Κούμαν: «Η Μπαρτσελόνα είναι ο Μέσι»

Ο Ρόναλντ Κούμαν κάνει κάθε προσπάθεια να πείσει τον Λιονέλ Μέσι να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα.

«Εχω ακόμα πολλές επαφές με τον Πεπ (Γκουαρντιόλα) και μου λέει ότι είναι υπέροχο να συνεργάζομαι με τον Μέσι. Ο Λέο είναι νικητής και αν δεν πετύχει, μπορεί να αισθανθεί πολύ ενοχλημένος. Οφείλω να σιγουρευτώ ότι αισθάνεται σημαντικός και πρέπει να τελειώσει την καριέρα του εδώ, γιατί είναι η Μπαρτσελόνα και η Μπαρτσελόνα είναι ο Μέσι».

Μιλώντας στον ολλανδικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό NOS, ο νέος τεχνικός της «Μπάρτσα», Ρόναλντ Κούμαν, κατέγραψε την κατάσταση μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον «ψύλλο», ο οποίος του είπε ότι αισθάνεται «περισσότερο έξω απ΄ ότι εντός» στο πρότζεκτ του συλλόγου.

Αντίθετα με τον Αργεντινό σταρ, πάντως, ο Κούμαν του επανέλαβε πως τον θέλει και ότι θα είναι το κεντρικό σημείο επανεκκίνησης της ομάδας. Ο Κούμαν κατέστησε σαφές, επίσης, παρότι δεν το είπε στα μέσα ενημέρωσης στη χώρα του, ότι επιθυμεί και την παραμονή του Πικέ, ακόμη ενός παίκτη που ζήτησε να φύγει.

🎥 INSIDE VIEW | @RonaldKoeman

First day at the office for the new boss 🔵🔴