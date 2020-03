Απίστευτο: Ελληνας στο Λος Αντζελες βρίζει τον Αντετοκούνμπο -Η αντίδραση του Γιάννη και του Θανάση [βίντεο]

Απίστευτο και όμως... ελληνικό στα γήπεδα του NBA με Ελληνα να βρίζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Λος Αντζελες!

Το δυσάρεστο και άκρως δυσφημιστικό συμβάν έλαβε χώρα ελάχιστα λεπτά μετά το φινάλε του μεγάλου αγώνα του NBA στο Λος Άντζελες, ανάμεσα στους Λέικερς και τους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι «λιμνάνθρωποι» ήταν οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς με σκορ 113-103, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση (32π.), αλλά να φεύγει ηττημένος από το παρκέ. Καθώς ο «Greek Freak» κατευθυνόταν στα αποδυτήρια, ένα Έλληνας άρχισε να τον βρίζει από την εξέδρα. Και μάλιστα με άσεμνες εκφράσεις, κάτι που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Θανάση Αντετοκούνμπο και ακολούθως του Γιάννη.

Αμφότεροι κατευθύνθηκαν προς τον Ελληνα και του ζήτησαν τον λόγο, με τον ίδιο να μην πλησιάζει από τις εξέδρες. Ο Θανάσης του φώναξε να κατέβει κάτω, ο Γιάννης το ίδιο, αλλά ο αρνητικός πρωταγωνιστής δεν τόλμησε να κατέβει. Τελικά τα δύο αδέρφια Αντετοκούνμπο έφυγαν με τον Θανάση να φωνάζει «…να σε χαίρονται τα παιδιά σου».

Την ίδια ώρα οι συμπαίκτες του Γιάννη και του Θανάση και οι Αμερικανοί φίλαθλοι παρακολουθούσαν άναυδοι το περιστατικό.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Giannis and his brother Thanasis Antetokounmpo got into heated exchange with a fan on the way to the locker room after their loss to the #Lakers pic.twitter.com/fnMKM92Z8A