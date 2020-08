Κούμαν: «Ευελπιστώ να μείνει ο Μέσι για πολλά χρόνια ακόμη στην Μπαρτσελόνα» [βίντεο]

Ο Ρόναλντ Κούμαν παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα.

Ο τεχνικός των Καταλανών συστήθηκε στο κοινό, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε καυτά ζητήματα που αφορούν την ομάδα.

"Είναι μία ημέρα για να είσαι χαρούμενος. Όλοι ξέρουν ότι η Μπαρτσελόνα είναι το σπίτι μου και για μένα είναι μία πρόκληση. Δεν είναι εύκολο γιατί ότι απαιτούν το μάξιμουμ. Πρέπει να κάνουμε αλλαγές, η εικόνα τις προηγούμενες μέρες δεν είναι αυτό που θέλουμε. Πρέπει να δουλέψουμε για να κερδίσουμε ξανά το πρεστίζ μας. Η Μπάρτσα είναι η καλύτερη ομάδα στον πλανήτη. Από τώρα ξεκινάει η δουλειά και η μάχη για να φτάσουμε στην κορυφή" ανέφερε στην αρχή.

Ένα από τα θέματα που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον είναι το ζήτημα του Μέσι, μετά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για την αποχώρησή του: "Δεν ξέρω εάν πρέπει να τον πείσω. Ξεκάθαρα θα ήθελα να τον έχω στην ομάδα. Μου αρέσει να δουλεύω μαζί του γιατί σου παίρνει τα ματς. Έχει συμβόλαιο. Πρέπει να μιλήσω μαζί του είναι ο αρχηγός της ομάδας. Πρέπει να μιλήσουμε με πολλούς παίκτες. Στην περίπτωση του Μέσι ευελπιστώ να συνεχίσει για πολλά χρόνια".

Στη συνέχεια μίλησε και για τις γενικότερες αλλαγές που χρειάζεται η ομάδα: "Δεν θέλω να μιλήσω για παίκτες ξεχωριστά. Πρέπει να βρω το καλύτερο για την ομάδα. Να βρω τον καλύτερο συνδυασμό. Υπάρχουν παίκτες κάποιας ηλικίας που μπορεί να έχουν αμφιβολίες για την απόδοσή τους, αλλά χρειάζεται να τους σεβόμαστε όλους. Το πλάνο μας είναι να ψάξουμε το καλύτερο για την ομάδας κι αν πρέπει να παρθούν αποφάσεις, θα προχωρήσουμε. Όλα κύλησαν γρήγορα και δουλεύουμε γι' αυτές τις αποφάσεις. Δεν θα μιλήσω για συγκεκριμένους παίκτες".

Για την σχέση της Μπαρτσελόνα με το ολλανδικό ποδόσφαιρο: "Είμαι Ολλανδός και θέλω να έχουμε την μπάλα. Η πρόθεση είναι να είμαστε κυρίαρχοι με την μπάλα, να παίζουμε καλά και να κερδίσουμε. Έχω μάθει από πολλούς προπονητές ως παίκτης και έχω την εμπειρία. Έχω τις προδιαγραφές. Η σύνδεση μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ολλανδίας υπάρχει".

