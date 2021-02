«Behind Her Eyes»: To νέο δράμα του Netflix με πρωταγωνίστρια την κόρη του Μπόνο [βίντεο]

Από την αρχή της πανδημίας, η ηθοποιός από την Ιρλανδία, Ίβ Χιούσον – κάτοικος Νέας Υόρκης και πρωταγωνίστρια νέας σειράς του Netflix - δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο σπίτι στο οποίο ζει τα 10 τελευταία χρόνια.

«Είμαι 29 και μένω ξανά με τους γονείς μου» εξηγεί στο THR.

Οι γονείς της είναι ο αρχηγός των U2 Μπόνο και η σύζυγός του, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια κατά των πυρηνικών και υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, Άλι Χιούσον.

Είναι οι δύο μοναδικοί άνθρωποι με τους οποίους είχε την ελευθερία να συζητήσει για τα δύο νέα τηλεοπτικά προγράμματα, στα οποία πρωταγωνιστεί.

Στη σειρά «The Luminaries» που έκανε πρεμιέρα στο Starz στις 14 Φεβρουαρίου, υποδύεται μια νεαρή γυναίκα από την Αγγλία που ταξιδεύει στη Νέα Ζηλανδία για να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Η άλλη σειρά με τίτλο «Behind Her Eyes» αναμένεται στο Netflix στις 17 Φεβρουαρίου.

Βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του 2017 της Σάρα Πίνμπορο, ένα μυθιστόρημα, το οποίο η εκδοτική εταιρεία Flatiron Books με το hashtag "#WTFthatending" (What did you think of Behind Her Eyes' ending; - Ποια είναι η άποψή σας για το τέλος του Behind Her Eyes.

Το μόνο που μπόρεσε να αποκαλύψει για τον ρόλο είναι ότι υποδύεται την Αντέλ παραμελημένη σύζυγο ενός ψυχιάτρου που ξεκινά μία σχέση με τη γραμματέα του.

«Ήταν πολύ, πολύ ικανοποιητικό που υποδύθηκα την Αντέλ. Υπήρχαν τόσα πολλά επίπεδα και περιπλοκές και ήταν συναρπαστικό. Κάθε μέρα, κάθε σκηνή, γινόταν και πιο συναρπαστική» ανέφερε η ηθοποιός στο Vogue. Σχεδόν εξίσου ευχάριστη ήταν η γκαρνταρόμπα της πρωταγωνίστριας και τα μαλλιά της, το καρέ κούρεμα.

Η Ιβ Χιούσον προσέλκυσε την προσοχή πρώτη φορά με τον ρόλο της στη σειρά του Cinemax 2014-2015 του Στίβεν Σόντενμπεργκ The Knick.