Premier League: Ποδαρικό με γκολ ο Παπασταθόπουλος – Νίκη της Αρσεναλ, 2-0 την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Σπουδαία νίκη πέτυχε η Αρσεναλ στην 21η αγωνιστική της Premier League, επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η παρέα του Σωκράτη Παπασταθόπουλου επικράτησε με 2-0, σε μία νίκη που της δίνει βαθμολογική ανάσα, καθώς τους τελευταίους δύο μήνες κάνει νίκες με το… σταγονόμετρο. Μάλιστα, το ποδαρικό ήταν ιδανικό για τον Παπασταθόπουλο ο οποίος σκόραρε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του.

Το σκορ άνοιξε νωρίς,στο 8’, με τον Πέπε να πλασάρει εύστοχα. Η Αρσεναλ έχασε αρκετές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο για να μεγαλώσει το σκορ, με τον Πέπε να έχει και δοκάρι στο 38’. Τελικά ο Παπασταθόπουλος με ένα βολέ, έκανε το 2-0 στο 43’, σκορ με το οποίο τελείωσε και η αναμέτρηση.

GOOOOOOOOOOOOOOAL the second for Arsenal by Sokratis 😍🔥🔥



Via: @goalstv3 #ARSMUN



pic.twitter.com/C4AIFxxrhh