Γιάννης Αντετοκούνμπο: ο 6ος νεότερος παίκτης που φτάνει τους 10.000 πόντους στο NBA

Giannis is the 6th-youngest player in @NBAHistory to reach 10,000 career points:



LeBron James: 23 yrs, 59 days

Kevin Durant: 24 yrs, 33 days

Kobe Bryant: 24 yrs, 194 days

Carmelo Anthony: 24 yrs, 251 days

Tracy McGrady: 24 yrs, 272 days

Giannis Antetokounmpo: 25 yrs, 45 days pic.twitter.com/aR4q8gOubF