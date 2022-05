Premier League: «Διασυρμός» της Γιουνάιτεντ από τη Μπράιτον -«Βγάλτε τις φανέλες» φώναζαν οι οπαδοί [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Μπράιτον «διέλυσε» με 4-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι θα ολοκληρώσουν τη σεζόν με τη χειρότερη συγκομιδή βαθμών στην Premier League.

Η ταπεινωτική ήττα στη νότια ακτή σημαίνει ότι η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ δεν μπορεί πλέον να φτάσει τους 64 βαθμούς που είχε πετύχει την περίοδο 2013/14, καθώς το προτελευταίο παιχνίδι του Γερμανού στην προσωρινή του θητεία έπιασε νέο χαμηλό ρεκόρ.

Μετά από ένα ωραίο χτύπημα του Moises Caicedo στις αρχές του πρώτου ημιχρόνου (15) προστέθηκαν μετά την ανάπαυλα τα γκολ των Marc Cucurella (48), Pascal Gross (57) και Leandro Trossard (60), καθώς η Brighton, η οποία είχε να κερδίσει εντός έδρας από την Boxing Day, παραμένει σε τροχιά για το υψηλότερο πλασάρισμα στην πρώτη κατηγορία.

Μετά τις ήττες στη Μάντσεστερ Σίτι, την Έβερτον, τη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ, η Γιουνάιτεντ έχει πλέον χάσει πέντε διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια της Premier League. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σερί από τότε που είχε έξι τέτοιες αναμετρήσεις από τον Δεκέμβριο του 1980 μέχρι τον Μάρτιο του 1981.

Οι φίλαθλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν απογοητευμένοι από την ομάδα τους, και φώναζαν στους ποδοσφαιριστές «You’re not fit to wear the shirt», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «δεν... κάνετε για να φοράτε αυτή τη φανέλα».

Πώς η Μπράιτον «ταπείνωσε» την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 36η αγωνιστική της Premier League

Η Μπράιτον ήταν κυρίαρχη από το ξεκίνημα και ο Caicedo πέτυχε το πρώτο του γκολ με την ομάδα στο 15ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτηκε την μπάλα που εξοστρακίστηκε από τον Alex Telles για να σκοράρει έξω από την περιοχή.

Έχοντας μείνει πίσω με 1-0 στην ανάπαυλα, ο κόουτς της Γιουνάιτεντ, Ράνγκνικ, αντέδρασε περνώντας στο ημίχρονο τους Έντινσον Καβάνι και Φρεντ στη θέση των Νεμάνια Μάτιτς και Άντονι Ελάνγκα, αλλά οι γηπεδούχοι συνέχισαν να ανεβαίνουν.

Ο Marc Cucurella έκανε το 2-0 τέσσερα λεπτά μετά το ημίχρονο, σουτάροντας στον ουρανό των διχτύων από κοντινή απόσταση, πριν ο Pascal Gross στη συνέχεια κερδίζει τον David de Gea εννέα λεπτά αργότερα.

Ο Leandro Trossard πέτυχε το τέταρτο γκολ όταν η απομάκρυνση του Diogo Dalot στη γραμμή της εστίας, αναπήδησε από το στήθος του Τρουσάρ και κατέληξε στην εστία της United.

Η Μπράιτον συνέχισε να πιέζει την άμυνα της Γιουνάιτεντ, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει ξανά.

Η Γιουνάιτεντ έχει πλέον δεχτεί 56 γκολ στην Premier League φέτος, το χειρότερο αμυντικό ρεκόρ της σε μία αγωνιστική περίοδο στη διοργάνωση.

Το αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι είναι πλέον μαθηματικά αδύνατο για την τη United που βρίσκεται στην έκτη θέση να προκριθεί στο Champions League, καθώς απέχει πέντε βαθμούς από την τέταρτη Arsenal με ένα παιχνίδι να απομένει.

Η Μπράιτον είναι ένατη, πέντε βαθμούς μακριά από μια θέση στο Europa Conference League με δύο αγώνες να απομένουν.

Μπράιτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-0