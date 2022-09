Βασίλισσα Ελισάβετ: Ποιες ήταν πραγματικά οι σχέσεις με τις νύφες της -Οι κουβέντες με κλάματα με την Νταϊάνα - iefimerida.gr

Η βασίλισσα Ελισάβετ αγαπήθηκε από τις νύφες της, κρατώντας πάντα τις απαραίτητες αποστάσεις.

Η μακροβιότερη μονάρχης του αγγλικού θρόνου, από το απόγευμα της Πέμπτης 8/9 πέρασε στην αιωνιότητα, αφήνοντας όμως πίσω ανεξίτηλο το στίγμα της όλα αυτά τα 70 χρόνια που παρέμεινε στον θρόνο κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία στιγμή.

Στην ενδιαφέρουσα ζωή της κατάφερε να ξεπεράσει πολλές κρίσεις και να προσαρμόσει, όσο ήταν εφικτό, τη μοναρχία στη σύγχρονη ζωή, ενώ λατρεύτηκε από τον βρετανικό λαό, που θρηνεί τη βασίλισσά του.

Η βασίλισσα Ελισάβετ τράβηξε πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας (και) μέσα από τις σχέσεις που διατηρούσε με τις νύφες της, δηλαδή τις γυναίκες των παιδιών της, οι οποίες πολλές φορές έφεραν τα πάνω κάτω στα Ανάκτορα, δίνοντας τροφή για σκάνδαλα στα περιοδικά της εποχής και πλήττοντας τη μοναρχία.

Βασίλισσα Ελισάβετ και Νταϊάνα

Έχουν γραφτεί αμέτρητα δημοσιεύματα για τη σχέση της βασίλισσας Ελισάβετ με την Νταϊάνα, η οποία προοριζόταν να γίνει η μελλοντική βασίλισσα της Αγγλίας.

Ουσιαστικά, η Νταϊάνα, που αρχικά είχε τον τίτλο «Πριγκίπισσα της Ουαλίας», ήταν η πρώτη νύφη της βασίλισσας Ελισάβετ, καθώς παντρεύτηκε τον Κάρολο, που προοριζόταν για βασιλιάς - κάτι που συνέβη στα 74 του χρόνια.

Φώτο: AP Images

Παρά τα δημοσιεύματα που επέμεναν για τις άσχημες σχέσεις που είχε η Νταϊάνα με την πεθερά της και βασίλισσα της Αγγλίας, η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Οι δύο γυναίκες εκτιμούσαν η μία την άλλη, αλλά οι σχέσεις τους ήταν τυπικές. Εξάλλου, η Νταϊάνα προκειμένου να μπει στη βασιλική οικογένεια είχε τη συγκατάθεση της βασίλισσας Ελισάβετ, αλλά και του πρίγκιπα Φιλίππου, δούκα του Εδιμβούργου.

Όπως είχε γράψει η βασιλική βιογράφος Ingrid Seward το 2001, ενώ η μονάρχης «δεν ασχολήθηκε ποτέ ευθέως με το ζήτημα του γάμου του, αλλά με νεύματα και αποχρώσεις κατέστησε σαφές ότι ενέκρινε την Νταϊάνα».

Φώτο:AP Images

Ο Andrew Morton, συγγραφέας της βιογραφίας του 1992 «Diana: Her True Story: In Her Own Words», έγραψε ότι η σχέση μεταξύ των δύο γυναικών ήταν ευγενική αλλά τυπική, «διέπεται από το γεγονός ότι ήταν παντρεμένη με τον μεγαλύτερο γιο της και μελλοντικό μονάρχη. Τις πρώτες ημέρες η Νταϊάνα απλώς φοβόταν την πεθερά της. Κρατούσε τις τυπικές ακολουθίες -κάνοντας μια βαθιά υπόκλιση κάθε φορά που συναντιόντουσαν-, αλλά κατά τα άλλα διατηρούσε αποστάσεις».

Σύμφωνα με τον Morton, η Νταϊάνα είχε πάει η ίδια στη βασίλισσα Ελισάβετ να της εκφράσει την επιθυμία να ταξιδέψει μόνη της στο Μονακό προκειμένου να εκπροσωπήσει τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας στην κηδεία της Γκρέις Κέλι. Η βασίλισσα Ελισάβετ απάντησε θετικά, αν και η Νταϊάνα υπηρετούσε μόνο 3-4 μήνες το Στέμμα. Με αυτή την κίνηση η βασίλισσα Ελισάβετ τής έδειξε την εμπιστοσύνη που έτρεφε προς το πρόσωπό της.

Καθώς η σχέση της Νταϊάνα και του Καρόλου γινόταν όλο και πιο δύσκολη, η βιογράφος Ingrid Steward έγραψε ότι η Νταϊάνα εμφανιζόταν συχνά απροειδοποίητα στο Παλάτι για μια ακρόαση με τη βασίλισσα.

«Στην αρχή η βασίλισσα αντιμετώπισε με ανεκτικότητα αυτές τις απρογραμμάτιστες επισκέψεις. Η Νταϊάνα είχε συνήθως πολύ καλύτερη διάθεση όταν έφευγε απ' ό,τι όταν έφτανε» θυμάται ένας από το προσωπικό της βασίλισσας, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Tartler.

«Με τον καιρό, όμως, η Ελισάβετ άρχισε να τρέμει τις συναντήσεις. Μετά από μια συνεδρία ένας υπηρέτης είπε: "Η πριγκίπισσα έκλαψε τρεις φορές μέσα σε μισή ώρα, ενώ περίμενε να σας δει». Η βασίλισσα απάντησε: «Την είχα για μια ώρα - και έκλαιγε ασταμάτητα».

Φώτο:AP Images

Στη βιογραφία του Morton, η Νταϊάνα θυμάται μια συζήτηση με τη βασίλισσα, η οποία... υπέδειξε ότι «ο λόγος για τον οποίο ο γάμος μας είχε πάρει την κάτω βόλτα ήταν επειδή ο πρίγκιπας Κάρολος περνούσε τόσο δύσκολα με τη βουλιμία μου».

Ωστόσο, ο Morton έγραψε ότι η Νταϊάνα είχε στην πραγματικότητα την υποστήριξη της μονάρχη και του πρίγκιπα Φιλίππου, γράφοντας ότι βρήκε «ίσως έναν απίθανο σύμμαχο στο Παλάτι στο πρόσωπο της βασίλισσας, η κατανόηση και η βοηθητική στάση της οποίας ενθάρρυναν την Νταϊάνα να συνεχίσει να πολεμά».

Μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, η βασιλική οικογένεια υπέστη όντως μια δημόσια πτώση, με πολλούς να πιστεύουν ότι η εκλιπούσα πριγκίπισσα δεν έγινε ποτέ δεκτή δεόντως από τους Windsors.

Στην επετειακή έκδοση της βιογραφίας του το 2017, ο Morton έγραψε: «Μία από τις πολλές ειρωνείες της ζωής της βασίλισσας είναι ότι η επίδραση της Νταϊάνα στη βασιλική οικογένεια μετριέται από το πόσο πιο φιλόξενος είναι πλέον ο οίκος των Ουίνδσορ στους νεοεισερχόμενους. Είναι αξιοσημείωτο ότι η βασίλισσα συνόδευε συχνά τη γυναίκα του πρίγκιπα Ουίλιαμ, την Κάθριν Μίντλετον, δούκισσα του Κέιμπριτζ, κατά τις πρώτες ημέρες της βασιλικής της καριέρας. Σίγουρα τα παθήματα έχουν γίνει μάθημα - αλλά με κάποιο τίμημα.

Για την ιστορία, να αναφέρουμε πως η βασίλισσα Ελισάβετ είχε δεχτεί αρνητικά σχόλια για τη σιωπή που τηρούσε τις ημέρες του θανάτου της Νταϊάνα.

Βασίλισσα Ελισάβετ - Καμίλα

Η Καμίλα, όπως αποδείχτηκε, ήταν ο μεγάλος έρωτας του βασιλιά Καρόλου, και το πρώτο διάστημα δεν είχε τις καλύτερες σχέσεις με την πεθερά της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Στο παρελθόν η βασίλισσα Ελισάβετ Β' δεν συμπαθούσε πάντα τόσο πολύ τη νύφη της, τη δούκισσα της Κορνουάλης, αλλά ο χρόνος βελτίωσε τη σχέση τους.

«Η Ελισάβετ Β' ήταν επιφυλακτική απέναντι στην Καμίλα όταν παντρεύτηκε τον Κάρολο και οι συνθήκες ήταν σίγουρα δύσκολες, αλλά μέσα από την αφοσίωση και την αφοσίωσή της στο Στέμμα, της απέδειξε και με το παραπάνω ότι έχει αυτό που χρειάζεται» είχε αποκαλύψει μια πηγή στο Us Weekly.

Περνώντας τα χρόνια, οι δύο γυναίκες κατάφεραν να έρθουν κοντά και να αποκτήσουν μια φιλική σχέση, κάτι που φαινόταν και στις δημόσιες εμφανίσεις τους.

Φωτό: AP Images

Φώτο: AP IMages

«Η Καμίλα περνούσε αρκετό χρόνο με την Ελισάβετ Β' κατά τη διάρκεια της πανδημίας» είχε αναφέρει πηγή στο Us. Μάλιστα, η δούκισσα της Κορνουάλης είχε αυξημένες υποχρεώσεις όταν η βασίλισσα Ελισάβετ είχε προβλήματα με την υγεία της και οι γιατροί της συνιστούσαν ηρεμία και ξεκούραση.

Ενώ το Παλάτι επέμενε για πολλά χρόνια ότι η Καμίλα θα λάμβανε τον τίτλο της πριγκίπισσας συζύγου όταν ο Κάρολος γινόταν βασιλιάς, η Ελισάβετ ξεκαθάρισε τη θέση της για το θέμα το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου. Η ανάλυση της βασιλικής γραμμής διαδοχής έγραφε: «Όταν, στο πλήρωμα του χρόνου, ο γιος μου Κάρολος γίνει βασιλιάς, ξέρω ότι θα δώσετε σε αυτόν και στη σύζυγό του Καμίλα την ίδια υποστήριξη που δώσατε σε εμένα» είχε αναφέρει η βασίλισσα σε μια δήλωση για τον εορτασμό του πλατινένιου ιωβηλαίου της. «Και είναι η ειλικρινής επιθυμία μου ότι, όταν έρθει εκείνη η ώρα, η Καμίλα θα είναι γνωστή ως βασίλισσα σύζυγος, καθώς θα συνεχίσει τη δική της πιστή υπηρεσία».

Βασίλισσα Ελισάβετ - Σάρα Φέργκιουσον

Η Σάρα Φέργκιουσον υπήρξε παντρεμένη με τον αγαπημένο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ, τον πρίγκιπα Άντριου, όπου μαζί απέκτησαν τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία. Να σημειώσουμε πως η Σάρα Φέργκιουσον ήταν κολλητή φίλη με την Νταϊάνα.

Πριν από έναν χρόνο η Σάρα Φέργκιουσον, η δούκισσα της Υόρκης, εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς το κτήμα Balmoral της βασίλισσας στα σκωτσέζικα Highlands. Παρόλο που η «Fergie», όπως την αποκαλούν, χώρισε από τον πρίγκιπα Άντριου το 1996, παραμένει κοντά στη βασιλική οικογένεια.

Στο podcast «Tea with Twiggy», στο οποίο φιλοξένησε το πρώην μοντέλο, η Φέργκιουσον αποκάλεσε τη βασίλισσα τον «μεγαλύτερο μέντορά της» και το «πρόσωπο που πιστεύει σε εμένα». Μάλιστα, αποκάλυψε κι άλλα πράγματα για τη βασίλισσα Ελισάβετ. «Θαυμάζω απόλυτα τον απίστευτο τρόπο με τον οποίο η Μεγαλειότητά της είναι τόσο μοντέρνα και τόσο ευέλικτη και τόσο κατανοητή και τόσο συγχωρητική και τόσο γενναιόδωρη» είπε.

Η ίδια έχει αποκαλύψει πως δεν είχε καθόλου καλή σχέση με τη βιολογική της μητέρα και πως η βασίλισσα Ελισάβετ υπήρξε περισσότερο μητέρα παρά πεθερά.

Φώτο:AP Images

Η «Ferie» δεν εμφανίζεται ποτέ σε κοσμικές εκδηλώσεις, ενώ είχε πολύ κακές σχέσεις με τον πρίγκιπα Φίλιππο. Οι γυμνές φωτογραφίες της που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τάραξαν τον δούκα του Εδιμβούργου και δεν ήταν ποτέ καλοδεχούμενη στα Ανάκτορα.

Μένει να δούμε αν η Σάρα Φέργκιουσον παραστεί στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ.

Βασίλισσα Ελισάβετ - Σόφι

Η σύζυγος του πρίγκιπα Εδουάρδου, Σόφι, αποκαλύφθηκε πως ήταν ο «βασιλικός βράχος» της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η Σόφι, κόμισσα του Wessex, είναι παντρεμένη με τον μικρότερο γιο της βασίλισσας, τον πρίγκιπα Edward, και λέγεται από βασιλικούς γνώστες ότι μοιραζόταν στενούς δεσμούς με την Αυτής Μεγαλειότητα. «Η βασίλισσα την εμπιστεύεται και στηρίζεται σε αυτήν με τρόπο που δεν θα μπορούσα να πω ότι ισχύει για τη δούκισσα του Κέιμπριτζ ή τη δούκισσα της Κορνουάλης» είχε δηλώσει πηγή, συμπληρώνοντας: «Είναι σαν άλλη μια κόρη για την Αυτής Μεγαλειότητα - είναι τόσο κοντά μεταξύ τους».

Φώτο: AP Images

Ένας αυλικός εξήγησε: «Αν ρωτάτε ποιος είναι το αγαπημένο παιδί της Αυτής Μεγαλειότητας, δεν είναι κανένας από αυτούς, είναι η νύφη της». Η βασίλισσα λεγόταν ότι συχνά ζητούσε από τη νύφη της να τη συνοδεύει στο αυτοκίνητο πριν πάει στην εκκλησία, καθώς «έβρισκε την παρουσία της Σόφι καταπραϋντική».

Η Σόφι ήταν το πρώτο μέλος της οικογένειας που μίλησε δημόσια για τον θάνατο του πεθερού της πρίγκιπα Φιλίππου. Σε μια ειδική εκκλησιαστική τελετή προς τιμήν του δούκα του Εδιμβούργου, η Σόφι είχε περιγράψει με συγκίνηση τις τελευταίες του στιγμές.