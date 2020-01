Κόμπι Μπράιαντ: Το τελευταίο... τιτίβισμα πριν τον τραγικό θάνατό του

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ, σε ηλικία 41 ετών.

Ο «Black Mamba» σκοτώθηκε όταν το ιδιωτικό ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε συνετρίβη στην Καλιφόρνια. Η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στον Κόμπι , ο οποίος έχασε τη ζωή του μία ημέρα μετά από την ιστορική επίδοση του Λεμπρόν Τζέιμς, που τον άφησε πίσω του στον πίνακα των σκόρερ.

Άλλωστε, με το τελευταίο... τιτίβισμά του, ο Kόμπι συνεχάρη τον «βασιλιά» για το ρεκόρ του και πέρασε ο ίδιος στο πάνθεον της ιστορίας...

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644