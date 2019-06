«Βροχή» συγχαρητηρίων από τον χώρο του μπάσκετ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η Ελλάδα υποκλίνεται και συγχαίρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την ανάδειξή του ως κορυφαίου παίκτη της σεζόν στο ΝΒΑ.

Ομοσπονδίες, σύλλογοι από το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο μέσω ανακοινώσεων ή των social media εκφράζουν τη χαρά και την υπερηφάνεια τους για την κορυφαία στιγμή του σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έτυχε της ύψιστης διάκρισης για έναν παίκτη του ΝΒΑ, αφού αναδείχτηκε σήμερα MVP της σεζόν που πέρασε, κάνοντας υπερήφανους όλους εμάς τους Έλληνες για το νέο του κατόρθωμα. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ και ο πρόεδρος του κ.Ευάγγελος Γαλατσόπουλος συγχαίρουν τον διεθνή μας φόργουορντ για την επιτυχία του και του εύχονται ακόμη περισσότερες στη συνέχεια της καριέρας του», ανέφερε η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ.



«Υπερήφανοι και συγκινημένοι για σένα, Γιάννη...», έγραψε η μπασκετική ΑΕΚ, «We can only can be proud of you @Giannis_An34», (μπορούμε να είμαστε μόνο υπερήφανοι για εσένα), υπογράμμισε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο Κόροιβος έγραψε στα Social Media: «Πριν από 6 χρόνια αγωνιζόταν στο παρκέ της Ήλιδας, με την ομάδα του τον Φιλαθλητικό, κόντρα στον Κόροιβο. Σήμερα είναι ο κορυφαίος αθλητής μπάσκετ του κόσμου για την φετινή χρονιά! Μπράβο Γιάννη! Είμαστε υπερήφανοι!».

«Just a kid from Sepolia. Όλοι οι Έλληνες είμαστε περήφανοι για σένα Γιάννη ! Συγχαρητήρια για την μεγάλη επιτυχία. Τα καλύτερα έρχονται...», σημείωσε ο Ήφαιστος Λήμνου, ενώ σε ανακοίνωσή του ο Προμηθέας Πάτρας τόνισε:

«Ο Προμηθέας Πάτρας θέλει να συγχαρεί τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την ανάδειξη του σε MVP για την αγωνιστική περίοδο 2018/19, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την καταπληκτική σεζόν που έκανε με τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Γιάννης είναι ένας σπουδαίος αθλητής, με κορυφαίο ήθος, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Δουλεύει σκληρά για να πετύχει τα όνειρα του, χωρίς να ξεχνάει ποτέ από που ξεκίνησε. Γιάννη σ’ ευχαριστούμε για την υπερηφάνεια και τη συγκίνηση που μας έκανες να νιώσουμε! Είσαι το λαμπρότερο παράδειγμα για όλους τους νέους αθλητές. Είμαστε υπερήφανοι για την πορεία σου και τα κατορθώματα σου».