ΛεΜπρόν: «Δεν πρόκειται να παίξω χωρίς κόσμο λόγω κορωνοϊού» [βίντεο]

Μετά τη νίκη των Λος Αντζελες Λέικερς επί των Μιλγουόκι Μπακς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ρωτήθηκε για την πιθανότητα να διεξαχθούν αγώνες στο ΝΒΑ χωρίς κόσμο λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού.

Η απάντησή του; «Αυτό είναι αδύνατο! Εγώ δεν πρόκειται να παίξω. Αν εμφανιστώ στο γήπεδο και δεν υπάρχει κόσμος, γιατί να αγωνιστώ. Εγώ παίζω για τους φιλάθλους και τους συμπαίκτες μου», τόνισε. Όσο για τους στόχους του με τους Λος Αντζελες Λέικερς, είπε: «Επέστρεψα για να οδηγήσω αυτή την ομάδα εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Το ΝΒΑ δεν είναι αυτό που πραγματικά είναι όταν οι Λέικερς δεν κερδίζουν. Αυτός ήταν ο στόχος μου όταν ήρθα».

