περίφημη αποχώρηση του Page από το Bridgerton μετά την 1η σεζόν, επικαλούμενος τη δέσμευσή του για μία σεζόν στη σειρά, πολλοί θαυμαστές μπορεί να αναρωτιούνται αν ο Bailey, η Ashley και άλλα νέα αγαπημένα πρόσωπα θα επιστρέψουν για την τρίτη σεζόν. Ευτυχώς, η Ashley επιβεβαίωσε στο Deadline ότι τόσο η ίδια όσο και η Bailey σκοπεύουν να συμμετάσχουν. «Θα επιστρέψουμε! Η Kate και ο Anthony μόλις ξεκίνησαν. Θα ήθελα να δω την Kate να αφήνεται λίγο περισσότερο και να παίζει περισσότερο στην τρίτη σεζόν και να κολυμπάνε μαζί σε αυτόν τον κύκλο της αγάπης. Νομίζω ότι το αξίζουν και οι δύο.

Αλλά περιμένετε επίσης πολλούς νέους χαρακτήρες. Η Hannah Dodd (Anatomy of a Scandal) έχει αναλάβει τον ρόλο της Francesca Bridgerton για την 3η σεζόν, αντικαθιστώντας την ηθοποιό Ruby Stokes, η οποία αποχώρησε για να εργαστεί στην επερχόμενη σειρά Lockwood & Co. του Netflix.



Το Netflix ανακοίνωσε επίσης πολλές άλλες νέες προσθήκες στο καστ της 3ης σεζόν: Ο Daniel Francis θα υποδυθεί τον Marcus Anderson, ο Sam Phillips (The Crown) θα υποδυθεί τον Lord Debling, ο James Phoon (Wreck) θα υποδυθεί τον Harry Dankworth και η Hannah New (Black Sails) θα υποδυθεί τη Lady Tilley Arnold, "μια φλογερή χήρα", σύμφωνα με το Deadline.



Οι πρώτες φωτογραφίες της 3ης σεζόν

Η παραγωγή της σειράς είχαν δώσει μια φωτογραφία με την Penelope και τον Colin επιβεβαιώνοντας πως στον τρίτο κύκλο θα είναι το πρωταγωνιστικό ζευγάρι και πλέον έχουν δοθεί φωτογραφίες όπου ανέβηκαν στον επίσημο λογαριασμό του Bridgerton του Netflix.

Στη συνέχεια, η Nicol Coughlan, ως Penelope, διάβασε τις πρώτες γραμμές αυτού που φαίνεται να είναι ο εναρκτήριος μονόλογος της 3ης σεζόν: "Αγαπημένε μου αναγνώστη, ήμασταν χώρια για πάρα πολύ καιρό. Επιτέλους, το έξυπνο σύνολο του Λονδίνου επέστρεψε, και το ίδιο και Αυτός ο συγγραφέας. Καθώς ξεκινάει η σεζόν, το ερώτημα που απασχολεί όλους είναι, φυσικά: Ποια νεοφώτιστη ντεμπιτάντ θα λάμψει περισσότερο; Η σοδειά φέτος φαίνεται να είναι πράγματι εκθαμβωτική. Δυστυχώς, δεν μπορούν όλες οι νεαρές κυρίες να προσελκύσουν το φως".