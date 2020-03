Κορωνοϊός: Κεκλεισμένων των θυρών τα ματς ΛΑΣΚ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Αιντραχτ Φρανκφούρτης-Βασιλεία

Χωρίς κόσμο θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις ΛΑΣΚ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άιντραχτ - Βασιλεία για τη φάση των «16» του Europa League λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού.

H UEFA ανακοίνωσε πως οι δύο αγώνες θα πραγματοποιηθούν κεκλεισμένων των θυρών, εν αντιθέσει με τα παιχνίδια Σεβίλλη - Ρόμα και Ίντερ - Χετάφε που αναβλήθηκαν για λόγους ασφαλείας. Αυτό σημαίνει πως ολόκληρη η αγωνιστική δεν πρόκειται να αναβληθεί, παρά τις αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει αρκετές ομάδες.

Following decisions taken by the relevant authorities related to measures regarding the COVID-19 virus, two more upcoming #UEL matches will go ahead as scheduled but will be played behind closed doors.



🇦🇹 LASK – Manchester United FC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇩🇪 Eintracht Frankfurt – FC Basel 🇨🇭