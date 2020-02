Επικός Αντετοκούνμπο- Κέρδισαν οι Μπακς και πέτυχε 36 πόντους και πήρε 20 ριμπάουντ κόντρα στην Φιλαδέλφεια

Αλλη μία ασύληπτη εμφάνιση έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο NBA.

Λίγη ώρα μετά τις επιλογές του για το All Star Game, ο Ελληνας άσος έκανε… όργια στο παρκέ, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς σε μία σημαντική νίκη επί των Φιλαδέλφεια Σίξερς με σκορ 112-101.

Τι έκανε ο Greek Freak; Σε 35 λεπτά είχε 36 πόντους (13/25 σουτ, 1 τρίποντο και 9/12 βολές), μάζεψε 20 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ! Από το πρώτο ημίχρονο μάλιστα, είχε σημειώσει το double double, κάνοντας άλλη μία εμφάνιση... MVP.

A double-double in the first half for Giannis:



19 PTS | 10 REB | 4 AST | 18 MIN. pic.twitter.com/gjRBjT6ogO