Κορωνοϊός: Ο υπουργός Υγείας της Λιθουανίας ζητά την αναβολή του αγώνα Ζαλγκίρις- Αρμάνι Μιλάνο για την Euroleague

Και η Euroleague φαίνεται πως θα επηρεαστεί από τον κορωνοϊό, εξαιτίας κυρίως της… Αρμάνι Μιλάνο.

Η ομάδα από την βόρεια Ιταλία, την Παρασκευή αγωνίζεται με την Ζαλγκίρις στην Λιθουανία, κάτι που έχει θορυβήσει τον υπουργό Υγείας της χώρας. Ο υπουργός σύμφωνα με ΜΜΕ από την Λιθουανία, πρότεινε στην Ζαλγκίρις να δώσει τον αγώνα είτε κεκλεισμένων των θυρών, είτε να ακυρώσει την αναμέτρηση.

