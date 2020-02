All Star Game: Αντετοκούνμπο και Λεμπρόν Τζέιμς επέλεξαν τους συμπαίκτες τους- Ποιους πήρε ο Γιάννης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Λεμπρόν Τζέιμς επέλεξαν τους συμπαίκτες τους για το φετινό All Star Game του NBA που θα γίνει στο Σικάγο το τριήμερο 14-16 Φεβρουαρίου.

Οπως και πέρυσι, έτσι και φέτος οι δυο τους πήραν τους περισσότερους ψήφους σε ανατολή και δύση και σε ζωντανή σύνδεση με το TNT, έκαναν τις επιλογές τους για την φετινή γιορτή του Αμερικανικού μπάσκετ.

Στην βασική πεντάδα τόσο ο Αντετοκούνμπο, όσο και ο Λεμπρόν Τζέιμς, επέλεξαν παίκτες από την περιφέρειά τους. Ο Αντετοκούνμπο πήρε τους Εμπίντ, Σιάκαμ, Γουόκερ και Γιανγκ, ενώ ο Λεμπρόν τους Ντέιβις, Λέοναρντ, Ντόνσιτς και Χάρντεν.

The starters are set for #TeamLeBron 🔥



⭐️ LeBron James

⭐️ Anthony Davis

⭐️ Kawhi Leonard

⭐️ Luka Doncic

⭐️ James Harden pic.twitter.com/H7GJPxBIjn