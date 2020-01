Κόμπι Μπράιαντ: Απαρηγόρητος ο Λεμπρόν Τζέιμς, περπατούσε μόνος του- Εφυγε από το γήπεδο πριν τον αγώνα ο Ιρβινγκ!

Μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο της πτήσης των Λέικερς, ο Λεμπρόν Τζέιμς πληροφορήθηκε για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.

Η αποστολή της ομάδας του επέστρεψε στο Λος Αντζελες και ο Τζέιμς, που μόλις δύο ημέρες πριν ξεπέρασε τον Μπράιαντ στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών, ξέσπασε σε κλάματα. Ανθρωποι από την αποστολή προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν, με τον Λεμπρόν να είναι μάλιστα το τελευταίο tweet που έκανε ο Μπράιαντ, για το ρεκόρ του. Ο 41χρονος έχασε την ζωή του από την πτώση του ελικοπτέρου που μετέφερε αυτόν, την κόρη του και άλλα επτά άτομα. Ο Τζέιμς άρχισε να περπατά μόνος του στους διαδρόμους του αεροδρομίου, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.

LeBron James in tears as he got off the Lakers team plane 💜



(via @12SportsAZ) pic.twitter.com/Z1Lwkoqieg