Από βασιλιάς, δολοφόνος; Το σοκαριστικό ντοκιμαντέρ του Netflix για τον σκοτεινό έκπτωτο πρίγκιπα της Ιταλίας - iefimerida.gr

Μεγάλωσε για να γίνει βασιλιάς, αλλά έγινε η πέτρα του σκανδάλου σε μια απίστευτη, σκοτεινή ιστορία δολοφονίας, που τα είχε όλα: φυλακίσεις, δωροδοκίες, συνωμοσίες, ίντριγκες, μασονικές στοές, κατηγορίες συγκάλυψης, διαφθορά, εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων, τρομοκράτηση μαρτύρων, κομπίνες σε καζίνο, σωματεμπορία και άλλα πολλά εξωφρενικά. Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς της Ιταλίας πέρασε, τελικά, τη ζωή του να κατηγορείται ως κοινός κακοποιός.

Η απίστευτη ζωή του Βιτόριο Εμανουέλε της Σαβοΐας, γιου του τελευταίου βασιλιά της Ιταλίας, Ουμβέρτου Β΄, είναι βγαλμένη από μυθιστόρημα. Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς της Ιταλίας κατηγορήθηκε το 1978, προφυλακίστηκε, δικάστηκε και αθωώθηκε, ελλείψει επαρκών στοιχείων, για τη δολοφονία ενός 19χρονου Γερμανού τουρίστα στο μικρό νησί Καβαλό, απέναντι από τη Σαρδηνία, όπου ο έκπτωτος πρίγκιπας ζούσε τα καλοκαίρια με την οικογένειά του. Χρόνια μετά, το 2006, ο Βιτόριο Εμανουέλε συνελήφθη ξανά, για άσχετη υπόθεση αυτή τη φορά, ως σωματέμπορος και οικονομικός εγκληματίας, σε ένα σκάνδαλο που ενέπλεκε την ιταλική μαφία και τα καζίνο. Παρότι και αυτή τη φορά ο Βιτόριο Εμανουέλε αθωώθηκε, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα τεράστιο νέο σκάνδαλο, μετά τη διαρροή στη δημοσιότητα ενός βίντεο από κρυφή κάμερα που τον δείχνει μέσα στη φυλακή να κομπάζει στους συγκρατουμένους του λέγοντας ότι το 1978 είχε ξεγελάσει τη γαλλική Δικαιοσύνη που τον αθώωσε για μια δολοφονία που όντως είχε διαπράξει. Ο σκοτεινός, φαύλος πρίγκιπας, ρίχνοντας στάχτη στα μάτια του κόσμου, αρνήθηκε ακόμα και αυτό το βίντεο, ισχυριζόμενος ότι ήταν πλαστό, καταφέρνοντας, όπως τον κατηγορεί ευθέως η αδερφή του 19χρονου θύματος, και πάλι να ξεγλιστρήσει, θολώνοντας, με στρεψοδικίες και έναν διεφθαρμένο μηχανισμό συγκάλυψης, τα νερά.

Ένα σοκαριστικό ντοκιμαντέρ που κόβει την ανάσα, από τη νύφη της Καρολίνας του Μονακό

Το ντοκιμαντέρ του Netflix «Ο Τελευταίος Πρίγκιπας» (The King that never was), σε σκηνοθεσία και δημοσιογραφική επιμέλεια της Μπεατρίς Μπορομέο, συζύγου του μικρότερου γιου της Καρολίνας του Μονακό, Πιερ Κασιράγκι, φέρνει ξανά στην επικαιρότητα όλο αυτό των τεραστίων διαστάσεων σκάνδαλο που είχε ταλανίσει ολόκληρη την Ευρώπη τις δεκαετίες του '70 και του '80, μετατρέποντας τον απόγονο μιας βασιλικής οικογένειας με μακραίωνη ιστορία, σε κακοποιό.

Αριστερά: Ο έκπτωτος πρίγκιπας της Ιταλίας Βιτόριο Εμανουέλε της Σαβοΐας. Δεξιά: Η Μπίργκιτ Χάμερ, η αδερφή του Ντιρκ Χάμερ που δολοφονήθηκε στο νησί Καβαλό / Φωτογραφία: Netfix

Η δύναμη του εν λόγω ντοκιμαντέρ έγκειται στην επιτυχία της Μπορομέο να εξασφαλίσει συνεντεύξεις με όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Ντιρκ Χάμερ: ακόμα και του ίδιου του αμφιλεγόμενου Βιτόριο Εμανουέλε της Σαβοΐας, που αφηγείται on camera τα γεγονότα γελώντας κυνικά. Εκτός από τον έκπτωτο πρίγκιπα της Ιταλίας, βλέπουμε στην κάμερα τον γιο του, Εμανουέλε Φιλιμπέρτο, την αδερφή του θύματος, πρώην μοντέλο και ηθοποιό Μπίργκιτ Χάμερ, καθώς και όλα τα πρόσωπα που είτε ήταν παρόντες τη βραδιά της δολοφονίας στο νησί Καβαλό, είτε ενεπλάκησαν αργότερα (οι φύλακες του νησιού, οι επιθεωρητές της αστυνομίας, οι φίλοι και η σύζυγος του Βιτόριο Εμανουέλε, οι φίλοι του άτυχου Ντιρκ Χάμερ κ.λπ.).

Στα τρία επεισόδια που απαρτίζουν το καταιγιστικό ντοκιμαντέρ (διάρκειας 44, 39 και 47 λεπτών), με τη νευρώδη σκηνοθεσία, το δυνατό, κοφτό μοντάζ, τα ωραία γραφιστικά και τους εντυπωσιακούς μοντέρνους τίτλους αρχής, ο θεατής παρακολουθεί μια καθηλωτική ιστορία η οποία είναι τόσο εξωφρενική, που θα μπορούσε να αποτελεί το σενάριο μιας δυνατής σειράς. Η πραγματικότητα όμως αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι απείρως πιο ανατρεπτική από τη φαντασία.

Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς έζησε σαν κακοποιός

Ο διάδοχος του ιταλικού θρόνου Βιτόριο Εμανουέλε της Σαβοΐας, από τα παλάτσο της Ιταλίας, βρέθηκε το 1946 στην εξορία, όταν ο ιταλικός λαός, θυμωμένος από την ταύτιση της βασιλικής οικογένειας με το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι, κατήργησε τη μοναρχία με δημοψήφισμα, αλλάζοντας τιμωρητικά το πολίτευμα σε Δημοκρατία. Ήταν μόλις εννέα ετών όταν μπήκε στο αεροσκάφος για να εγκαταλείψει τη χώρα που η οικογένειά του ηγεμόνευε για αιώνες. Έκτοτε, ο απόγονος μιας πανίσχυρης δυναστείας -του οίκου της Σαβοΐας, μιας από τις παλαιότερες βασιλικές οικογένειες στον κόσμο που ιδρύθηκε το 1003 μ.Χ.- έζησε όλη την ενήλικη ζωή του ως κακομαθημένος playboy. Ερωτεύθηκε μια εντυπωσιακή, πλούσια και δυναμική πρωταθλήτρια του θαλάσσιου σκι και, παρά τις έντονες αντιρρήσεις του πατέρα του να συνδέσει ένας πρίγκιπας τη ζωή του με μια... κοινή θνητή, εκείνος πείσμωσε και την παντρεύτηκε το 1971 στην Τεχεράνη, με κουμπάρο τον Σάχη του Ιράν. Ο Βιτόριο Εμανουέλε βρέθηκε σε δυσμένεια από τον πατέρα του, τον έκπτωτο αλλά πάμπλουτο μονάρχη που ζούσε εξόριστος πλέον στην Πορτογαλία. Με την περιουσία της γυναίκας του, κληρονόμου μιας εταιρείας μπισκότων στην Ελβετία, ο τέως πρίγκιπας της Σαβοΐας έζησε κάνοντας μια κοσμική ζωή, εκμεταλλευόμενος την καταγωγή, τη φήμη και το όνομά του, για να μπαινοβγαίνει με άνεση στο παλάτι του Σάχη του Ιράν, πουλώντας οπλικά συστήματα σε όλο τον αραβικό κόσμο, ως πωλητής μιας ευρωπαϊκής βιομηχανίας όπλων.

Η μοιραία νύχτα όπου ο έκπτωτος πρίγκιπας πυροβολεί

Στη συνέχεια η ζωή του ανατράπηκε ξανά για δεύτερη φορά, όταν το 1978, σε ηλικία 41 ετών, κατηγορήθηκε για τη δολοφονία ενός 19χρονου Γερμανού τουρίστα στο νησί Καβαλό, όπου περνούσε τα καλοκαίρια. Στο πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της Μπορομέο για το Netflix, παρακολουθούμε όλο το χρονικό από αυτό το εξωφρενικό έγκλημα που έγινε για το τίποτα, για μια απλή φουσκωτή βάρκα του γιου του Βιτόριο Εμανουέλε, την οποία μια θορυβώδης παρέα τουριστών πήρε από την προβλήτα χωρίς να ρωτήσει κανέναν.

Ο άτυχος 19χρονος Ντιρκ Χάμερ που έχασε τη ζωή του μετά από πυροβολισμό (αριστερά) και ο Βιτόριο Εμανουέλε, ο έκπτωτος πρίγκιπας της Ιταλίας που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του / Φωτογραφία: Netfix

Η παρέα των νεαρών, από επιφανείς οικογένειες της Ιταλίας και της Γερμανίας, είχε επισκεφθεί για κολύμπι τις ακτές του Καβαλό, στο οποίο ο Βιτόριο Εμανουέλε διατηρούσε μια βίλα. Όταν ο καιρός γύρισε, η παρέα αποκλείστηκε στο νησί και αποφάσισε να διανυκτερεύσει εκεί. Τρώγοντας σε μια παραθαλάσσια ταβέρνα κάποια μέλη της παρέας ειρωνεύθηκαν την τέως πριγκιπική οικογένεια. Λίγες ώρες μετά, μη χωρώντας να κοιμηθούν στα τρία ταχύπλοα σκάφη τους, ορισμένα από τα μέλη της παρέας χρησιμοποίησαν μια άδεια βάρκα που είχαν βρει στην προβλήτα για να βγουν στην άλλη ακτή, αναζητώντας διαθέσιμο κατάλυμα. Όσοι έμειναν μέσα στα τρία σκάφη που είχαν δέσει πλάι-πλάι, ξύπνησαν από τις άγριες φωνές του έξαλλου Βιτόριο Εμανουέλε, ο οποίος με μια καραμπίνα στο χέρι είχε πάει εν πλω να πάρει πίσω τη βάρκα του γιου του από τους τουρίστες τον οποίο νωρίτερα είχαν προσβάλει στην ταβέρνα. Γρήγορα η συζήτηση παρεκτράπη και ο Βιτόριο Εμανουέλε άρχισε να πυροβολεί. Στην τρίτη βάρκα, ένας 19χρονος από την παρέα των τουριστών τραυματίστηκε στην κοιλιά και στο πόδι. Ο άτυχος νεαρός Ντιρκ Χάμερ μεταφέρθηκε με ταχύπλοο εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Σαρδηνίας, ενώ ο Βιτόριο Εμανουέλε εγγράφως αποδέχθηκε τη νομική ευθύνη για τον τραυματισμό του.

Ένα δικαστικό θρίλερ που έγραψε Ιστορία

Από αυτό το σημείο ξεκινά ένα αληθινό θρίλερ. Ένα δεύτερο όπλο βρίσκεται σε ένα από τα τρία ταχύπλοα της παρέας τουριστών. Μετά από 19 χειρουργεία ο 19χρονος Ντιρκ Χάμερ πεθαίνει. Η οικογένειά του αναζητεί δικαιοσύνη. Ο πατέρας του, ένας αμφιλεγόμενος γιατρός, τρελαίνεται και αρχίζει να διαδίδει ότι έχει βρει τη θεραπεία του καρκίνου. Η πλευρά του Βιτόριο Εμανουέλε ισχυρίζεται ότι τη μοιραία νύχτα έπεσαν τέσσερις πυροβολισμοί, αλλά ότι μόνο δύο ήταν από την καραμπίνα του έκπτωτου πρίγκιπα. Η βαλλιστική έκθεση καταλήγει ότι το δεύτερο όπλο που βρήκαν οι ιδιωτικοί φύλακες του νησιού Καβαλό από το ταχύπλοο των τουριστών δεν σχετιζόταν με την υπόθεση. Ωστόσο, η ύπαρξη αυτού του όπλου έδωσε την ευκαιρία στην πλευρά του έκπτωτου πρίγκιπα να περιπλέξει την υπόθεση, κάνοντας λόγο για τέσσερις πυροβολισμούς (δύο μόνο εκ των οποίων ήταν στον αέρα από την καραμπίνα του Βιτόριο Εμανουέλε). Οι μαρτυρίες είναι συγκεχυμένες, καθώς, εκτός από τους πυροβολισμούς, ακούστηκαν και οι εκπυρσοκροτήσεις των φωτοβολίδων που έπεσαν από περιοίκους για να φωτιστεί ο χώρος του συμβάντος.

Δημοσίευμα από τον Τύπο της εποχής για τη δολοφονία / Φωτογραφία: Netfix

Ο Βιτόριο Εμανουέλε αλλάζει κατάθεση και δηλώνει αθώος. Παρ' όλα αυτά, προφυλακίζεται. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του σε γαλλικές φυλακές, αυτόπτες μάρτυρες δέχονται απειλές για τη ζωή τους, το έγγραφο με την ενυπόγραφη παραδοχή του Βιτόριο Εμανουέλε χάνεται μυστηριωδώς από το αρχείο, ενώ οι κάλυκες από τις σφαίρες που τραυμάτισαν τον Ντιρκ Χάμερ εξαφανίζονται. Χωρίς επαρκή πειστήρια, με μάρτυρες που αρχίζουν να μη θυμούνται καλά, με διάσημους να συρρέουν στο δικαστήριο σε στήριξη του έκπτωτου μονάρχη, το γαλλικό δικαστήριο αθωώνει τον Βιτόριο Εμανουέλε που βγαίνει πανηγυρικά από τη φυλακή και συνεχίζει να ζει σαν να μη συνέβη τίποτα. Λίγα χρόνια μετά, μάλιστα, με ψηφοφορία στην ιταλική Βουλή επιτρέπεται η επιστροφή του εξόριστου Βιτόριο Εμανουέλε στην Ιταλία, όπου μπορεί να ζήσει χωρίς τους βασιλικούς τίτλους του, ως απλός πολίτης.

Η δεύτερη σύλληψη του Βιτόριο Εμανουέλε για δωροδοκία και σωματεμπορία

Από την άλλη, η οικογένεια του θύματος διαλύεται. Η μητέρα του Ντιρκ Χάμερ πεθαίνει, ο πατέρας σχεδόν τρελαίνεται. Η αδερφή του Μπίργκιτ μένει μόνη να παλεύει για δικαιοσύνη. Για να ζήσει ασχολείται με το μόντελινγκ και παράλληλα πηγαίνει στις αίθουσες σύνταξης των μεγαλύτερων ιταλικών και γαλλικών εφημερίδων, ζητώντας βοήθεια από δημοσιογράφους.

Η οικογένεια Χάμερ / Φωτογραφία: Netfix

Κανείς δεν ασχολείται με την υπόθεση αυτή πλέον, μέχρι που το 2006 ο Βιτόριο Εμανουέλε συλλαμβάνεται ξανά, με βαριές κατηγορίες, αυτή τη φορά ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που λυμαίνεται τα καζίνο της Βόρειας Ιταλίας. Πορνεία, δωροδοκία δημόσιων λειτουργών και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης είναι μερικές από τις κατηγορίες. Ο έκπτωτος πρίγκιπας της Ιταλίας οδηγείται ως κοινός κακοποιός στη φυλακή. Και σε αυτή τη δίκη αθωώνεται και αφήνεται ελεύθερος, ελλείψει ξανά επαρκών στοιχείων.

Ένα βίντεο από κρυφή κάμερα «καίει» τον έκπτωτο πρίγκιπα

Λίγους μήνες μετά ένα βίντεο από κάμερα κινητού που διαρρέει στη δημοσιότητα δείχνει τον Βιτόριο Εμανουέλε μέσα στο κελί του να καυχιέται για το πώς κατάφερε να ξεγελάσει το γαλλικό δικαστήριο στην πολύκροτη δίκη του 1979 για τη δολοφονία του 19χρονου Ντιρκ Χάμερ.

O Βιτόριο Εμανουέλε της Σαβοΐας στην κάμερα της Μπεατρίς Μπορομέο, συζύγου του μικρότερου γιου της Καρολίνας του Μονακό, Πιερ Κασιράγκι / Φωτογραφία: Netfix

Αν και ο ίδιος ο Βιτόριο Εμανουέλε ισχυρίζεται ότι το εν λόγω βίντεο είναι πλαστό, η αδερφή του θύματος, στο σοκαριστικό ντοκιμαντέρ της Μπορομέο στο Netflix, τον κατηγορεί για συγκάλυψη μέσα από έναν σκοτεινό μηχανισμό που εξαφάνισε στοιχεία, τρομοκράτησε και απείλησε μάρτυρες και τελικώς χειραγώγησε τη Δικαιοσύνη. Η υπόθεση είναι ακόμα ένας άλυτος γρίφος. Η πλευρά του έκπτωτου πρίγκιπα κατηγορεί την οικογένεια Χάμερ για εκβιασμό, αφού ζητούσε χρήματα από τη σύζυγο του Βιτόριο Εμανουέλε για να αποσύρει τις κατηγορίες, ενώ η Μπίργιτ Χάμερ παραδέχεται στην κάμερα ότι ήταν λάθος που οι γονείς της προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν οικονομικά τον ανάπηρο αδερφό της, όσο εκείνος πάλευε μάταια με απανωτά χειρουργεία να παραμείνει στη ζωή.

Ο θεατής παρακολουθεί άναυδος ένα ντοκιμαντέρ που μοιάζει με σειρά, με ένα καταιγιστικό δικαστικό θρίλερ, χωρίς τέλος. Γίνεται ο ίδιος ένορκος εξετάζοντας τα στοιχεία που παρουσιάζονται. Η κάμερα δεν παίρνει θέση. Όλες οι πλευρές μιλούν το ίδιο, εκθέτουν τα δικά τους επιχειρήματα και προσπαθούν να αποδείξουν την αθωότητα ή την ενοχή του Βιτόριο Εμανουέλε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τελικά όσοι το παρακολουθούμε συνειδητοποιούμε πόσο φοβερό πράγμα είναι η αληθινή ζωή που καμιά φορά είναι απείρως πιο αινιγματική, ανατρεπτική, σοκαριστική κι από τη μυθοπλασία ενός σεναριογράφου ή συγγραφέα.

