Το ποδόσφαιρο υποκλίνεται στον Αντετοκούνμπο: Συγχαρητήρια από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ

«Συγχαρητήρια». Με αυτό το tweet η ελληνική Super League απευθύνθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, για την ανάδειξή του ως MVP της σεζόν στο ΝΒΑ.

Ανάλογα tweets έκαναν και ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. «The best example of the #DareToDream mentality. Congrats @Giannis_An34 #MVP» (το καλύτερο παράδειγμα νοοτροπίας εκείνων που τολμούν να ονειρεύονται»), ανέφερε ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ.

«Όλοι οι Έλληνες είμαστε περήφανοι για τον Γιάννη. Και είναι ακόμα η αρχή. Τα καλύτερα έρχονται για σένα @Giannis_An34», ανέφερε ο Ολυμπιακός, ενώ η ΑΕΚ έγραψε: «Είσαι παράδειγμα για όλους μας! Συγχαρητήρια Γιάννη! #mvp».