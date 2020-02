Euroleague: «Αυτοκτονία» του Ολυμπιακού, η Μακάμπι... γύρισε το ματς και κέρδισε (71-70) στο Ισραήλ

Ο Ολυμπιακός έχασε... δικό του παιχνίδι απόψε στο Ισραήλ, απέναντι στην Μακάμπι που γύρισε από την κόλαση και νίκησε με για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Στο 18-8 πλέον η Μακάμπι Τελ Αβίβ, μόνη πλέον στην τέταρτη θέση της Euroleague. Στο 11-15 ο Ολυμπιακός που... αυτοκτόνησε.

Ένα σερί 14-0 των γηπεδούχων μετέτρεψε το 25-26 στο 39-26 προς το τέλος του πρώτου μέρους, με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες να βρεθούν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από την οποία γύρισαν στο τρίτο δεκάλεπτο, για να πάρουν το προβάδισμα προς το τέλος του πριν ο Σκότι Γουίλμπεκιν βάλει ένα μεγάλο τρίποντο στο φινάλε του ματς.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ άφησε υποσχέσεις στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αντίθετα με τον Ντουάιτ Μπάικς που ήταν εκτός κλίματος όπως και αρκετοί ακόμη παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα (Ρότσεστι, Πολ, Ρούμπιτ) για τους δικούς του λόγους ο κάθε ένας. Ο Γουέιντ Μπάλντουιν έκανε απίθανα πράγματα σε άμυνα κι επίθεση, στο τέλος όμως έδωσε χωρίς λόγο βοήθεια στην άμυνα και άφησε τον Σκότι Γουίλμπεκιν ελεύθερο για να πετύχει το καλάθι που έκρινε την αναμέτρηση, ενώ προηγουμένως είχε αστοχήσει και σε κρίσιμη βολή με το σκορ στο 68-69.

💥💥@scottiew_5 DRAINS the three to win it for @MaccabitlvBC #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/EgrJBaGopL