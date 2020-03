Οταν Ασιμος, Σιδηρόπουλος και άλλοι υπέστησαν ηλεκτροσόκ [εικόνες & βίντεο]

Ένα τεράστιο θέμα που, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν έχει επαρκώς συζητηθεί, είναι οι θεραπείες με ηλεκτροσόκ που όμως δεν αποδείχτηκαν θεραπείες.

Εκτός από τους ανώνυμους, πολλοί και οι επώνυμοι που υποβλήθηκαν σε ηλεκτροσόκ, για να διορθωθούν απροσάρμοστες, καταθλιπτικές ή άλλες θεωρούμενες άρρωστες συμπεριφορές. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Νικόλας Άσιμος, ο ποιητής Λευτέρης Πούλιος, είναι οι γνωστότεροι (υπάρχουν αρκετοί άλλοι) που αποκάλυψαν ότι ψυχίατροι με το ηλεκτρικό ρεύμα επεχείρησαν να τους φέρουν σε «φυσιολογική» κατάσταση.

Ο Παύλος Σιδηρόπουλος, δεν έκανε τη στρατιωτική του θητεία. Ο ίδιος είχε πει γι’ αυτό: «Την άνοιξη του 1976 με ενάμισι μήνα Τρίπολη, είκοσι μέρες 401 και τέσσερα ηλεκτροσόκ παίρνω τρελλόχαρτο». Αλλά και ο Νικόλας Άσιμος, είχε μιλήσει πολλές φορές για τα ηλεκτροσόκ που του είχαν κάνει.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν οι θεραπείες αυτές ήταν πραγματικά θεραπείες. Επί του θέματος οι γνώμες ακόμη και των ψυχίατρων διίστανται. Υπάρχουν ψυχίατροι που θεωρούν το ηλεκτροσόκ θεραπευτική μέθοδο, και άλλοι ψυχίατροι, που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα. Αν κρίνουμε από την περίπτωση του Νικόλα Άσιμου, οι θεραπείες με ηλεκτροσόκ, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, και μάλλον τον έκαναν χειρότερα.

Ο ποιητής Λευτέρης Πούλιος, μιλώντας στον γράφοντα, αποκάλυψε ότι υπέφερε από κάποιο ψυχικό πρόβλημα, οι ψυχίατροι του έκαναν ηλεκτροσόκ αλλά χειροτέρευσε και σε μια κρίση πήρε μια πέτρα και «έλιωσε» τα δάχτυλα του χεριού του.

Ο επίσης ποιητής, Άκης Χανδρινός, είχε υποβληθεί σε πολλά ηλεκτροσόκ, για να αντιμετωπιστεί ψυχικό πρόβλημα και η εξάρτηση με ουσίες, όπως μας είπε ο ψυχίατρος Θεοδόσης Χριστοδουλάκης. Δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση, δεν υπήρξε θεραπεία, ο Χανδρινός το έσκασε από την κλινική και βρέθηκε νεκρός σε τόπο ναρκοεμπόρων.

Μια άλλη περίπτωση ήταν ο αείμνηστος Βασίλης Πετρίδης, μέλος των Απροσάρμοστων, του συγκροτήματος δηλαδή του Παύλου Σιδηρόπουλου.

Αυτός είχε διηγηθεί στον γράφοντα, το πώς μπαινόβγαινε σε ψυχιατρικές κλινικές, μαζί με τον Σιδηρόπουλο και τον Χανδρινό, και πώς τους έκαναν ηλεκτροσόκ ως μέθοδο απεξάρτησης από τις ουσίες. Τα σοκ αυτά, όμως, δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται, ότι τα ηλεκτροσόκ, όχι μόνο δεν έχουν θεραπευτικό αποτέλεσμα, αλλά είναι και επικίνδυνα. Μια τέτοια άποψη, για παράδειγμα, υπάρχει στην βραβευμένη με Όσκαρ κινηματογραφική ταινία «Στη Φωλιά του Κούκου» (1975).

Ο αμερικανός καλλιτέχνης Lou Reed, είχε αποκαλύψει ότι, σε νεαρή ηλικία, εισήχθη σε κλινική όπου μετά από τα ηλεκτροσόκ, είχε γίνει φυτό. Έγραψε μάλιστα και αυτοβιογραφικό τραγούδι με τίτλο «Σκοτώνουν τα παιδιά σας» (Kill your sons). Σε μετάφραση, οι πρώτοι στίχοι του τραγουδιού, είναι:

Όλοι αυτοί οι ψευτοψυχίατροι σου δίνουν ηλεκτροσόκ. Σου λένε, ότι έτσι θα φύγεις από την κλινική, θα πας σπίτι σου με τη μαμά και τον μπαμπά σου. Αλλά μετά, κάθε φορά που προσπαθείς να διαβάσεις ένα βιβλίο, δεν μπορείς να φθάσεις ούτε στη σελίδα δεκαεπτά. Γιατί έχεις ξεχάσει ποιος είσαι, και δεν μπορείς να διαβάσεις.



(Γονείς) τα ηλεκτροσόκ σκοτώνουν τα παιδιά σας…

