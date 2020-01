Μυθικός Σπανούλης: Έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague! [βίντεο]

Εγραψε ιστορία ο Βασίλης Σπανούλης. Ο Kill-Bill πέρασε στην πρώτη θέση των σκόρερ της νεότερης Euroleague, αφήνοντας τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο στη δεύτερη θέση.

Στον αγώνα της Πέμπτης με τη Φενέρμπαχτσέ, ο Σπανούλης χρειαζόταν 10 πόντους για να ξεπεράσει τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών της Euroleague.

Ο σταρ του Ολυμπιακού μετρούσε 9 πόντους 2:39 πριν τη λήξη. Τότε ευστόχησε σε τρίποντο κάνοντας το 80-90, έφτασε τους 12 πόντους στον αγώνα και έγινε ο νέος «βασιλιάς» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ.

Ο «Kill-Bill» έφτασε τους 4.155 πόντους και εκθρόνισε από την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών στη Euroleague τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152)!

The MOMENT!



Spanoulis drains the 3 to become the ALL TIME leading scorer in the EuroLeague ☝️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QnJd38FNxj