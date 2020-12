Γιατί ο τερματοφύλακας του Αρη παρέλαβε μπίρα από τον Λιονέλ Μέσι [εικόνες]

Τι σχέση έχει ο τερματοφύλακας του Αρη με τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Χούλιαν Κουέστα του Άρη είναι ένας από τους 160 γκολκίπερ που δέχτηκε γκολ από τον Λιονέλ Μέσι και... έσπρωξε τον Αργεντινό να φτάσει σε ένα τρομερό ρεκόρ σκοραρίσματος με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, φτάνοντας τα 644 γκολ, με τα οποία ξεπέρασε τον Πελέ.

Ο Μέσι σε συνεργασία με την εταιρεία μπύρας Budweiser έστειλε μπίρες σε κάθε έναν από τους 160 τερματοφύλακες που έχει σκοράρει απέναντί του. Μία μπίρα για κάθε ένα γκολ του, στην οποία αναγραφόταν μάλιστα και ο αριθμός του τέρματος. Ο Τζίτζι Μπουφόν μπορεί να πήρε 2 μπίρες, καθώς έχει δεχτεί 2 γκολ από τον Αργεντινό, ωστόσο ο Ίκερ Κασίγιας πήρε… 17 μπίρες, ενώ ο Ντιέγκο Άλβες πήρε 21 μπίρες.



Πήρε όμως και ο τερματοφύλακας του Αρη Χούλιαν Κουέστα. Ο Ισπανός δέχτηκε το γκολ νούμερο 398 όταν αγωνιζόταν στην Αλμερία και παρέλαβε και αυτός την μπίρα που έστειλε ο Αργεντινός σε συνεργασία με εταιρεία ζυθοποιίας. Μάλιστα, ο Κουέστα έβγαλε με καμάρι και σχετική φωτογραφία, ενώ ο Άρης την ανέβασε στο επίσημο προφίλ του στο instagram και έγραψε από κάτω:

«Ο Χούλιαν Κουέστα και άλλοι 159 τερματοφύλακες… έπαιξαν ρόλο στο ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έφτασε τα 644 γκολ με τη φανέλα μιας ομάδας, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Πελέ… Σε όλους… κέρασε μια μπίρα ''Budweiser'' και ο Χούλιαν παρέλαβε σήμερα τη δική του μπίρα με το νούμερο 39. Ήταν το 398ο γκολ του Μέσι, το οποίο δέχτηκε όταν αγωνιζόταν στην Αλμερία…».

Μπίρα, βεβαίως, έχουν παραλάβει και άλλοι τερματοφύλακες που δέχθηκαν γκολ από τον Λιονέλ Μέσι, όπως ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν και ο Γιαν Ομπλακ.

Ένας από αυτούς που έλαβαν μπουκάλια ήταν ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν. «Ευχαριστώ για τις μπίρες. Θα το πάρω ως κομπλιμέντο. Είχαμε σπουδαίες μάχες τα τελευταία χρόνια. Συγχαρητήρια για την κατάρριψη του ρεκόρ, είναι πραγματικά απίστευτο κατόρθωμα», έγραψε στο Twitter ο τερματοφύλακας της Γιουβέντους, ποζάροντας με τα δύο μπουκάλια δίπλα του.

«644 γκολ=644 στιγμές μαγείας του Μέσι. Και ναι, δημιουργήσαμε ένα ειδικό μπουκάλι για κάθε ένα γκολ για να σταλούν στους τερματοφύλακες, στην υγειά τους, για τον δικό τους ρόλο στην ιστορία», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση στα social media.

644 goals = 644 moments of Messi magic And yes, we’ve created a custom bottle for every single goal to send to the keepers to toast their part in history. Kings recognize Kings 👑 #BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/J3qo6Im3CE

«Συγχαρητήρια για το σπουδαίο επίτευγμα των 644 γκολ, Λίο. Ποτέ δεν μου αρέσει να το παραδέχομαι, αλλά η πρόκληση του να σε σταματήσουμε βγάζει τον καλύτερο εαυτό των τερματοφυλάκων», σχολίασε από την πλευρά του ο Γιαν Όμπλακ, τερματοφύλακας της Ατλέτικο Μαδρίτης, δείχνοντας τρία μπουκάλια.

Congratulations on your great achievement of 644 goals, Leo. I never like conceding but the challenge of stopping you brings the best out of goalkeepers too. Thank you @budfootball for the special gift. #BeAKing #Messi pic.twitter.com/3Nmn9dVycu