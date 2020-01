Σοκ στην Μπαρτσελόνα- Εκτός για 4 μήνες ο Σουάρες

Το ένα σοκ διαδέχεται το άλλο στην Μπαρτσελόνα, η οποία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Λουίς Σουάρες για το υπόλοιπο της σεζόν!

Ο Ουρουγουανός επιθετικός υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο, όπου οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για απουσία έξι εβδομάδων. Αυτό ωστόσο, σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», άλλαξε και ο Σουάρες θα χάσει όλο το υπόλοιπο της χρονιάς.

[LATEST NEWS❗]

Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months

📋 All the details, herehttps://t.co/LC8q3ZLF6S pic.twitter.com/HXwOEbZM51