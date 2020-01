Euroleague: Κατώτερος των περιστάσεων ο Ολυμπιακός, έχασε (96-87) από τη Φενέρ στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και έχασε από την Φενερμπαχτσέ του Ομπράντοβιτς με 96-87 στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» αν και ήταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο δεκάλεπτο, έχασαν την επαφή με το σκορ στο δεύτερο και μέχρι το τέλος του παιχνιδιού δεν μπόρεσαν να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή.

Η Φενέρ αν και έπαιζε χωρίς τους τρεις ψηλούς της (Βέσελι, Ντουβερίογλου και Λοβέρν), η Φενέρ «εκτέλεσε» με 16/29 τρίποντα τον Ολυμπιακόι, που κατάφερε να μειώσει στους 4, όταν πέρασε την μπάλα στη ρακέτα, αλλά δεν πέτυχε την ανατροπή. Ο Νάντο ντε Κολό με 32 πόντους και 5/6 τρίποντα, έβαλε την υπογραφή του στην πρώτη νίκη, μετά από τέσσσερις διαδοχικές ήττες, της ομάδας της Κωνσταντινούπολης. Ο Κώστας Σλούκας είχε 14 πόντους και 9 ασίστ κόντρα στην πρώην ομάδα του, ενώ 13 πόντους πρόσθεσε ο Ντέρικ Ουίλιαμς.

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Ο Ολυμπιακός θα πάει στην Ισπανία για να παίξει με τη Βαλένθια (10/1 στις 22:00), ενώ η Φενέρμπαχτσε θα ταξιδέψει λίγο πιο μακριά για να παίξει με τη Μπασκόνια (9/1 στις 22:00).

Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχασε, ωστόσο ο Βασίλης Σπανούλης εγραψε ιστορία. Ο Kill-Bill πέρασε στην πρώτη θέση των σκόρερ της νεότερης Euroleague, αφήνοντας τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο στη δεύτερη θέση.

Ο V-Span έφτασε τους 4.155 πόντους και εκθρόνισε από την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών στη Euroleague τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152)!

The MOMENT!



Spanoulis drains the 3 to become the ALL TIME leading scorer in the EuroLeague ☝️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QnJd38FNxj