Αποκαλύψεις Πελέ στο ντοκιμαντέρ του στο Netflix: «Ημουν ερωτιάρης, δεν ξέρω πόσα παιδιά έχω» [βίντεο]

Για την έντονη ερωτική ζωή του μίλησε ο Πελέ σε ντοκιμαντέρ τού Netflix, που αποτελεί αφιέρωμα στον «Βασιλιά» του ποδοσφαίρου.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής και δηλώνει ότι σε κάποια φάση της ζωής του δεν ήξερε πόσα παιδιά έχει.

«Ήμουν ερωτιάρης, είχα πολλές αγάπες και σε κάποια φάση της ζωής μου δεν ήξερα καν πόσα παιδιά έχω. Πάντα όμως ήμουν ειλικρινής με τις γυναίκες μου και τους έλεγα ότι πηγαίνω και με άλλες».

Ο Πελέ έχει παντρευτεί τρεις φορές και ο πρώτος του γάμος ήταν με τη Ροσιμέρι Τσίμπι, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά (Εντίνιο, Τζένιφερ, Κέλι).

Από τον δεύτερο γάμο του, με την τραγουδίστρια Ασίρια Νασιμέντο, έχει δύο παιδιά, τα δίδυμα Ζόσουα και Σελέστε.

Είχε επίσης μια κόρη από την πρώην οικονόμο του, Ανίζια Μασάντο, η οποία έχασε τη ζωή της το 2006.

Λίγο πριν κλείσει τα 76 του χρόνια, ο Πελέ παντρεύτηκε την 50χρονη επιχειρηματία Μάρσια Σιμπέλε Αόκι, με την οποία διατηρούσε σχέση από το 2010.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στις 23 Φεβρουαρίου.

