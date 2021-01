Μπαρτσελόνα: Πρωταθλήτρια στα social media για 6η συνεχή χρονιά

Στα social media η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να αποτελεί πρώτη δύναμη παγκοσμίως.

Κάτι που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι συγκέντρωσε για έκτη συνεχή χρονιά τις περισσότερες αλληλεπιδράσεις σε δημοσιεύσεις. Οι «μπλαουγκράνα» έφτασαν τα 1,6 δισ. κατά τη διάρκεια του 2020, ξεπερνώντας Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1,4 δισ.), καθώς και τη Ρεάλ Μαδρίτης, που έφτασε... μόλις το ένα δισεκατομμύριο.

Υπ' όψιν λαμβάνονται οι αλληλεπιδράσεις στα τέσσερα βασικότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήτοι το Facebook, το Instagram, το Twitter αλλά και το TikTok. Έτσι, συνεχίστηκε η καταλανική κυριαρχία στον τομέα αυτόν, καθώς από το 2015 και μετά κανένας άλλος σύλλογος δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει την ομάδα του Λιονέλ Μέσι.

📈😃 Barça lead in social media interactions for the sixth consecutive year



✅ 2015

✅ 2016

✅ 2017

✅ 2018

✅ 2019

✅ 2020



💙 T H A N K Y O U C U L E R S ❤️ pic.twitter.com/6pfGFaog1S