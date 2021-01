Αλέξανδρος Λιώκης: Ο Ελληνας σχεδιαστής της καινούργιας Αlfa Romeo -Σχεδίαζε αυτοκίνητα στο θρανίο [εικόνα]

Έπειτα από μια εμπνευσμένη πτυχιακή εργασία στο φινάλε του μεταπτυχιακού του πάνω στον σχεδιασμό αυτοκινήτων, ο Αλέξανδρος Λιώκης, απόφοιτος του ΤΕΙ Βιομηχανικού σχεδιασμού της Κοζάνης, θα δεχτεί την προσφορά εργασίας από το φημισμένο Centro Style της ιταλικής φίρμας Alfa Romeo.

Είναι μια ιστορία επιτυχίας με θεμέλια τον μόχθο και το ταλέντο.

Πολυβραβευμένος σχεδιαστής αυτοκινήτων

Οκτώ χρόνια μετά, ο Έλληνας σχεδιαστής αυτοκινήτων βλέπει ένα μεγάλο όνειρο κάθε σχεδιαστή του χώρου να γίνεται πραγματικότητα: το μοντέλο, το οποίο σχεδίαζε τα τελευταία χρόνια, κερδίζει ένα πολύ σημαντικό βραβείο, το «Βραβείο Κοινού», στο πλαίσιο των φετινών βραβείων «Car of the Year» του έγκριτου βρετανικού περιοδικού αυτοκινήτου «What Car?». Αυτό, μάλιστα, το βραβείο δεν απονέμεται από ειδικούς του χώρου αλλά από το κοινό, μια στιγμή ύψιστης αναγνώρισης για τον σχεδιαστή ενός οχήματος. Στις αρχές του 2020 δε, το σχέδιο του κ. Λιώκη κέρδισε ένα ακόμη βραβείο, το Grand Prize of the Most Beautiful Show Car 2020, που έλαβε η Tonale Concept στο πλαίσιο του 35th Festival Automobile International.

Οταν σχεδίαζε αυτοκίνητα στα θρανία

«Η αλήθεια είναι πως για να γίνει κανείς σχεδιαστής αυτοκινήτων ξεκινά από τα… σχεδιάκια αυτοκινήτων στα σχολικά θρανία. Αυτό έκανα κι εγώ!», απαντά, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FM», ο κ. Λιώκης ερωτηθείς εάν αυτό που σήμερα κάνει ήταν πάντα το πάθος του.

Εξηγεί, παράλληλα, πως είναι εφικτό για έναν Έλληνα να βρεθεί σε μια παρόμοια θέση, εφόσον ξεκινήσει είτε από τη συγκεκριμένη σχολή της Κοζάνης, είτε από το το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων της Σύρου, ίσως, ακόμη και από μια σχολή Αρχιτεκτονικής, αρκεί μια τέτοια καριέρα να είναι αυτό που έχει στην καρδιά του! «Μικρός αυτό ήταν το όνειρό μου. Δεν ήθελα να γίνω ούτε… αστροναύτης, ούτε ποδοσφαιριστής. Ονειρευόμουν να σχεδιάζω αυτοκίνητα», ομολογεί ο κ. Λιώκης τονίζοντας πως καθηγητές και γονείς τον στήριξαν στην επιλογή του ακόμη και στα τρυφερά χρόνια της νεαρής ηλικίας.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός ενός μοντέλου μαζικής παραγωγής

Αν ρωτήσει κανείς το όνομα ενός Έλληνα που έχει σχεδιάσει ένα μοντέλο αυτοκινήτου, στην καλύτερη περίπτωση θα πάρει ως απάντηση το όνομα του Σερ Άλεκ Ισιγόνη που σχεδίασε το αρχικό «Μίνι» κι αυτό γιατί κάτι τέτοιο έχει συμβεί ελάχιστες φορές στην ιστορία των Ι.Χ μαζικής παραγωγής. Σ' αυτό το κλειστό κλαμπ των δημιουργών έχει μπει πια και ο Αλέξανδρος Λιώκης. «Και στο συγκεκριμένο βραβείο, όπως και σε άλλα στην Ιταλία -και όχι μόνο- αυτό που με συναρπάζει είναι πως μοιραζόμαστε με το κοινό τον ίδιο ενθουσιασμό. Είναι που, όπως το περιμένουμε κι εμείς πάρα πολύ να το δούμε το αυτοκίνητο στους δρόμους μετά τόσα χρόνια σκληρής δουλειάς, το περιμένουν και άνθρωποι που δεν έχουν εμπλακεί στον δρόμο. Έχω κάνει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό είναι το πρώτο μοντέλο αυτοκινήτου για το οποίο ήμουν υπεύθυνος για τον γενικότερο σχεδιασμό και αυτό είναι τόσο συναρπαστικό», σημειώνει ο κ. Λιώκης.

Μου αρέσουν οι καθαρές γραμμές, οι καθαρές επιφάνειες- η "γλυπτική", οι γραμμές που μπαίνουν αβιάστα, "ρέουν" γύρω από ένα αυτοκίνητο, λέει ο ελληνας σχεδιαστής

Από το χαρτί στην παραγωγή

Μπορεί στο γνωστό παραμύθι «Τα ρούχα του βασιλιά» οι πανούργοι κόλακες να είχαν πείσει τον βασιλιά τους για το ανύπαρκτο, στην περίπτωση όμως ενός οχήματος, ο σχεδιαστής έχει μια αποστολή τεράστιας ευθύνης αφού «πρέπει να ντύσει ένα μηχανολογικό σύνολο και να ξεκινήσει από ένα σκίτσο στο χαρτί, την απαρχή κάθε αυτοκινήτου, μέχρι να υπάρξει, μέσα από τη συνεργασία με τους μηχανικούς, το τελικό αυτοκίνητο παραγωγής», εξηγεί ο κ. Λιώκης, που περιγράφει και τη δική του σχεδιαστική υπογραφή. «Υπάρχει για κάθε σχεδιαστή -εμένα μου αρέσουν οι καθαρές γραμμές, οι καθαρές επιφάνειες- η "γλυπτική", οι γραμμές που μπαίνουν αβιάστα, "ρέουν" γύρω από ένα αυτοκίνητο. Αν κάτι δεν αποτυπώνεται αυθόρμητα, το σχέδιο αυτό δεν μου ταιριάζει», εξηγεί ο ταλαντούχος Έλληνας σχεδιαστής, που γνωρίζει πως το 2021 θα είναι η χρονιά του. «Δεν βλέπω την ώρα να το δω στο φανάρι!», απαντά με έναν …παιδικό σχεδόν ενθουσιασμό για το πόνημά του.

Για τον ταλαντούχο Έλληνα, που βρέθηκε για πρώτη φορά με κοινό να τον περιτριγυρίζει δίπλα στο πρωτότυπο του αυτοκινήτου που σχεδίασε, στο διάσημο «Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης το 2019», ως lead exterior designer, η επόμενη -μετά τις βραβεύσεις- και αναμφίβολα «η πιο μεγάλη στιγμή» θα έχει έρθει όταν το μοντέλο παραγωγής που αναμένεται στην αγορά το φετινό φθινόπωρο θα αρχίσει να κυκλοφορεί πια κανονικά στους δρόμους ολόκληρου του πλανήτη.