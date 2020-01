Μπαρτσελόνα: «Τελείωσαν» τον Ερνέστο Βαλβέρδε

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε είναι «τελειωμένος» από την Μπαρτσελόνα.

Η σύσκεψη κορυφής στη Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά οι πληροφορίες που διαρρέουν αναφέρουν ότι το θέμα της πλέον δεν είναι ο Ερνέστο Βαλβέρδε αλλά ο διάδοχός του. Και αυτό γιατί ο προπονητής ειδοποιήθηκε να μαζέψει τα πράγματα του από το προπονητικό κέντρο και αύριο το πρωί (14/1) θα πάει στην προπόνηση που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών για να αποχαιρετήσει τους παίκτες…

Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», βασικοί υποψήφιοι για διάδοχοι του Βαλβέρδε είναι ο Μαουρίσιο Ποκετίνο και ο Κίκε Σετιέν καθώς ο Τσάβι απάντησε αρνητικά στην πρόταση.

BREAKING: FC Barcelona have today told Ernesto Valverde that he has been sacked. pic.twitter.com/Mek5Q3e4zQ