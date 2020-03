COVID-19: Σκέψεις αναβολής όλων των αγώνων του Europa League

Ο COVID-19 έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα, οι περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες έχουν αναβληθεί σε αρκετές χώρες.

Παράλληλα, πολλά παιχνίδια του Champions League έχουν αποφασιστεί να γίνουν δίχως την παρουσία κόσμο, όπως θα συμβεί απόψε (22:00) με το Παρί Σεν Ζερμέν - Ντόρτμουντ. ενώ το ίδιο ίσχυσε και για το χθεσινό παιχνίδι μεταξύ της Βαλένθια και της Αταλάντα στο Μεστάγια.

Επίσης, αρκετές ομάδες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους ακόμα και στη διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών, με τη Χετάφε να ανακοινώσει πως δεν πρόκειται να ταξιδέψει στο Μιλάνο για τον αυριανό αγώνα με την Ίντερ, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με τη Ρόμα, η οποία δεν έλαβε άδεια προσγείωσης στην Ισπανία υπό το φόβο μετάδοσης του κορονοϊού.

Γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Τανκρέντι Παλμέρι, οι διοικούντες την UEFA σκέφτονται σοβαρά να αναβάλλουν όλες τις αναμετρήσεις για τη φάση των 16 του Europa League, μεταξύ των οποίων είναι και το Ολυμπιακός - Γουλβς (Πέμπτη, 22:00). Τελική απόφαση αναμένεται να παρθεί τις προσεχείς ώρες, καθώς απομένουν λιγοστός χρόνος μέχρι τη διεξαγωγή των αυριανών αγώνων.

Uefa currently on meeting to decide whether to postpone Inter-Getafe.

Decision could be expanded to entire Europa League round