NBA: Τρίτος σε ψήφους για το All Star Game ο Αντετοκούνμπο- Προηγείται στην Ανατολή

Μέσα σε δύο εβδομάδες, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συγκεντρώσει πάνω από 3 εκ. ψήφους για το All Star Game του NBA.

Η Λίγκα ανακοίνωσε τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μετά από δύο εβδομάδες και ο Ελληνας άσος είναι στην πρώτη θέση της ανατολής με διαφορά. Έχει συγκεντρώσει 3.259.383 ψήφους, πολύ μπροστά από τον δεύτερο (Τζοέλ Εμπίντ) που έχει 1,7 εκατομμύρια ψήφους!

