Αντετοκούνμπο: Η αντίδραση μικρού παιδιού όταν το πλησιάζει και του χαρίζει τα παπούτσια του -Εμεινε άφωνο [βίντεο]

Στο Μιλγουόκι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο περνάει καλά με τους συμπαίκτες του και αυτό φαίνεται και εκτός παρκέ.

Μετά τη νίκη επί των Ιντιάνα Πέισερς, ο Greek Freak έδωσε και… πήρε δώρα εν όψει των Χριστουγέννων. Αρχικά, όπως συνηθίζει μετά το τέλος κάθε αγώνα, έβγαλε τα παπούτσια του και τα έδωσε σε ένα μικρό παιδί που βρισκόταν στο γήπεδο, το οποίο μόλις τον είδε να πλησιάζει και να τα προσφέρει, έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Βλέποντάς το να βάζει τα κλάματα, ο Αντετοκούνμπο πλησίασε ξανά και έβγαλε αναμνηστικές φωτογραφίες.

An early #NBAXMas gift from the MVP! pic.twitter.com/Bb1JaapSXu

Νωρίτερα, πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, η μασκότ της ομάδας, ο Bango, πήγε στα αποδυτήρια και του έκανε αυτός ένα δώρο. Ο Γιάννης έφτανε με τον αδερφό του, Θανάση, με τον Bango να τον σταματά και να του προσφέρει ένα δέμα. Αυτό είχε μία ζώνη, αντίστοιχη με αυτή που δίνουν στους πρωταθλητές σε αγώνες κατς, την οποία ο Ελληνας άσος των Μπακς πήρε με ιδιαίτερη χαρά. Την ίδια ζώνη έδωσε η μασκότ στον Γουέσλι Μάθιους.

An #NBAXMas gift from @BucksBango to the Tag Team Champions of the World, @Giannis_An34 & @WessyWes23!!@WWE | #FearTheDeer pic.twitter.com/hjZytLsmg4