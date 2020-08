Μέσι: Εισβολή οπαδών της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» -Η διοίκηση θέλει άμεσα συνάντηση μαζί του [βίντεο]

Ο Λιονέλ Μέσι λατρεύεται στην Βαρκελώνη και η ανακοίνωση από πλευράς του ότι θέλει να φύγει δεν θα μπορούσε να... περάσει δίχως αντιδράσεις.

Το βράδυ της Τρίτης αρκετοί οπαδοί της Μπαρτσελόνα βρέθηκαν έξω από τη Θύρα 10 του «Καμπ Νου», φορώντας οι περισσότεροι τη φανέλα με το Νο 10 και φωνάζοντας συνθήματα για την παραμονή του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα κι απαιτώντας την άμεση παραίτηση της διοίκησης Μπαρτομέου!

Σήμερα όμως μια μικρή μερίδα δεν έμεινε απλά στα συνθήματα, αλλά έσπασε τον αστυνομικό κλοιό και εισήλθε στον περιβάλλοντα χώτο του γηπέδου αναζητώντας τον πρόεδρο των μπλαουγκράνα (ο οποίος φυσικά δεν ήταν εκεί) και φωνάζοντας ρυθμικά «Μπαρτομέου παραιτήσου».

🎥 Fans hang a banner outside the Barça offices which says "Bartomeu we don't love you, Messi stay” #FCB ✊🏻🇦🇷



