Μέσι: Ξεκίνησε οι επαφές με την Μάντσεστερ Σίτι για την μεταγραφή του αιώνα

Ο Λιονέλ Μέσι είναι το πιο hot ζήτημα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ ενημέρωσε επίσημα ότι θέλει να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και ήδη οι μνηστήρες κάνουν... ουρά. Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους, Ιντερ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Μπαρτσελόνα, για την ώρα, αρνείται πως ο παίκτης μπορεί να φύγει ως ελεύθερος. Και έτσι περιμένουν τις σημαντικές εξελίξεις.

Πάντως, έγινε ήδη γνωστό ότι ο πατέρας Μέσι Χόρχε (σύμφωνα με το ισπανικό δίκτυο "RAC1" και το αργεντίνικο "TyC Sports") πέταξε στο Μάντσεστερ, όπου βρίσκεται σε συζητήσεις με ανθρώπους της Μάντσεστερ Σίτι για το ποδοσφαιρικό μέλλον του γιου του.

Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συζητήσεις των «Πολιτών» με τον πατέρα του Λιονέλ Μέσι που αφορούν στην πρόταση των Βρετανών για διετές συμβόλαιο, χωρίς πάντως να έχει διευκρινιστεί αν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν την Μπαρτσελόνα που ζητά 222 εκατ.ευρώ για να τον πάρει. Και εδώ παίζει σημαντικό ρόλο η παρουσία του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Μέσι και Γκουαρντιόλα διατηρούν άριστες σχέσεις από τη συνύπαρξή τους στην Μπαρτσελόνα από το 2008 μέχρι το 2012, οπότε και κατέκτησαν 3 πρωταθλήματα Ισπανίας, 2 Champions League, 2 Κύπελλα Ισπανίας και 2 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.

